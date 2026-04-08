  • Арбелоа о дисквалификации Тчуамени на ответный матч с «Баварией»: «Не знаю, как Оливер увидел там желтую и почему не было удаления за фол на Мбаппе. Эти решения невозможно понять»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что не понимает решения арбитра Майкла Оливера в эпизодах с карточками Орельену Тчуамени и Джонатану Та в матче с «Баварией».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» уступил на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:2.

Тчуамени получил предупреждение на 37-й минуте после контакта с Майклом Олисе и пропустит ответную игру в Мюнхене из-за перебора желтых карточек. Та получил желтую на 70-й минуте за наступ шипами сзади на ногу Килиану Мбаппе.

«[Дисквалификация Тчуамени] – это серьезная потеря из-за того, что судья непонятным образом усмотрел здесь желтую карточку, но у нас есть надежные варианты [замены].

К тому же я не знаю, каким образом за фол на Мбаппе не было удаления – это решения, которые невозможно понять», – сказал Арбелоа.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
А про пенальти на Олисе, арбелоа тоже не хочет понять ?
Комментарий скрыт
Вам самим не стыдно говорить про игру рукой ? Если ее там не было !
Каррерас на три желтые наиграл и привез пеналь в конце, который почему то не был назначен
Типичное судейство РМ в ЛЧ
Комментарий скрыт
Про пенальти на последней минуте ничего не хочет сказать?
Про пенальти на Вини хочет
Пенальти не было. Такие пенальти не ставят даже в любительской лиге.
Если судить по правилам, Винисиус штук на 3 красных наиграл, но не получил ни одной желтой. Постоянные симуляции, претензии арбитру, просьба карточек соперникам, откидки мяча
Комментарий скрыт
Где я написал про фолы?
Гюлер провоцировал постоянно Олисе. Винисиус (опустим нырки) несколько раз просил показать ЖК - это по умолчанию ЖК для того, кто просит показать, согласно правилам. Кареррас срывал атаки пару раз. А игрокам Баварии давали ЖК за меньшие проступки.
Комментарий скрыт
В Испании водить хороводы вокруг судьи это традиция. Доказывают, что фол был, не был ну и просто порадовать человека танцем.
Невозможно понять почему Винисиусу не дают ЖК за симуляции и аппеляции
он же из джунглей, он особенный
Боятся обвинений в зоофобии
Что нравилось у Зидана, так это то, что он вообще не комментировал работу судей. Почему так мало тренеров этому завету следует я не пойму, свои провалы на них чтоль хотят списать. Никакого смысла по судьям распыляться нет
Эмоции
удобно не комментировать, когда тебе засчитывают голы с метровых офсайдов
Если уж начал говорить, то сказал бы про не назначенную пенку на Олисе)
Комментарий скрыт
"Баварии" он почти за любые фолы желтые давал
Комментарий скрыт
Это не важно, верь каталонским
Арбелоа бессовестный. Вчера было типичное судейство в пользу Реала. Нараздавал ЖК Баварии и не давал Реалу. Но хотя бы откровенные глупости не свистели, как обычно.
Так-то любят поставить пенальти за клоуничество Винисиуса в штрафной, а потом тупо проигнорировать куда больший пенальти на Олисе.
в точку написал ты ++++
+
Рекомендуем
Главные новости
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
45 секунд назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
7 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
13 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
14 минут назад
«Челси» – «Манчестер Сити». 0:3 – Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Евсеев после 1:1 с «Локо»: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####»
25 минут назадВидео
Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»
43 минуты назад
Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»
44 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
44 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
5 минут назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
6 минут назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
28 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
30 минут назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
43 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
44 минуты назадLive
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров
сегодня, 16:04
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» сыграл вничью с «Пармой», «Болонья» против «Лечче»
сегодня, 16:02Live
Рекомендуем