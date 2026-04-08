Артета об 1:0 со «Спортингом»: «Очень рад, не знаю, как давно они не проигрывала дома. Магия наших нападающих принесла победу»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:0).
– Очень рад победе в гостях в четвертьфинале ЛЧ над командой, которая не проигрывала дома уже... Не знаю, как давно. Думаю, в последний раз это было, наверное, тоже в еврокубке, что показывает, насколько это сложно.
– Вас посещала мысль, что команда может не забить сегодня?
– Да, потому что когда мы добирались до последней трети поля и обосновывались там, нам не хватало завершающего штриха.
Нам нужно было действовать немного четче, быстрее, эффективнее, чтобы прорвать их оборону, когда они блокировали нас. Один гол был отменен, и было два или три момента, когда мы были близки к голу, но нам не хватало решающего паса.
В итоге магия наших нападающих принесла нам победу. Прекрасно, именно это необходимо нам на этом этапе сезона. Каждый должен внести свой вклад, и сегодня игроки это, безусловно, сделали.
– Оцените игру Давида Райи.
– Он сделал два важных сэйва. А это Лига чемпионов, и здесь исход матча всегда решается в штрафных, потому что здесь очень высокий класс.
– Кай Хавертц назвал Райю лучшим голкипером мира.
– Он феноменален прямо сейчас. Давид – выдающийся футболист с тех пор, как присоединился к нам. Нам очень повезло, что он у нас есть, – сказал Артета в эфире Amazon Prime.
Доминирование — для мужиков!
Мы не знаем о чем больше волноваться, об игре Арсенала или о твоем прошлом.