Диас о 2:1 с «Реалом»: «Бавария» могла забить еще минимум один гол. Мы контролировали игру во 2-м тайме, если бы реализовали моменты, уехали бы с более комфортным преимуществом»
Вингер «Баварии» Луис Диас высказался о победе над «Реалом» (2:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Думаю, мы добились результата, которого хотели, но уходим с ощущением, что могли забить как минимум еще один гол. У нас были моменты, чтобы реализовать их. Нужно проанализировать ошибки и исправить их к следующему матчу.
Это была сложная игра. Мы знали, что «Реал» очень силен дома. Они провели хороший матч, особенно первый тайм. У обеих команд были моменты. Во втором тайме мы контролировали игру немного больше, и думаю, если бы реализовали свои шансы, уехали бы домой с более комфортным преимуществом. Нужно быть готовыми к ответному матчу.
Мы стараемся показывать лучший свой футбол. Каждый матч складывается по-разному. Важно сохранять уверенность в том, что у нас отличная команда, и мы будем работать, чтобы добиться поставленных целей», – сказал Диас.
Буквально в последние 20-30 минут всё запорол, то не выдаст на Олисе, то проигнорит слева 2 раза то ещё что-нибудь.
Никто в Москве не любил Лобановского, сам не любил. Но количество ТТД решает по сезону. С Реалом не всегда, но - иногда.
Кстати замечаю, что настоящие болельщики Баварии оценивают игру и результат очень объективно и по делу.
А вот "временные" (которые за неё сегодня, потому что она играет против Реала) - совсем какую-то дичь
Тут они , и я в том числа, чтоб больше Реал хейтить
Но должен отметить , игра Баварии сильно впечатлила
Не без ошибок, но такие высокие скорости, такая работоспособность,это сильно
А вот то, что такое (и куда менее адекватное) пишут зрители в комментариях - треш
Если бы не пытались катать друг другу под удар в 13-14 метрах от ворот.