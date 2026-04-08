Кейн про 2:1 с «Реалом»: «Мы очень довольны победой. «Бавария» в хорошем положении, но нужно сохранять концентрацию»

Кейн про 2:1 с «Реалом»: мы очень довольны победой.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн доволен победой над «Реалом » (2:1) в гостях в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Вся эта шумиха вокруг, выезд в Мадрид в попытке добиться результата – это всегда сложно.

У нас были хорошие моменты, но и у соперника тоже – надо отдать им должное. Мы можем быть очень довольны победой перед ответным матчем.

Мы пережили действительно хорошие моменты вместе. Сейчас решающий отрезок сезона. Чем больше играешь и тренируешься вместе, тем сильнее становятся ощущения, связи. Мы всегда чувствуем, что несем угрозу, мы всегда уверены, что можем забить.

Мы в хорошем положении сейчас, но нужно сохранять концентрацию. Теперь надо восстановиться, и на следующей неделе попытаемся повторить этот успех», – сказал англичанин в эфире TNT Sports.

«Бавария» победила даже лучший «Реал» из возможных сейчас. Матч-восторг!