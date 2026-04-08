  • Тренер «Спортинга» Боржеш о 0:1 с «Арсеналом»: «Игра была равной, мы контролировали ход матча. Короткая потеря концентрации дорого нам обошлась – жаль, что это случилось на 90-й минуте»
Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш назвал поражение от «Арсенала» следствием потери концентрации.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов португальский клуб уступил со счетом 0:1, пропустив гол на первой добавленной ко 2-му тайму минуте.

«Игра была равной даже с точки зрения владения мячом. У «Спортинга» были лучшие возможности, чтобы забить. Мы контролировали ход матча, и, честно говоря, я очень доволен игрой футболистов и всей команды.

Короткая потеря концентрации дорого нам обошлась, и это огорчает, потому что это случилось на 90-й минуте, но мы должны поднять голову и двигаться дальше, ведь таков футбол», – сказал Боржеш в интервью Sport TV.

вообщем-то прав, но можно так же сказать, что у арсенала скамейка усилила игру, а у спортинга ослабила
Скорее ничейная игра... Болельщик Арсенала с конца 90-х...
такая же песня!
а еслиб гол забили на 45 минуте, не былоб жаль?
