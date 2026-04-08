Лунин про 1:2 с «Баварией»: «Реал» много атаковал, раз Нойера признали лучшим игроком матча. Пропущенных голов можно было избежать, но мы здорово отреагировали»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин верит, что мадридский клуб сможет отыграться в ответном матче с «Баварией».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» уступил на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:2.

«Мы могли избежать пропущенных голов, но команда хорошо отреагировала. Если Нойера признали лучшим игроком матча, то мы много атаковали. Мы в игре. Всегда можно изменить ситуацию к лучшему. Ответный матч будет сложнее, но мы верим в себя. Это четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы знали, что это будет нелегко в любом случае.

Мы знали, что в какой-то момент нам придется обороняться низким блоком. Когда мы владели мячом, мы также хотели доминировать.

Нужно постараться забить и не пропустить [в ответном матче]. Посмотрим, сможем ли мы изменить ситуацию», – сказал Лунин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Обвинить Лунина в пропущенных голах язык не поворачивается. Он хороший, добротный вратарь. Но чудеса - это по части Куртуа. Удар Кейна он вполне мог потащить
Любой хороший, добротный вратарь просто обязан был отбивать удар Кейна при втором голе. Лунин не справился.
Лунин был неплох, но Нойер это просто монстр, маньяк, чудовище и дракон
Маньяк не лучшее слово чтобы положительно охарактеризовать человека
Откройте форточку)
Куртуа потащил б удар Кейна
А ведь этому зверю Криштиану клал ДУБЛЬ в двух ПОЛУФИНАЛАХ, а после еще и 5 голов в ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ. И это в прайм версии Нойера☠️
Чертовски хорош сегодня был Ману, как в старые добрые🔥
Ага. Только минимум два гола из офсайдов 1,5 метра и 0,5 метра, было посчитано
ты всё от тех игр отойти не можешь 🤣
С Носатычем не проиграли бы.
постараться забить и не пропустить
🤝
Питарч ему конечно покатил "передачку" ))
Материалы по теме
Диас о 2:1 с «Реалом»: «Бавария» могла забить еще минимум один гол. Мы контролировали игру во 2-м тайме, если бы реализовали моменты, уехали бы с более комфортным преимуществом»
7 апреля, 21:45
«Реал» 5 раз подряд вылетал из ЛЧ, проиграв дома первый матч в двухраундовом противостоянии. Сегодня – 1:2 от «Баварии»
7 апреля, 21:41
Арбелоа об 1:2 с «Баварией» на «Бернабеу»: «Реал» остается в игре, мы способны победить на любом поле. Жаль, что не реализовали хотя бы один из наших моментов»
7 апреля, 21:35
Рекомендуем
Главные новости
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
6 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
12 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
13 минут назад
«Челси» – «Манчестер Сити». 0:3 – Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Евсеев после 1:1 с «Локо»: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####»
24 минуты назадВидео
Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»
42 минуты назад
Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»
43 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
43 минуты назад
Новый выпуск подкаста «Коллеги, добрый день!» с Дмитрием Горбачевым – рассказали все о дизайне в спортивном медиа!
45 минут назадПодкасты
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
4 минуты назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
5 минут назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
27 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
29 минут назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
42 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
43 минуты назадLive
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров
сегодня, 16:04
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» сыграл вничью с «Пармой», «Болонья» против «Лечче»
сегодня, 16:02Live
Рекомендуем