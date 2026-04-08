Арбелоа о дисквалификации Тчуамени на ответный матч с «Баварией»: «Не знаю, как Оливер увидел там желтую и почему не было удаления за фол на Мбаппе. Эти решения невозможно понять»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что не понимает решения арбитра Майкла Оливера в эпизодах с карточками Орельену Тчуамени и Джонатану Та в матче с «Баварией».
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» уступил на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:2.
Тчуамени получил предупреждение на 37-й минуте после контакта с Майклом Олисе и пропустит ответную игру в Мюнхене из-за перебора желтых карточек. Та получил желтую на 70-й минуте за наступ шипами сзади на ногу Килиану Мбаппе.
«[Дисквалификация Тчуамени] – это серьезная потеря из-за того, что судья непонятным образом усмотрел здесь желтую карточку, но у нас есть надежные варианты [замены].
К тому же я не знаю, каким образом за фол на Мбаппе не было удаления – это решения, которые невозможно понять», – сказал Арбелоа.
Так-то любят поставить пенальти за клоуничество Винисиуса в штрафной, а потом тупо проигнорировать куда больший пенальти на Олисе.