Кейн про 2:1 с «Реалом»: «Мы очень довольны победой. «Бавария» в хорошем положении, но нужно сохранять концентрацию»
Нападающий «Баварии» Харри Кейн доволен победой над «Реалом» (2:1) в гостях в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Вся эта шумиха вокруг, выезд в Мадрид в попытке добиться результата – это всегда сложно.
У нас были хорошие моменты, но и у соперника тоже – надо отдать им должное. Мы можем быть очень довольны победой перед ответным матчем.
Мы пережили действительно хорошие моменты вместе. Сейчас решающий отрезок сезона. Чем больше играешь и тренируешься вместе, тем сильнее становятся ощущения, связи. Мы всегда чувствуем, что несем угрозу, мы всегда уверены, что можем забить.
Мы в хорошем положении сейчас, но нужно сохранять концентрацию. Теперь надо восстановиться, и на следующей неделе попытаемся повторить этот успех», – сказал англичанин в эфире TNT Sports.
«Бавария» победила даже лучший «Реал» из возможных сейчас. Матч-восторг!
Удачи в ответе 15-го.