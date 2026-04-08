  • Арбелоа о Мбаппе против «Баварии»: «Этот тот Килиан, которого хотим видеть мы и он сам»
Арбелоа о Мбаппе против «Баварии»: «Этот тот Килиан, которого хотим видеть мы и он сам»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа похвалил форварда Килиана Мбаппе после поражения от «Баварии» дома в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2). 

Француз на 74-й минуте забил единственный гол «сливочных».

– Как вам игра Мбаппе?

– Он был очень сосредоточен на игре, постоянно угрожал воротам соперника. Этот тот Мбаппе, которого мы хотим видеть, тот Мбаппе, которым он сам хочет быть каждый день.

– Каррерас страдал, играя против Олисе.

– Он играл против одного из лучших футболистов мира – это нелегко. Моя уверенность в Альваро остается непоколебимой, он извлечет урок из сегодняшнего матча. Те их нас, кто играли на фланге обороны, знают, как это сложно. Но Альваро – игрок «Реала» настоящего и будущего, – сказал Арбелоа.

Олисе упал в штрафной «Реала» на 94-й после толчка Каррераса в спину. Экс-судья Фернандес согласен, что это не пенальти

На что способен «Спартак» в сезоне?19911 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
За спиной Карераса было слишком много пространства . Если справа раньше Трента страховал Вальверде , чтобы такого не происходило, то слева такого не было то ли команда слишком была уверена в Карерасе , то ли подстраховка не успевала . Я давно не видел, чтобы Карераса так возили, он реально не набрал форму .
Он в кой то веки сделал грамотный рывок на дальную штангу и это сразу дало результат. За все 2 года я на него смотрю, и не понимаю, почему он так редко в саму вратарскую врывается. При этом забивает то он много
Ответ VuNePonimaete
И все равно попал в Нойера. Повезло, что мяч отскочил в перекладину, а от нее за линию)
Ответ Андрей. С
Ну там и сам Нойер себя неплохо проявил
аааа лизун 😁 остановись и не обижай этим винисиуса 😁
Ответ заблокированному пользователю
в твоей вселенной арбело выходит и поносит своих игроков видимо
Сливочные только когда скупают звёзд .Тогда могут Лигу чемпионов взять. А так обычный мешок и плаксы. Вини один из плакс планеты .
Ответ Arda-88
напомните пожалуйста, когда там барса брала лч
Ответ Влад Аронофски
Тут ни про Барсу речь. Девочка поплачь ещё что сливочным судья не помогает.
Ну, все мы помним гораздо более крутого Мбаппе.
забивать было надо, а не угрожать
