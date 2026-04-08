Олисе лидирует по ассистам (27) в сезоне среди игроков топ-5 лиг. Бруну – 2-й (17), Фермин – 3-й (16)

Олисе лидирует по ассистам (27) в сезоне среди игроков топ-5 лиг.

Вингер «Баварии» Майкл Олисе сделал голевую передачу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом » (2:1).

Француз отдал 27-й результативный пас в сезоне во всех турнирах, упрочив лидерство среди игроков топ-5 лиг Европы.

Второе место по этому показателю занимает хавбек «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш – 17 ассистов, третье – полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес (16).

Четвертую строчку в списке с 15 передачами делят Юлиан Рюэрсон («Боруссия » Дортмунд), Арда Гюлер («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона ») и Луис Диас («Бавария»).