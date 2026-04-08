Руслан Пименов: «Локомотив» теперь борется за бронзу. Это мини-трофей для команды»

Пименов: для «Локо» бронза была бы мини-трофеем.

Руслан Пименов считает, что «Локомотив» не поднимется выше третьего места в сезоне РПЛ .

После 23 туров железнодорожники идут третьими в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

«Локомотив» теперь борется за бронзу. Это мини-трофей для команды. Все силы железнодорожники бросят на борьбу за призовые места в чемпионате.

Что касается дерби, то «Спартак» был свежее (2:1). Вся борьба еще впереди. «Динамо» Махачкала отнимает очки у «Балтики», ЦСКА тоже теряет очки, поэтому развязка впереди», — сказал экс-форвард «Локомотива ».