  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Арбелоа об 1:2 с «Баварией» на «Бернабеу»: «Реал» остается в игре, мы способны победить на любом поле. Жаль, что не реализовали хотя бы один из наших моментов»
Арбелоа об 1:2 с «Баварией» на «Бернабеу»: «Реал» остается в игре, мы способны победить на любом поле. Жаль, что не реализовали хотя бы один из наших моментов»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о поражении от «Баварии» на своем поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2). 

«Мы остаемся в игре, это очевидно. Нам не хватает всего одного гола. Мы способны выиграть на любом поле. При счете 0:2 отыграться было бы очень сложно. Жаль, что мы не реализовали хотя бы один из наших моментов.

Мы слишком глубоко сели, особенно вингеры. Это не было задумкой – так сильно прижиматься к своим воротам. Это дало сопернику слишком большой контроль. С мячом нам не хватало эпизодов, когда нужно брать игру на себя, когда на тебя давят. Я сказал об этом своим игрокам. Их прессинг очень агрессивный. Если не угрожать им и не прижимать их, то… во втором тайме мы это исправили.

Мы много говорили о том, что нужно избегать потерь. Но пришел второй гол, который стал серьезным ударом. Команда хорошо отреагировала и показала характер. У нас остается ощущение, что мы могли забить и что мы все еще живы.

Я говорил Винисиусу, что один гол оставляет нас в противостоянии. Даже при счете 1:2 мы слишком рисковали. Мы остаемся в игре, потому что «Реал» способен выиграть на любом поле», – сказал Арбелоа. 

Ответный матч пройдет в Мюнхене 15 апреля. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoБавария
logoАльваро Арбелоа
logoЛига чемпионов УЕФА
logoбундеслига Германия
logoВинисиус Жуниор
81 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Он не предполагает что Бавария в ответке снова будет забивать ?
Ответ
Он думает, что можно играть в защите вдевятером при современном футболе ! ))
Ответ
Комментарий скрыт
Ты радуйся, что Бавария не забила хотя бы небольшую часть своих моментов, иначе там уже можно было бы сосредоточиться на чемпионате Испании 🥹
Ответ
Да какой там Испания - Барса на 10 очей впереди будет. Зиро титули ждет Реал в этом году. Ща прибегут минусить, но это правда. Арбеола сырой, говорит о своих моментах, но не видим моменты Баварии, которых было уйма.
Ответ
а у Реала моментов было не уйма? зачем судить так однобоко?
Если вы боялись Баварию на своём поле 60 минут матча, то что будет с вами в Мюнхене. Шансы по счету конечно есть, по игре Бавария сильнее на голову. А вообще учитесь забивать свои моменты).
Правильнее будет: «Оливер оставил нас в игре, не назначив на последней минуте пенальти на Олисе»
Балабол. Признал бы честно что Баварцы простили раз 5 вас.
Ответ
отвечаю
Ответ
А сколько раз Реал простил? У Баварии лучшим стал Нойер не просто так
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Он думает что счет 0:2
В тексте - нет :)
Бавария могла забивать штук 5, но все пыталась в пустые закатить, у Реала же кроме надежд на 2х бегунков никаких шансов и не было, xg это кстати подтверждает, заслуженная победа Баварии, в Германии они еще сильней играют, так что там разгром скорее всего ожидает.
Вас в игре оставил Оливер.
Болобол
Вся игра на заброс Вини и Мбаппе, никакой позиционной атаки
Бездарность
О каких шансах он рассуждает
Ответ
БАлабол. Я не про вас, а как правильно пишется)
Ответ
эти игроки сами не хотят учиться в позиционке играть, слили Алонсо из-за этого
болтун алонсо, ты,это скажи про альбасете,,осасуна, мальорка
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» не проигрывает 14 матчей подряд – 12 побед и 2 ничьих
7 апреля, 21:26
«Бавария» победила «Реал» впервые за 14 лет – было 7 поражений и 2 ничьих
7 апреля, 21:18
У Арбелоа 6 поражений в 19 играх во главе «Реала». При Алонсо проиграли 5 из 28 матчей
7 апреля, 21:17
Рекомендуем