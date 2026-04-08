Садулаев об «Ахмате»: «Черчесов наладил дисциплину в первую очередь. За счет этого мы стали играть хорошо»

Садулаев об «Ахмате»: Черчесов наладил дисциплину в первую очередь.

Хавбек «Ахмата » Лечи Садулаев рассказал, за счет чего грозненцы прибавили при тренере Станиславе Черчесове .

После 23 туров «Ахмат» занимает в Мир РПЛ 9-е место.

— Что изменилось в «Ахмате» с приходом Черчесова на пост главного тренера? За счет чего у команды так резко улучшились результаты?

— В первую очередь он наладил дисциплину. Это самое главное для любой команды. И за счет этого мы стали играть хорошо. Коллектив у нас очень хороший, и тренер помогает нам, мотивирует каждого футболиста.

К тому же еще на зимних сборах мы серьезно поработали и прибавили во всех компонентах. Отсюда и весну мы так начали — надеюсь, это продолжится, – сказал Садулаев.