  • Олисе лидирует по ассистам (27) в сезоне среди игроков топ-5 лиг. Бруну – 2-й (17), Фермин – 3-й (16)
Вингер «Баварии» Майкл Олисе сделал голевую передачу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

Француз отдал 27-й результативный пас в сезоне во всех турнирах, упрочив лидерство среди игроков топ-5 лиг Европы.

Второе место по этому показателю занимает хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш – 17 ассистов, третье – полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес (16).

Четвертую строчку в списке с 15 передачами делят Юлиан РюэрсонБоруссия» Дортмунд), Арда Гюлер («Реал»), Ламин ЯмальБарселона») и Луис Диас («Бавария»).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Олисе шикарный матч провёл, вполне и ему могли лучшего игрока матча давать. Хотя и Нойер конечно хорош, трудный выбор. А статистика абсолютно топовая, нереальный сезон проводит, умница.
У Олисе этих матчей еще миллион будет, а старика с почетом проводить нужно.
17 с составом МЮ сделать сложнее, чем 27 в Баварии
17 в апл сложнее, чем 27 в бл
Ф
Нужно посмотреть на стату с учетом матчей. У МЮ только АПЛ, думаю поэтому у Бруну значительно меньше
У Олисе 20 передач в Бундеслиге+6 в ЛЧ+1 в Кубке. Все равно чуть больше чем у Бруну получается. Но АПЛ сложнее и МЮ в целом слабее. Поэтому можно сказать, их цифры сопоставимы.
Само собой)
Чуть проще когда впереди у тебя Кейн)
Бавария как будто дома играла, только в атаку, Реал отбился.
В конце Оливер не поставил пенальти, потому что это был не игрок
Реала, как в том матче с Юве Васкес упал за легкое касание.

Олисе просто неудержим. У французов сборная крайне сильная будет на ЧМ.
Настолько ТОЛЬКО в атаку, что Нойер - мвп
ну спорно, могли и Олисе сделать мвп, на майскор он игрок матча
не умаляя заслуг Нойера, опять таки
"Кейн и Олисе стату только в фермер лиге набивают. Кукареку".
Жирона и леганез это нереальные топы футбола.....
Бедный Бруну. Карьеру положил во благо МЮ, а в ответ ничего толком не получил. Ещё и находятся болелы МЮ, кто хейтит его.
Посмотрите, где он играл до МЮ
В Спортинге, а что?
На Дэвиса в конце конфетка была. Непонятно, почему он сам не стал бить, а скинул на Мусиалу.
Ему мяч под правую ложился, а он левша
Никогда не понимал этого, они же профи. Вот я правша а забил много голов левой ногой. Пускай коряво, пускай через раз но это лучше чем загубить момент перекладывая на рабочую ногу или отдавая лишний пас
Нойер на ленточке все так же хорош,но его ввод мяча начинает беспокоить. Пару раз страшно было.
Мне в целом нравится, как приехали трое игроков из АПЛ, и с ходу начали разрывать в Германии, Кейн, Диаз, Олисе, все трое хорошо зашли в команду, и сделали ее только сильнее.
Олисе упал в штрафной «Реала» на 94-й после толчка Каррераса в спину. Экс-судья Фернандес согласен, что это не пенальти
7 апреля, 21:06Фото
Экс-судья Фернандес о голе «Баварии»: «Мяч попал в локоть Олисе, прижатый к телу, мяч забит не сразу после этого – засчитан верно. Падение Винисиуса – не пенальти»
7 апреля, 20:32Фото
«Олисе «Реалу» идеально подходит. Это очень странно, если «Мадрид» всерьез не рассматривает его кандидатуру». Хедира о вингере «Баварии»
4 апреля, 10:02
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
6 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
7 минут назад
«Челси» – «Манчестер Сити». 0:3 – Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Евсеев после 1:1 с «Локо»: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####»
18 минут назад
Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»
36 минут назад
Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»
37 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
37 минут назад
Новый выпуск подкаста «Коллеги, добрый день!» с Дмитрием Горбачевым – рассказали все о дизайне в спортивном медиа!
39 минут назадПодкасты
Рабинер о пенальти в ворота «Спартака»: «Судейство в РПЛ – отдельный вид искусства, представить себе такой 11-метровый в ЛЧ я не могу. Едва заметное касание»
43 минуты назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
21 минуту назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
23 минуты назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
36 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
37 минут назадLive
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
57 минут назад
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров
сегодня, 16:04
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» сыграл вничью с «Пармой», «Болонья» против «Лечче»
сегодня, 16:02Live
Клопп о Салахе: «Никогда не видел никого похожего на Мо – каждый раз он возвращался из отпуска с новым навыком, он не остановится. С лучшими игроками не всегда легко, и это нормально»
сегодня, 15:58
Лига PARI. «Ротор» победил «Сокол», «Торпедо» сыграло вничью с «Арсеналом», «Урал» и «Уфа» не забили голов
сегодня, 15:57
