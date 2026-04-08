Арбелоа после 1:2 от «Баварии»: «У «Реала» есть игроки с сильным характером, и первое, что они сказали в раздевалке: «Мы победим в Мюнхене»
Тренер «Реала» Альваро Арбелоа верит в реванш в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Во вторник «Мадрид» уступил дома мюнхенцам со счетом 1:2.
– Чуть больше удачи – и мы могли избежать такого второго тайма. Мы допустили две ошибки, теряя мяч, чего нельзя было делать, и мы это обсуждали [перед матчем], а против таких соперников за это приходится платить. Ответный гол вселяет в нас надежду. Если кто-то и способен победить в Мюнхене, то это «Реал».
- Нойер признан лучшим игроком матча. Не лучшая ли это новость перед ответной игрой?
– Не знаю, лучшая ли, но она говорит о том, что мы можем их огорчить. Этот матч научит нас многому. Мы не смогли подготовиться к нему должным образом. Они же приехали сюда более цельной командой, они дольше играют вместе.
Тот, кто не верит [в успех], может остаться в Мадриде. У меня есть игроки с сильным характером, и первое, что они сказали в раздевалке: «Мы там победим», – сказал Арбелоа.
Хотя тренер из Арбелоа, конечно, явно не топ. Этакий Зидан/Анчи без авторитета. Отношения с командой хорошие, но идей почти нет. Ему надо в тандем с Артетой и тренеровать какой-нибудь ПСЖ.
