Артета об 1:0 со «Спортингом»: «Очень рад, не знаю, как давно они не проигрывала дома. Магия наших нападающих принесла победу»

Артета об 1:0 со «Спортингом»: очень рад, магия нападающих принесла победу.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов со «Спортингом » (1:0).

– Очень рад победе в гостях в четвертьфинале ЛЧ над командой, которая не проигрывала дома уже... Не знаю, как давно. Думаю, в последний раз это было, наверное, тоже в еврокубке, что показывает, насколько это сложно.

– Вас посещала мысль, что команда может не забить сегодня?

– Да, потому что когда мы добирались до последней трети поля и обосновывались там, нам не хватало завершающего штриха.

Нам нужно было действовать немного четче, быстрее, эффективнее, чтобы прорвать их оборону, когда они блокировали нас. Один гол был отменен, и было два или три момента, когда мы были близки к голу, но нам не хватало решающего паса.

В итоге магия наших нападающих принесла нам победу. Прекрасно, именно это необходимо нам на этом этапе сезона. Каждый должен внести свой вклад, и сегодня игроки это, безусловно, сделали.

– Оцените игру Давида Райи.

– Он сделал два важных сэйва. А это Лига чемпионов, и здесь исход матча всегда решается в штрафных, потому что здесь очень высокий класс.

– Кай Хавертц назвал Райю лучшим голкипером мира.

– Он феноменален прямо сейчас. Давид – выдающийся футболист с тех пор, как присоединился к нам. Нам очень повезло, что он у нас есть, – сказал Артета в эфире Amazon Prime.