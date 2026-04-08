Арбелоа о Мбаппе против «Баварии»: «Этот тот Килиан, которого хотим видеть мы и он сам»

Арбелоа о Мбаппе против «Баварии»: тот Килиан, которого хотим видеть мы и он сам.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа похвалил форварда Килиана Мбаппе после поражения от «Баварии» дома в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).

Француз на 74-й минуте забил единственный гол «сливочных».

– Как вам игра Мбаппе?

– Он был очень сосредоточен на игре, постоянно угрожал воротам соперника. Этот тот Мбаппе, которого мы хотим видеть, тот Мбаппе, которым он сам хочет быть каждый день.

– Каррерас страдал, играя против Олисе.

– Он играл против одного из лучших футболистов мира – это нелегко. Моя уверенность в Альваро остается непоколебимой, он извлечет урок из сегодняшнего матча. Те их нас, кто играли на фланге обороны, знают, как это сложно. Но Альваро – игрок «Реала » настоящего и будущего, – сказал Арбелоа.

Олисе упал в штрафной «Реала» на 94-й после толчка Каррераса в спину. Экс-судья Фернандес согласен, что это не пенальти