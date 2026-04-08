Хавертц о Райе: «Лучший вратарь в мире последних двух сезонов. Он по-прежнему недооценен»

Хавертц о Райе: лучший вратарь в мире последних двух сезонов.

Форвард «Арсенала » Кай Хавертц назвал своего одноклубника Давида Райю лучшим вратарем в мире.

Испанец признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов со «Спортингом » (1:0).

«Невероятная игра [Райи]. Думаю, он по-прежнему недооценен в футболе, но для меня лично он лучший вратарь в мире последних двух сезонов.

Он незауряден, он так часто нас выручает, и мы очень рады, что он у нас есть», – сказал Хавертц.