Тчуамени о желтой от Оливера и пропуске ответного матча с «Баварией»: «Я просто бежал, не знаю, что произошло. Я этого не понимаю»

Тчуамени о желтой от Оливера и пропуске ответного матча с «Баварией»: не понимаю.

Полузащитник «Реала » Орельен Тчуамени не понимает, за что получил карточку в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).

26-летний француз на 37-й минуте после контакта с Майклом Олисе получил желтую карточку от английского судьи Майкла Оливера . Это предупреждение стало третьим в нынешнем розыгрыше турнира для Тчуамени, который теперь пропустит ответную игру в Мюнхене из-за автоматической дисквалификации.

«Я просто бежал, когда получил карточку. Не знаю, что произошло. Судья посчитал, что уже было слишком много фолов, и решил дать карточку. Я не понимаю этого.

Хотим выиграть ответный матч, но нужно играть лучше. Мы показали неплохую игру, но когда уступаешь 0:2, все становится гораздо сложнее. Мы уверены в своих силах.

Мы знаем, что играем против команды мирового класса. По ходу матча у нас были моменты, когда мы играли в своем стиле. Второй тайм мы провели хорошо, и именно такой подход необходим, чтобы победить.

Надо продолжать в том же духе и выкладываться на полную. Мы не знаем, что произойдет в ответном матче. Если мы будем в лучшей форме, то обязательно добьемся чего-то важного в Мюнхене», – сказал Орельен.