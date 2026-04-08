Олисе лидирует по ассистам (27) в сезоне среди игроков топ-5 лиг. Бруну – 2-й (17), Фермин – 3-й (16)
Олисе лидирует по ассистам (27) в сезоне среди игроков топ-5 лиг.
Вингер «Баварии» Майкл Олисе сделал голевую передачу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).
Француз отдал 27-й результативный пас в сезоне во всех турнирах, упрочив лидерство среди игроков топ-5 лиг Европы.
Второе место по этому показателю занимает хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш – 17 ассистов, третье – полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес (16).
Четвертую строчку в списке с 15 передачами делят Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд), Арда Гюлер («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона») и Луис Диас («Бавария»).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Чуть проще когда впереди у тебя Кейн)
В конце Оливер не поставил пенальти, потому что это был не игрок
Реала, как в том матче с Юве Васкес упал за легкое касание.
Олисе просто неудержим. У французов сборная крайне сильная будет на ЧМ.
не умаляя заслуг Нойера, опять таки