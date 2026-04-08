У Нойера 9 сэйвов против «Реала» – его лучший результат в плей-офф ЛЧ с 2017-го. Тогда вратарь «Баварии» отбил 10 ударов «Мадрида»
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сделал 9 сэйвов в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).
Это лучший результат 40-летнего немца в играх за мюнхенский клуб с ноября 2020 года.
Также это лучший показатель Нойера на стадии плей-офф Лиги чемпионов за последние 9 лет. В апреле 2017-го голкипер «Баварии» сделал 10 сэйвов в матче 1/4 финала с «Реалом».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
И если игроки Баварии сами пороли безбожно, то Нойер именно спасал, на мой взгляд.
Даже пропущенный чуть не вытащил, но это уже был бы перебор.)