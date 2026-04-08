  У Нойера 9 сэйвов против «Реала» – его лучший результат в плей-офф ЛЧ с 2017-го. Тогда вратарь «Баварии» отбил 10 ударов «Мадрида»
У Нойера 9 сэйвов против «Реала» – его лучший результат в плей-офф ЛЧ с 2017-го. Тогда вратарь «Баварии» отбил 10 ударов «Мадрида»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сделал 9 сэйвов в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

Это лучший результат 40-летнего немца в играх за мюнхенский клуб с ноября 2020 года.

Также это лучший показатель Нойера на стадии плей-офф Лиги чемпионов за последние 9 лет. В апреле 2017-го голкипер «Баварии» сделал 10 сэйвов в матче 1/4 финала с «Реалом».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
Никто бы наверное не удивился, если матч закончился 3-4, к примеру. И xG скорее о таком счёте говорит.
И если игроки Баварии сами пороли безбожно, то Нойер именно спасал, на мой взгляд.
Даже пропущенный чуть не вытащил, но это уже был бы перебор.)
Ответ kvn9
Ещё до матча говорил про факт Куртуа, отсутствие топового вратаря в плей-офф сильно играет роль.
Ответ meringue
Вот что действительно бросалась глаза, отсутствие одной из команд топового вратаря.
А говорят про то как у Мадрида небыло шансов и как бавария могла закидывать пять безответных, а потом Магу Нойер лучший игрок матча с девятью сейвами). Ну да).
Ответ meringue
Так именно и было бы Бавария безобразно распоряжалась своими моментами , плюс неназначенный пенальти, по хорошему должно был быть 2-5/6 где-то так, до сих пор не понимаю как люди такого класса не реализовываются выходы 3в3 2
Ответ Lange
Какой еще пенальти елки палки, где вы там пенальти увидели? Ну перестаньте вы уже
Нойер будто вторую молодость продемонстрировал, красавчик. Куртуа явно не хватало
Ответ Ivang King
Да, второй Тибо вполне мог вытащить.
Интересно, попадал ли кто-то Баварии 10 раз в створ за матч в этом сезоне?
Лунин про 1:2 с «Баварией»: «Реал» много атаковал, раз Нойера признали лучшим игроком матча с девятью сейвами. Пропущенных голов можно было избежать, но мы здорово отреагировали»
7 апреля, 21:54
Винисиус не реализовал выход один на один в матче с «Баварией». Вингер «Реала» перехватил мяч после скидки Упамекано назад и не переиграл Нойера, пробив в сетку с внешней стороны
7 апреля, 20:32Фото
Нойер проводит 136-й матч в старте за «Баварию» в ЛЧ – столько же у Месси в «Барсе». Больше за один клуб в турнире только у Касильяса – 149 игр за «Реал»
7 апреля, 19:09
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
3 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» в гостях у «Ростова», «Локо» играет с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
сегодня, 13:30Live
«Локомотив» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Мастури открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» сыграл вничью с «Пармой»
9 минут назад
Тренер ЦСКА Челестини: «Хочу выиграть Кубок. Могу вас заверить в том, что команда выкладывается максимально»
9 минут назад
«Ростов» – «Спартак». 1:1 – Мохеби с пенальти ответил на гол Зобнина. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Экс-судья Федотов согласен с пенальти в ворота «Спартака»: «Джику не успел сыграть в мяч, получилась накладка. Сухой верно назначил 11-метровый и показал желтую за грубую игру»
21 минуту назад
Перес о «Реале»: «В нашей семье 700 млн человек, единство – наша большая сила. У всех, независимо от происхождения, религии, идеологии и культуры, одни эмоции, радости и мечты»
22 минуты назад
«Ростов» забил «Спартаку» с пенальти за удар Джику шипами в голень Роналдо
37 минут назадФото
Непомнящий о женщинах-тренерах в РПЛ: «Меня это смущает, но воевать смысла нет. Если мужчины-непрофессионалы тренируют, почему женщина не может?»
53 минуты назад
Ромеро травмировался в столкновении с Кински. Защитник покинул поле в слезах, вратарь «Тоттенхэма» доигрывал с повязкой на голове
1 минуту назад
«Парма» сдержала «Наполи» – 1:1. Стрефецца забил на 33-й секунде, Мактоминей сравнял на 60-й минуте
11 минут назад
Мостовой о ЦСКА против «Сочи»: «Что это было? Уйма вопросов. Не увидел ЦСКА с горящими глазами»
30 минут назад
Кисляк о пенальти «Сочи»: «Наша любимая ЭСК разберется. ЦСКА доминировал, но хромала реализация. Не стоит сетовать на судейство»
39 минут назад
Зобнин забил впервые с августа – «Ростову». Хавбек отличился в 300-м матче за «Спартак»
46 минут назад
Сергей Балахнин: «Спартаку» явно не хватает хорошего форварда. Угальде и Гарсия – это не что-то невероятное»
48 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
49 минут назадLive
«Челси» – «Манчестер Сити». Холанд, Палмер, Родри, Эстевао играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
49 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Лорьяном», «Лилль» против «Тулузы», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
сегодня, 14:00
«Может, грехи не давали нам набирать очки. Сегодня Пасха, может, тут есть какая‑то связь». Осинькин о прерванной серии «Сочи» после победы над ЦСКА
сегодня, 13:58
