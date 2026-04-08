  Арбелоа после 1:2 от «Баварии»: «У «Реала» есть игроки с сильным характером, и первое, что они сказали в раздевалке: «Мы победим в Мюнхене»
Арбелоа после 1:2 от «Баварии»: «У «Реала» есть игроки с сильным характером, и первое, что они сказали в раздевалке: «Мы победим в Мюнхене»

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа верит в реванш в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Во вторник «Мадрид» уступил дома мюнхенцам со счетом 1:2. 

– Чуть больше удачи – и мы могли избежать такого второго тайма. Мы допустили две ошибки, теряя мяч, чего нельзя было делать, и мы это обсуждали [перед матчем], а против таких соперников за это приходится платить. Ответный гол вселяет в нас надежду. Если кто-то и способен победить в Мюнхене, то это «Реал».

- Нойер признан лучшим игроком матча. Не лучшая ли это новость перед ответной игрой?

– Не знаю, лучшая ли, но она говорит о том, что мы можем их огорчить. Этот матч научит нас многому. Мы не смогли подготовиться к нему должным образом. Они же приехали сюда более цельной командой, они дольше играют вместе.

Тот, кто не верит [в успех], может остаться в Мадриде. У меня есть игроки с сильным характером, и первое, что они сказали в раздевалке: «Мы там победим», – сказал Арбелоа.

На что способен «Спартак» в сезоне?19913 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
"мы победим в Мюнхене" - а чего ж они тогда в Мадриде не победили?)
Ответ myasowh
Комментарий скрыт
Ответ myasowh
Может думают, что Перес уже занёс куда надо и у Баварии ещё в подтрибунке удалят пару игроков? По сути пенальти им подарили...не назначенный. Чтобы интригу не похоронить и коллегам по цеху дать в ответке заработать.
за весь этот сезон у Баварии одно поражение 1-2 от Аугсбурга дома. У Реала почти нет шансов. Эту Баварию не остановить. Даже без Кейна, Нойера и т.п.
Ответ Александр Гончаров
Комментарий скрыт
Ответ Александр Гончаров
Комментарий скрыт
В Мюнхене будет разгром
Ответ Просто Вилли
Если будет разгром Арбелоа уходить поста.
Ответ Просто Вилли
Комментарий скрыт
Мы двадцать раз упадем в Мюнхене в штрафной за тебя тренер
Ответ Gardarike
За себя и Виняшку.😁😁😁
«Они же приехали сюда более цельной командой, они дольше играют вместе.» — А вы вчера что-ли собрались?
Ответ morito
А что может еще сказать? Я говеный тренер и просто кидаю игрокам мячик и не мешаю?
Ответ morito
Арбелоа зимой прибежал. Пацаны тоже первые полгода физкультурой занимались.
Хотя тренер из Арбелоа, конечно, явно не топ. Этакий Зидан/Анчи без авторитета. Отношения с командой хорошие, но идей почти нет. Ему надо в тандем с Артетой и тренеровать какой-нибудь ПСЖ.
Или победим или не победим
Этот год футбол Реала просто трэш. Такого отторжения при просмотре матчей не было за 30лет ни разу. Команда не знает что делать в позиционном нападении,два бегунка Вини и Мбапе играют только на себя. Ни кто почему-тот не пишет о том,что вчера 2 гола пришли после двух глупейших пасов от Вини. Просто этот обезьян настолько ужасен и слава Богу,что вчера он запорол выход один на один,иначе его опять бы носили на руках. Понять этого не могу,человек вообще не учавствует в игре команды,делает несколько рывков за матч,забивает гол и его восхваляют. Посмотрите на Кейна. Вот это командный нападающий. Предголевую отдал,гол забил,атаку разгонять через пас помогает,в отборе участвует,на угловых у своих ворот он в защите. Реал показывал интересный футбол,когда Мбапе был на травме. Вывод: два пешехода на поле,много для команды.
Ответ vinnypooh86
согласен полностью, коллега
Помнится мне, перед матчем, «игроки с сильным характером» из тех, которые «настало время больших игроков» и «сделаю 10 раз», тоже говорили: «Мы победим Баварию», а потом кое-как закатили 1 гол, который Нойер чудом не отбил. Бавария не раз прощала 100% за этот матч, могли бы забить гораздо больше, в обороне швах. Рюдигер(!!!) не справлялся с Олисе и Кейном.
Хочется сказать «сильным игрокам»: ВЕРЮ!
но…
Не верю
Ответ Максим Загаринский
Сейчас ещё Джуд наноет себе место в страте вместо Питарча и ВЕРЮ улетит в небеса))).
Ответ 5t1ck
Да зачем, там тчуамени на дискве, вот и место свободное. Самое то для островного Зидана, в опорке себя показать🤓
Игроки с сильным характером у Реала закончились вместе с поколением Роналду, Крооса, Модрича и тд. Сейчас там таких еденицы, а всё остальные любят потрындеть про ремонтады, а потом ходить пешком по полю и руками размахивать.
Ответ meringue
Я помню когда в команде были Роналду, Рамос, Модрич, Кроос, Марсело,Каземиро. Я всегда был уверен в их словах, когда они говорили, что они отдадут все на поле и победят, эти слова их были искренними и от души. А сейчас все эти слова от нынешных игроков это просто пустые слова как от Арбелоа. Лишь бы просто что то сказать, но в словах нет уверенности, злости и искренности и веры в себя как было раньше при Роналду
Ответ Рома Агаян
Да потому что нынешнее поколение мягкотелых футболистов Реала решило что они вправе относить себя к тому великому поколению настоящих мужиков, которые отвечали за свои слова. Да, и у них не всегда получалось, но они выкладывались, а эти умеют много говорить, а выкладываться лишь иногда.
