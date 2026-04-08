39

Тчуамени о желтой от Оливера и пропуске ответного матча с «Баварией»: «Я просто бежал, не знаю, что произошло. Я этого не понимаю»

Тчуамени о желтой от Оливера и пропуске ответного матча с «Баварией»: не понимаю.

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени не понимает, за что получил карточку в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).

26-летний француз на 37-й минуте после контакта с Майклом Олисе получил желтую карточку от английского судьи Майкла Оливера. Это предупреждение стало третьим в нынешнем розыгрыше турнира для Тчуамени, который теперь пропустит ответную игру в Мюнхене из-за автоматической дисквалификации.

«Я просто бежал, когда получил карточку. Не знаю, что произошло. Судья посчитал, что уже было слишком много фолов, и решил дать карточку. Я не понимаю этого.

Хотим выиграть ответный матч, но нужно играть лучше. Мы показали неплохую игру, но когда уступаешь 0:2, все становится гораздо сложнее. Мы уверены в своих силах.

Мы знаем, что играем против команды мирового класса. По ходу матча у нас были моменты, когда мы играли в своем стиле. Второй тайм мы провели хорошо, и именно такой подход необходим, чтобы победить.

Надо продолжать в том же духе и выкладываться на полную. Мы не знаем, что произойдет в ответном матче. Если мы будем в лучшей форме, то обязательно добьемся чего-то важного в Мюнхене», – сказал Орельен.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
Карерас: «Я просто сбивал игроков Баварии, валил, толкал, ронял, даже в своей штрафной, особенно Олисе, который издевался надо мной весь матч, но не знаю, что произошло, судья мне так и не дал желтой карточки - Оливер, видимо, посчитал, что итак уже много раздал карточек мюнхенцам, где же справедливость?»
Ответ BAvaretc2000
Карерас: «Я просто сбивал игроков Баварии, валил, толкал, ронял, даже в своей штрафной, особенно Олисе, который издевался надо мной весь матч, но не знаю, что произошло, судья мне так и не дал желтой карточки - Оливер, видимо, посчитал, что итак уже много раздал карточек мюнхенцам, где же справедливость?»
Комментарий скрыт
Ответ soulsick
Комментарий скрыт
«Про толчок самого Каррераса аккурат перед вторым голов Баварии есть что сказать?:))» - ты просто убил, чувак 😂😂😂 такого откровенно наглого вранья даже от самых отбитых фанатиков еще не доводилось читать, жги дальше 👏🏼👏🏼👏🏼
Они настолько привыкли к безнаказанности, что не понимают базовых правила футбола
Ответ Tristan...
Они настолько привыкли к безнаказанности, что не понимают базовых правила футбола
Комментарий скрыт
Рюдигер о своём знаменитом ударе коленом лежачего: «Я просто бежал, не знаю, что произошло»
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Рюдигер о своём знаменитом ударе коленом лежачего: «Я просто бежал, не знаю, что произошло»
Соски тоже случайно крутил
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Рюдигер о своём знаменитом ударе коленом лежачего: «Я просто бежал, не знаю, что произошло»
Да я как не попаду на матч Реала, он в каждой игре так делает. После остановки игры типа бежит спотыкаться об кого-нибудь, типа это не очевидно.
тчуамени--, я заснул, проснулся, красная карточка, я просто подскользнулся
А вы случайно не #опой футбол просматриваете?
реал всего одну жёлтую за весь матч получил, и то недовольны и опять хнычут
Так ты сорвал атаку недалеко от своей штрафной, якобы случайно задев Олисе и врезавшись ещё и в Киммиха, который вообще без мяча стоял. Ну в ответке его Реалу будет не хватать думаю, в этом сезоне он очень хорош
А был ли хоть один матч в истории, после которого не было нытья Реала ?
упал очнулся красная
Шел, упал, очнулся, гипс… Сразу двоих снес, вот и в непонятках, что курил хоть Орельен? 😂
Тчуамени пропустит матч с «Баварией» в Мюнхене. Хавбек «Реала» получил 3-ю желтую в этой ЛЧ
7 апреля, 20:16
У «Реала» самый молодой состав в плей-офф ЛЧ за 25 лет – с финала с «Валенсией». Средний возраст игроков в матче с «Баварией» – 25 лет и 116 дней
7 апреля, 19:08
