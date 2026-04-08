Итурральде об игре локтем Олисе перед голом «Баварии» «Реалу»: «Абсолютно непреднамеренная»
Экс-арбитр Эдуардо Итурральде считает, что «Бавария» открыла счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1) без нарушения правил.
На 41-й минуте вингер «Мадрида» Винисиус отдал неудачный пас назад – мяч попал в локоть вингеру мюнхенцев Майклу Олисе, и от француза отскочил к партнеру по команде. В итоге «Бавария» провела быструю голевую контратаку.
Защитник «Мадрида» Дин Хейсен указывал на то, что у Олисе была игра рукой. Однако арбитр Майкл Оливер засчитал взятие ворот.
«Хейсен апеллировал насчет игры рукой, но она была абсолютно непреднамеренной», – сказал Итурральде.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Да и, в принципе, отсудил нормально, есть вопросы по пенальти и не удалению, но там все на усмотрение судьи, ну решил он так. В любом случае, разница в счёте соответствует игре. Все, что мог забить Реал - потащил Ноер, все, что могла забить Бавария - промахнулись.