Диас о 2:1 с «Реалом»: «Бавария» могла забить еще минимум один гол. Мы контролировали игру во 2-м тайме, если бы реализовали моменты, уехали бы с более комфортным преимуществом»

Диас о 2:1 с «Реалом»: «Бавария» могла забить еще минимум один гол.

Вингер «Баварии» Луис Диас высказался о победе над «Реалом » (2:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, мы добились результата, которого хотели, но уходим с ощущением, что могли забить как минимум еще один гол. У нас были моменты, чтобы реализовать их. Нужно проанализировать ошибки и исправить их к следующему матчу.

Это была сложная игра. Мы знали, что «Реал» очень силен дома. Они провели хороший матч, особенно первый тайм. У обеих команд были моменты. Во втором тайме мы контролировали игру немного больше, и думаю, если бы реализовали свои шансы, уехали бы домой с более комфортным преимуществом. Нужно быть готовыми к ответному матчу.

Мы стараемся показывать лучший свой футбол. Каждый матч складывается по-разному. Важно сохранять уверенность в том, что у нас отличная команда, и мы будем работать, чтобы добиться поставленных целей», – сказал Диас.