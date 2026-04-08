  Артета об 1:0 со «Спортингом»: «Очень рад, не знаю, как давно они не проигрывала дома. Магия наших нападающих принесла победу»
Артета об 1:0 со «Спортингом»: «Очень рад, не знаю, как давно они не проигрывала дома. Магия наших нападающих принесла победу»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:0).

– Очень рад победе в гостях в четвертьфинале ЛЧ над командой, которая не проигрывала дома уже... Не знаю, как давно. Думаю, в последний раз это было, наверное, тоже в еврокубке, что показывает, насколько это сложно.

– Вас посещала мысль, что команда может не забить сегодня?

– Да, потому что когда мы добирались до последней трети поля и обосновывались там, нам не хватало завершающего штриха. 

Нам нужно было действовать немного четче, быстрее, эффективнее, чтобы прорвать их оборону, когда они блокировали нас. Один гол был отменен, и было два или три момента, когда мы были близки к голу, но нам не хватало решающего паса.

В итоге магия наших нападающих принесла нам победу. Прекрасно, именно это необходимо нам на этом этапе сезона. Каждый должен внести свой вклад, и сегодня игроки это, безусловно, сделали.

– Оцените игру Давида Райи.

– Он сделал два важных сэйва. А это Лига чемпионов, и здесь исход матча всегда решается в штрафных, потому что здесь очень высокий класс.

– Кай Хавертц назвал Райю лучшим голкипером мира.

– Он феноменален прямо сейчас. Давид – выдающийся футболист с тех пор, как присоединился к нам. Нам очень повезло, что он у нас есть, – сказал Артета в эфире Amazon Prime.

Райя на сегодня реально в тройке лучших киперов в мире, но при этом не основной в Испании)))
Это не магия, это доминирование!
Ответ Бутсы Крооса
Это не магия, это доминирование!
Магия — для лохов!
Доминирование — для мужиков!
Ответ S. A.
Магия — для лохов! Доминирование — для мужиков!
Боже!!
Мы не знаем о чем больше волноваться, об игре Арсенала или о твоем прошлом.
очередная убогая игра Арсенала в атаке
Ответ $-AGROHIM-$
очередная убогая игра Арсенала в атаке
Согласен. Без Сака там совсем тухло.(((
У Англии будет 5 команд в ЛЧ – после победы «Арсенала» над «Спортингом». Сейчас в топ-5 АПЛ лондонцы, «Сити», «МЮ», «Вилла» и «Ливерпуль»
7 апреля, 21:35
У «Арсенала» 10 побед и ничья в 11 матчах сезона ЛЧ – сегодня 1:0 со «Спортингом» в 1/4 финала
7 апреля, 21:22
Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» уступил «Баварии», «Арсенал» одолел «Спортинг» в гостях
7 апреля, 20:55
«Арсенал» победил «Спортинг» – 1:0. Хавертц забил победный на 91-й, гол Субименди отменили из-за офсайда
7 апреля, 20:54
