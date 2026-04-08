Хавертц о Райе: «Лучший вратарь в мире последних двух сезонов. Он по-прежнему недооценен»
Форвард «Арсенала» Кай Хавертц назвал своего одноклубника Давида Райю лучшим вратарем в мире.
Испанец признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:0).
«Невероятная игра [Райи]. Думаю, он по-прежнему недооценен в футболе, но для меня лично он лучший вратарь в мире последних двух сезонов.
Он незауряден, он так часто нас выручает, и мы очень рады, что он у нас есть», – сказал Хавертц.
На что способен «Спартак» в сезоне?19913 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Ну если у Артеты был план поберечь Райю для ЛЧ и АПЛ, то ок.
Скорее всего у Артеты был контракт Кепы, по которому Кепа кубковый вратарь. Загадка, останется ли он в команде после этого лета, но не давать ему его игры было бы тоже странно
Райя конечно зверь. Если бы еще чуть росточка побольше, точно был бы лучшим в мире.
Когда подписывали Райю я думал а зачем? Но он доказал своей игрой, вчера сделал пару важных сейвов, особенно в конце когда из угла вытащил.
Вот вот, тоже писал ранее об этом, что совершенно не понимал, зачем его покупали, при живом Рамсдейле, а вышло эвона как...
И такого вратаря не выпустить в финале, чтобы резервист не расстроился....это самое глупое решение Артеты в сезоне! Он своим решением поставил игрока выше клуба. Такое не прощается.
