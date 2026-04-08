Компани после 2:1: «Не вижу причин, почему «Бавария» не может снова победить, но у игроков «Реала» невероятный талант. Это команда, способная на нечто особенное, но и мы тоже»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе команды над «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).
«Этот стадион («Сантьяго Бернабеу» – Спортс’‘) меняется в последние 15 минут – нужно быть готовыми к настоящей борьбе. Мы можем создать такую же атмосферу на «Альянц Арене». С нетерпением этого ждем.
У нас были моменты, которые нужно было реализовывать. Надеюсь, мы забьем на «Альянце». Я не вижу причин, почему мы не можем снова победить, но у футболистов «Реала» невероятный талант.
Команда заслужила право быть собой – они выиграли так много и показывали такой уровень, поэтому мои первые замены были позиция в позицию. Но ближе к концовке я уже закрыл игру».
О вратаре Мануэле Нойере, которого признали лучшим игроком матча
«Он делает все так, будто это очень просто. Великие вратари заставляют невероятные сэйвы под сложными углами выглядеть легко. Он по-прежнему очень хорош в выборе позиции и игре за линией обороны.
Мы не выиграем турнир без большего количества таких выступлений.
Важно сохранить наш импульс. Они устроят нам тяжелую игру – это команда, способная на нечто особенное, но и мы тоже. Мы заслужили право быть уверенными в себе и требовательными в таких матчах. Но это футбол – никогда не знаешь, что произойдет.
Я не в центре внимания – все решают игроки. Я лишь стараюсь иногда сказать им пару слов, что-то из того, что сам делал, когда играл. Но футбол – это игра футболистов», – сказал Компани.
В любом случае пока есть Упамекано, у Реала есть шансы)
Всё верно, ад нужно на поле устраивать, а не хорохориться.
Забьёт ли Байерн,ну конечно забьет.
А Мадрид?
То то и оно.
Я прекрасно помню игры с Ювентусом, когда после гостевой победы 2:0 пришлось героически превозмогать в домашней игре(Томас и Кингсли,Ауууу!).
Никакой расслабленности и успокоения быть не должно.
Мадрид хоть и не такая командная команда (миль пардон за оборот),но наказать может легко.Ибо мастера в составе.
Засим резюмирую: спасибо за игру сегодня,но на игру 15-го нужно выйти как если бы счёт был 2:1 в пользу кастильцев.
Единственный вопрос к Компани
Почему он выпускает на замену абсолютно не готового Мусиалу, когда есть Бишоф,вытащивший последний матч , прекрасно знающий позицию десятки по игре за Деревню и находящийся в неплохой форме
А так в Мюнхене будет разгром. Бавария просто гуляла в штрафной Реала в определенные моменты творя что хотела.
Реал был неплох... Временами... Этого оказалось недостаточно...
Баварию с Победой!