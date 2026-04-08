110

Компани после 2:1: «Не вижу причин, почему «Бавария» не может снова победить, но у игроков «Реала» невероятный талант. Это команда, способная на нечто особенное, но и мы тоже»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе команды над «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1). 

«Этот стадион («Сантьяго Бернабеу» – Спортс’‘) меняется в последние 15 минут – нужно быть готовыми к настоящей борьбе. Мы можем создать такую же атмосферу на «Альянц Арене». С нетерпением этого ждем.

У нас были моменты, которые нужно было реализовывать. Надеюсь, мы забьем на «Альянце». Я не вижу причин, почему мы не можем снова победить, но у футболистов «Реала» невероятный талант.

Команда заслужила право быть собой – они выиграли так много и показывали такой уровень, поэтому мои первые замены были позиция в позицию. Но ближе к концовке я уже закрыл игру».

О вратаре Мануэле Нойере, которого признали лучшим игроком матча

«Он делает все так, будто это очень просто. Великие вратари заставляют невероятные сэйвы под сложными углами выглядеть легко. Он по-прежнему очень хорош в выборе позиции и игре за линией обороны.

Мы не выиграем турнир без большего количества таких выступлений.

Важно сохранить наш импульс. Они устроят нам тяжелую игру – это команда, способная на нечто особенное, но и мы тоже. Мы заслужили право быть уверенными в себе и требовательными в таких матчах. Но это футбол – никогда не знаешь, что произойдет.

Я не в центре внимания – все решают игроки. Я лишь стараюсь иногда сказать им пару слов, что-то из того, что сам делал, когда играл. Но футбол – это игра футболистов», – сказал Компани. 

Источник: BBC
Как-то немного трусливо сыграла Бавария. Преимущество было колоссальное в первом тайме. А потом куда-то исчезло. Лично для меня интрига в этой паре не исчезла. Очень жду второй матч
Мальорка куда отважнее играла и доминировали 💪
А как играть на Бернабео? Бавария результат сделала, но соглашусь, что интрига бешенная и ничего не решено
надеюсь компани поработает над ошибками, особенно последние полчаса были просто отвратительными, следующий раз реал за такое не простит, надо играть все 90 минут, тем более если пройдем дальше, потому что ливер или псж, точно не просядут раньше баварии
То же самое можно и про Мадрид сказать, поменяв местами отрезки матча. Первые полчаса были особенно ужасны, потом Мадрид вроде проснулся, но включился в футбол только после 0:2. А ошибок у обеих команд хватало, это верно.
впринципе как по мне, игра была равная, ответная игра все решит, обе команды заслужили выход в полуфинал
Ну Бавария не выглядела безжалостной как тот же Арсенал год назад. Огромные зоны во втором тайме это был конечно подарок для Реала, простили не раз.
В любом случае пока есть Упамекано, у Реала есть шансы)
В том моменте во втором тайме тоже Упамекано был? Или Та? Ну, когда защитник Баварии зачем-то не дал сыграть Нойеру на выходе и чуть не прокинул мяч Винисиусу на пустые ворота) Там реально повезло, что в итоге мяч всё-таки у Нойера оказался.
Если поставят корейца шансов будет еще больше. Хотя оба пожарные еще те
Винс прав. Ничего не решено. 2-1 это не 3-0, вся борьба впереди, худшее что может сделать Бавария это думать что уже в 1/2. Реал очень опасен когда ранен и у них много топ игроков. Баварии вновь нужно играть на 200%
Это да, главное что хоть ад им никакой на АА не обещают. Правильный настрой.
Несколько лет назад уже один раз пообещали, но после этого ад, так скажем, не получился)
Всё верно, ад нужно на поле устраивать, а не хорохориться.
Молодец Компани, сказал, что в футболе всё давно придумано и всё решают футболисты. Когда так говорит Мостовой над ним смеются почему-то
Да да. Мы помним знаменитые слова Ковача про "автобан". Такой же гейний как Мостовой.
Никаких мыслей о полуфинале до окончания матча в Мюнхене.
Забьёт ли Байерн,ну конечно забьет.
А Мадрид?
То то и оно.
Я прекрасно помню игры с Ювентусом, когда после гостевой победы 2:0 пришлось героически превозмогать в домашней игре(Томас и Кингсли,Ауууу!).
Никакой расслабленности и успокоения быть не должно.
Мадрид хоть и не такая командная команда (миль пардон за оборот),но наказать может легко.Ибо мастера в составе.
Засим резюмирую: спасибо за игру сегодня,но на игру 15-го нужно выйти как если бы счёт был 2:1 в пользу кастильцев.
FCB!
Немного поправлю... Если вы про встречу с Пепом у руля... С Юве они на выезде 2:2 сыграли, тоже профукав все полимеры, ведя в счёте) а уже дома в первом тайме горели 0:2 и понеслись спасаться)
А, всё точно вы сказали.Запамятовал...
Писал с руки и без привязки ко времени.
Спасибо за уточнения, искренне благодарен.
Кану и Баллаку мой сердечный привет,а особенно бару в котором они сидят.❤️
Пока все хорошо
Единственный вопрос к Компани
Почему он выпускает на замену абсолютно не готового Мусиалу, когда есть Бишоф,вытащивший последний матч , прекрасно знающий позицию десятки по игре за Деревню и находящийся в неплохой форме
Потому что он лучше тебя знает, кто на что способен, пока ты сидишь строчишь на спортце, он выигрывает у Реала.
И Карла замариновал совсем.
Видно, что Баварка в командной игре на пару уровней сильнее, но играла слишком небрежео, как будто приехали к какому-то Гамбургу. При должной собранности и настрое укатали бы такой Реал от трех.
Бавария совершила главную ошибку вчера в играх против Реала. Отдала мяч после 0:2, расслабились. Если бы играли как играли все 0:4 были бы. Так что повезло что 1:2.
А так в Мюнхене будет разгром. Бавария просто гуляла в штрафной Реала в определенные моменты творя что хотела.
"закрыла игру / закрылась" при 0-2, логично реал не боялся атаковать большими силами
Немцы не подвели... Компани чёткий коллектив сколотил...
Реал был неплох... Временами... Этого оказалось недостаточно...
Баварию с Победой!
