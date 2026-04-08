  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Садулаев об «Ахмате»: «Черчесов наладил дисциплину в первую очередь. За счет этого мы стали играть хорошо»
4

Хавбек «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, за счет чего грозненцы прибавили при тренере Станиславе Черчесове.

После 23 туров «Ахмат» занимает в Мир РПЛ 9-е место.

— Что изменилось в «Ахмате» с приходом Черчесова на пост главного тренера? За счет чего у команды так резко улучшились результаты?

— В первую очередь он наладил дисциплину. Это самое главное для любой команды. И за счет этого мы стали играть хорошо. Коллектив у нас очень хороший, и тренер помогает нам, мотивирует каждого футболиста.

К тому же еще на зимних сборах мы серьезно поработали и прибавили во всех компонентах. Отсюда и весну мы так начали — надеюсь, это продолжится, – сказал Садулаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoАхмат
logoСтанислав Черчесов
logoЛечи Садулаев
logoпремьер-лига Россия
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
К сожалению уровень РПЛ такой низкий, что решает не умение игроков и тактические навыки тренера, а физическая подготовка и дисциплина. Классическое бицца-бороцца
А раньше было: "Кайфуем ..., мы с тобой опять кайфуем ..." . Сейчас "Играем мля .... Вы @ бу мля"
Читайте новости футбола в любимой соцсети
