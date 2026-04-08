  Диас о 2:1 с «Реалом»: «Бавария» могла забить еще минимум один гол. Мы контролировали игру во 2-м тайме, если бы реализовали моменты, уехали бы с более комфортным преимуществом»
Диас о 2:1 с «Реалом»: «Бавария» могла забить еще минимум один гол. Мы контролировали игру во 2-м тайме, если бы реализовали моменты, уехали бы с более комфортным преимуществом»

Диас о 2:1 с «Реалом»: «Бавария» могла забить еще минимум один гол.

Вингер «Баварии» Луис Диас высказался о победе над «Реалом» (2:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. 

«Думаю, мы добились результата, которого хотели, но уходим с ощущением, что могли забить как минимум еще один гол. У нас были моменты, чтобы реализовать их. Нужно проанализировать ошибки и исправить их к следующему матчу.

Это была сложная игра. Мы знали, что «Реал» очень силен дома. Они провели хороший матч, особенно первый тайм. У обеих команд были моменты. Во втором тайме мы контролировали игру немного больше, и думаю, если бы реализовали свои шансы, уехали бы домой с более комфортным преимуществом. Нужно быть готовыми к ответному матчу.

Мы стараемся показывать лучший свой футбол. Каждый матч складывается по-разному. Важно сохранять уверенность в том, что у нас отличная команда, и мы будем работать, чтобы добиться поставленных целей», – сказал Диас. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Бавария если бы дурака не валяла, могла бы забить 4
Бавария если бы дурака не валяла, могла бы забить 4
Явно
Бавария если бы дурака не валяла, могла бы забить 4
А могла и пропустить 6
Если бы не гол то отвратительный матч от Диаса.
Буквально в последние 20-30 минут всё запорол, то не выдаст на Олисе, то проигнорит слева 2 раза то ещё что-нибудь.
Если бы не гол то отвратительный матч от Диаса. Буквально в последние 20-30 минут всё запорол, то не выдаст на Олисе, то проигнорит слева 2 раза то ещё что-нибудь.
Ну, в принципе, это и есть Диас. Но он работяга при этом и темповый и злой. На его краю защитник в старые добрые мог бы играть с сигаретой в зубах. Но это - Бавария, где перформанс считается наверняка тщательнее, чем мы видим, отвлекаясь на пепел стряхнуть не мимо.
Никто в Москве не любил Лобановского, сам не любил. Но количество ТТД решает по сезону. С Реалом не всегда, но - иногда.
Минимум еще 3. Но и пропустить могла 3, если бы не Ману. Разница в том, что Бавария все делала сама, и не забивала и спасала свои ворота. Лунин в общем то не привозил, даже спас от Гнабри случайно😃
Минимум еще 3. Но и пропустить могла 3, если бы не Ману. Разница в том, что Бавария все делала сама, и не забивала и спасала свои ворота. Лунин в общем то не привозил, даже спас от Гнабри случайно😃
Адекватно.
Кстати замечаю, что настоящие болельщики Баварии оценивают игру и результат очень объективно и по делу.
А вот "временные" (которые за неё сегодня, потому что она играет против Реала) - совсем какую-то дичь
Адекватно. Кстати замечаю, что настоящие болельщики Баварии оценивают игру и результат очень объективно и по делу. А вот "временные" (которые за неё сегодня, потому что она играет против Реала) - совсем какую-то дичь
Временные тут потому, что Реал надоел всеми этими скандалами (Винисиус, судейство, слив Алонсо и т.д )
Тут они , и я в том числа, чтоб больше Реал хейтить

Но должен отметить , игра Баварии сильно впечатлила
Не без ошибок, но такие высокие скорости, такая работоспособность,это сильно
Зная "Баварию" я даже немного рад, что преимущество всего в один мяч. Столько матчей было цирковых и валидольных при хорошем отрыве, что лучше пожалуй так. По крайней мере концентрацию точно сохранят.
в конце конечн бездарно отдал на Олисе 🤣
Он наверно хотел сказать в 1м? Во 2м они контроль потеряли абсолютно
Он наверно хотел сказать в 1м? Во 2м они контроль потеряли абсолютно
Ну он футболист, участвующий в матче, адреналин, простительно не замечать, пропуская мимо ушей, чужие моменты и сетовать на упущенные свои, преувеличивая их.
А вот то, что такое (и куда менее адекватное) пишут зрители в комментариях - треш
Ну он футболист, участвующий в матче, адреналин, простительно не замечать, пропуская мимо ушей, чужие моменты и сетовать на упущенные свои, преувеличивая их. А вот то, что такое (и куда менее адекватное) пишут зрители в комментариях - треш
Треш обычно тут творится в комментариях во время матчей. Я же ничего такого не написал, он перепутал - нет проблемы, со всеми бывает
Бавария могла забить еще минимум три.
Если бы не пытались катать друг другу под удар в 13-14 метрах от ворот.
Похоже, Диас перегрелся от интенсивного футбола) Бавария, наоборот, первый тайм контролировала, а во втором как раз неслабо так просела под давлением, команды поменялись ролями.
Пока Компани не перестанет оставлять каждый божий матч своих золотых любимчиков вингеров, давая доигрывать по 90 минут даже в плохие игры и убирая Гнабри с поля при любых обстоятельствах, будто по контракту прописано не отыгрывать больше 65 минут, не видать ему и его команде кубка лч и матчей без дисбаланса ожидание-результат, ибо должны были выигрывать крупнее. Ах да, Мусиала психологически от травмы до сих пор не восстановился, параноидально боится контакта что с мячем, что с соперником. Боюсь, это надолго...
А если бы Реал реализовал
