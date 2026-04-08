Арбелоа об 1:2 с «Баварией» на «Бернабеу»: «Реал» остается в игре, мы способны победить на любом поле. Жаль, что не реализовали хотя бы один из наших моментов»

Арбелоа об 1:2 с «Баварией»: «Реал» способен выиграть на любом поле.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа высказался о поражении от «Баварии» на своем поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).

«Мы остаемся в игре, это очевидно. Нам не хватает всего одного гола. Мы способны выиграть на любом поле. При счете 0:2 отыграться было бы очень сложно. Жаль, что мы не реализовали хотя бы один из наших моментов.

Мы слишком глубоко сели, особенно вингеры. Это не было задумкой – так сильно прижиматься к своим воротам. Это дало сопернику слишком большой контроль. С мячом нам не хватало эпизодов, когда нужно брать игру на себя, когда на тебя давят. Я сказал об этом своим игрокам. Их прессинг очень агрессивный. Если не угрожать им и не прижимать их, то… во втором тайме мы это исправили.

Мы много говорили о том, что нужно избегать потерь. Но пришел второй гол, который стал серьезным ударом. Команда хорошо отреагировала и показала характер. У нас остается ощущение, что мы могли забить и что мы все еще живы.

Я говорил Винисиусу, что один гол оставляет нас в противостоянии. Даже при счете 1:2 мы слишком рисковали. Мы остаемся в игре, потому что «Реал» способен выиграть на любом поле», – сказал Арбелоа.

Ответный матч пройдет в Мюнхене 15 апреля.