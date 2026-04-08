  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Итурральде об игре локтем Олисе перед голом «Баварии» «Реалу»: «Абсолютно непреднамеренная»
Итурральде об игре локтем Олисе перед голом «Баварии» «Реалу»: «Абсолютно непреднамеренная»

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде считает, что «Бавария» открыла счет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1) без нарушения правил.

На 41-й минуте вингер «Мадрида» Винисиус отдал неудачный пас назад – мяч попал в локоть вингеру мюнхенцев Майклу Олисе, и от француза отскочил к партнеру по команде. В итоге «Бавария» провела быструю голевую контратаку.

Защитник «Мадрида» Дин Хейсен указывал на то, что у Олисе была игра рукой. Однако арбитр Майкл Оливер засчитал взятие ворот.

«Хейсен апеллировал насчет игры рукой, но она была абсолютно непреднамеренной», – сказал Итурральде.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoБавария
logoДин Хейсен
logoМайкл Оливер
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМайкл Олисе
logoсудьи
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Этот эпизод серьезно еще кто-то и разбирает из бывших арбитров? Я думал это байт от сайта, а оказывается кто-то в этом еще и видит нарушение и задает вопросы, фантастика.
Ответ corazon blanco
Мадрид ТВ этому эпизоду 4хсерийный фильм посвятит
Ответ Budabuda
Будет тебе под что пивас посмотреть, плохо что-ль?
Там даже и близко нету фола , даже нечего комментировать, а вот пенальти на Олиссе чистый
Ответ nicocastro
А на Винисиусе не чистый? Или ты просто решил умолчать?
Ответ meringue
Он так часто падает, что всем уже пофиг. Не надо постоянно кричать: волки, волки.
Зачем вообще про такие эпизоды писать?
Уже не знаю до чего докопаться
Никто особо и не спорит ещё после первого повтора.
Да и, в принципе, отсудил нормально, есть вопросы по пенальти и не удалению, но там все на усмотрение судьи, ну решил он так. В любом случае, разница в счёте соответствует игре. Все, что мог забить Реал - потащил Ноер, все, что могла забить Бавария - промахнулись.
Каким глором можно быть чтоб увидеть там пенальти?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Арбелоа о дисквалификации Тчуамени на ответный матч с «Баварией»: «Не знаю, как Оливер увидел там желтую и почему не было удаления за фол на Мбаппе. Эти решения невозможно понять»
7 апреля, 22:41
Тчуамени о желтой от Оливера и пропуске ответного матча с «Баварией»: «Я просто бежал, не знаю, что произошло. Я этого не понимаю»
7 апреля, 22:32
Экс-судья Фернандес о голе «Баварии»: «Мяч попал в локоть Олисе, прижатый к телу, мяч забит не сразу после этого – засчитан верно. Падение Винисиуса – не пенальти»
7 апреля, 20:32
