«Реал» 5 раз подряд вылетал из ЛЧ, проиграв дома первый матч в двухраундовом противостоянии. Сегодня – 1:2 от «Баварии»
«Реал» 5 раз подряд вылетал из ЛЧ, проиграв дома первый матч плей-офф.
«Реал» не может пробиться в следующий раунд плей-офф после поражения дома в первом матче в пяти последних случаях.
Команда тренера Альваро Арбелоа на своем поле уступила «Баварии» (1:2) в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мадрид» пять раз подряд вылетал из Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов, проиграв дома первый матч в двухраундовом противостоянии.
Ответная встреча пройдет в Мюнхене 15 апреля.
«Бавария» победила даже лучший «Реал» из возможных сейчас. Матч-восторг!
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta Analyst
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
2001 Бавария, дома 0-1, в гостях 1 -2
2006 Арсенал, дома 0-1, в гостях 0-0
2009 Ливерпуль, дома 0-1 в гостях 0-4
2011 Барселона, дома0-2, в гостях 1-1
2020 Сити дома 1-2, в гостях 1-2
Кубок кубков:
1971 Инсбрук дома 0-1, в гостях 2-0
1994 ПСЖ дома 0-1, в гостях 1-1
2001 Бавария, дома 0-1, в гостях 1 -2
2006 Арсенал, дома 0-1, в гостях 0-0
2009 Ливерпуль, дома 0-1 в гостях 0-4
2011 Барселона, дома0-2, в гостях 1-1
2020 Сити дома 1-2, в гостях 1-2