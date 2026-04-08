Руслан Пименов: «Локомотив» теперь борется за бронзу. Это мини-трофей для команды»
Руслан Пименов считает, что «Локомотив» не поднимется выше третьего места в сезоне РПЛ.
После 23 туров железнодорожники идут третьими в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
«Локомотив» теперь борется за бронзу. Это мини-трофей для команды. Все силы железнодорожники бросят на борьбу за призовые места в чемпионате.
Что касается дерби, то «Спартак» был свежее (2:1). Вся борьба еще впереди. «Динамо» Махачкала отнимает очки у «Балтики», ЦСКА тоже теряет очки, поэтому развязка впереди», — сказал экс-форвард «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
с такой игрой после перерыва и с таким составом, бронза это не мини-трофей, это трофеище !
Локо не борется, а наступает на грабли от Галактионова уже третий сезон подряд.
31 гол за карьеру с учётом вторых составов Локомотива и Динамо - нападающий
Есть же олени которые думали на серьёзных щах что локо будет чемпионом🤣 Я хоть и давний фан ЛОКО но понимаю что с таким составом даже третье место это топ. Одни покупают за 15-20млн, а Локо уговаривает свободных агентов😁 Проснитесь😁
