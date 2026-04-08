Итурральде об игре локтем Олисе перед голом «Баварии» «Реалу»: «Абсолютно непреднамеренная»

Итурральде об игре локтем Олисе перед голом «Баварии»: абсолютно непреднамеренная.

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде считает, что «Бавария» открыла счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом » (2:1) без нарушения правил.

На 41-й минуте вингер «Мадрида» Винисиус отдал неудачный пас назад – мяч попал в локоть вингеру мюнхенцев Майклу Олисе , и от француза отскочил к партнеру по команде. В итоге «Бавария » провела быструю голевую контратаку.

Защитник «Мадрида» Дин Хейсен указывал на то, что у Олисе была игра рукой. Однако арбитр Майкл Оливер засчитал взятие ворот.

«Хейсен апеллировал насчет игры рукой, но она была абсолютно непреднамеренной», – сказал Итурральде.