Садулаев об «Ахмате»: «Черчесов наладил дисциплину в первую очередь. За счет этого мы стали играть хорошо»
Хавбек «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, за счет чего грозненцы прибавили при тренере Станиславе Черчесове.
После 23 туров «Ахмат» занимает в Мир РПЛ 9-е место.
— Что изменилось в «Ахмате» с приходом Черчесова на пост главного тренера? За счет чего у команды так резко улучшились результаты?
— В первую очередь он наладил дисциплину. Это самое главное для любой команды. И за счет этого мы стали играть хорошо. Коллектив у нас очень хороший, и тренер помогает нам, мотивирует каждого футболиста.
К тому же еще на зимних сборах мы серьезно поработали и прибавили во всех компонентах. Отсюда и весну мы так начали — надеюсь, это продолжится, – сказал Садулаев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
К сожалению уровень РПЛ такой низкий, что решает не умение игроков и тактические навыки тренера, а физическая подготовка и дисциплина. Классическое бицца-бороцца
А раньше было: "Кайфуем ..., мы с тобой опять кайфуем ..." . Сейчас "Играем мля .... Вы @ бу мля"
