  • Мбаппе осталось 3 мяча до рекорда Роналду по голам за сезон ЛЧ. Криштиану забил 17 голов в розыгрыше-2013/14
Мбаппе осталось 3 мяча до рекорда Роналду по голам за сезон ЛЧ. Криштиану забил 17 голов в розыгрыше-2013/14

Мбаппе осталось 3 гола до рекорда Роналду за сезон в ЛЧ.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе приблизился к рекорду Криштиану Роналду по голам за сезон в Лиге чемпионов.

Француз забил в сегодняшнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2). Мбаппе является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша турнира с 14 голами в 10 матчах.

Рекорд по количеству голов за один розыгрыш ЛЧ принадлежит Криштиану Роналду, забившему 17 мячей за «Реал» в сезоне-2013/14. В сезоне-2015/16 на счету португальца было 16 мячей, а в сезоне-2017/18 – 15. Кроме того, по 15 голов за сезон ЛЧ также забивали Роберт Левандовски («Бавария», 2019/20) и Карим Бензема («Реал», 2021/20).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
До Криштиану этому бревну во всех смыслах далеко. Признаюсь, сам видел в нем по приходе возможную замену КР7, но кроме скорости он мало что умеет, в завершении он ужасен, в отличие от Криштиану - тот кладет любые мячи под любым углом из любой позиции, чуть ли не любой частью тела, а этот дятел запарывает кучу возможностей 1 на 1.
Как только в скорости потеряет, так и вовсе будет весьма посредственным игроком.
Пасы кстати тоже чудовищные. Просто бревно.
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
До Криштиану этому бревну во всех смыслах далеко. Признаюсь, сам видел в нем по приходе возможную замену КР7, но кроме скорости он мало что умеет, в завершении он ужасен, в отличие от Криштиану - тот кладет любые мячи под любым углом из любой позиции, чуть ли не любой частью тела, а этот дятел запарывает кучу возможностей 1 на 1. Как только в скорости потеряет, так и вовсе будет весьма посредственным игроком. Пасы кстати тоже чудовищные. Просто бревно.
очень правильно написал!++
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
До Криштиану этому бревну во всех смыслах далеко. Признаюсь, сам видел в нем по приходе возможную замену КР7, но кроме скорости он мало что умеет, в завершении он ужасен, в отличие от Криштиану - тот кладет любые мячи под любым углом из любой позиции, чуть ли не любой частью тела, а этот дятел запарывает кучу возможностей 1 на 1. Как только в скорости потеряет, так и вовсе будет весьма посредственным игроком. Пасы кстати тоже чудовищные. Просто бревно.
Абсолютно не фанат Мбаппе, но реализация у него неплохая. В этом можно убедиться если открыть статистику по сезону, он забивает больше ожидаемых голов. Другое дело, что с ним команда сильнее не становится абсолютно. Ну и про то, что он зависим от скорости и не способен забивать любым способом как Роналду чистый факт
Разница конечно колоссальная. Один забивал и вырывал победы, за которыми шли титулы, другой как будто стату «шакалит»
Ответ Вась Вась
Разница конечно колоссальная. Один забивал и вырывал победы, за которыми шли титулы, другой как будто стату «шакалит»
Ну так и в игре всей команды разница колосальная в сравнении с теми сезонами с Роналду. Нынешний Реал ниочем в сравнении с теми версиями команды.
Ответ Вась Вась
Разница конечно колоссальная. Один забивал и вырывал победы, за которыми шли титулы, другой как будто стату «шакалит»
Вася , ну за одну оставшуюся игру у Мбаппе точно шансов немного )
Вот только тогда матчей было меньше.
Ответ CHELSEA_2008
Вот только тогда матчей было меньше.
Комментарий скрыт
Ответ Максим Кутузов
Комментарий скрыт
Вообще-то должны, так например никто не учитывает, что раньше например в чемпионате Англии были случаи когда за один чемп по 60 мячей забивали. И причём тут вообще Португалия?
Если бы во времена пикового Роналду было бы 8 игр в групповой стадии, из них половина с бичами уровня Загреба и Славии, то Роналду 20+ каждый сезон мог клепать как нефиг делать, если он только в стадии плей-офф мог наколотить десятку, то за 8 игр в группе мог и все 12-15 положить, учитывая что халявных соперников стало ещё больше, плюс добавилась стадия аналог 1/16, где тоже можно несколько мячей положить в двух играх, так что не совсем справедливо сравнивать те цифры Роналду и эти Мбаппе, когда Киллиан оформит хет-трик хотя бы в 1/4, тогда уже можно какие-то аналогии проводить, пока они с Холанном в основном набили статистику против слабых команд в малозначимых матчах, не стоят рядом ни с Роналду, ни с Месси
Ответ Great Again
Если бы во времена пикового Роналду было бы 8 игр в групповой стадии, из них половина с бичами уровня Загреба и Славии, то Роналду 20+ каждый сезон мог клепать как нефиг делать, если он только в стадии плей-офф мог наколотить десятку, то за 8 игр в группе мог и все 12-15 положить, учитывая что халявных соперников стало ещё больше, плюс добавилась стадия аналог 1/16, где тоже можно несколько мячей положить в двух играх, так что не совсем справедливо сравнивать те цифры Роналду и эти Мбаппе, когда Киллиан оформит хет-трик хотя бы в 1/4, тогда уже можно какие-то аналогии проводить, пока они с Холанном в основном набили статистику против слабых команд в малозначимых матчах, не стоят рядом ни с Роналду, ни с Месси
"было бы 8 игр в групповой стадии, из них половина с бичами уровня Загреба и Славии"
Ну как-то у Рона было 6 матчей в группе, из которых 4 - с Мальме и шахтером. Вот уж топари
Ответ Great Again
Если бы во времена пикового Роналду было бы 8 игр в групповой стадии, из них половина с бичами уровня Загреба и Славии, то Роналду 20+ каждый сезон мог клепать как нефиг делать, если он только в стадии плей-офф мог наколотить десятку, то за 8 игр в группе мог и все 12-15 положить, учитывая что халявных соперников стало ещё больше, плюс добавилась стадия аналог 1/16, где тоже можно несколько мячей положить в двух играх, так что не совсем справедливо сравнивать те цифры Роналду и эти Мбаппе, когда Киллиан оформит хет-трик хотя бы в 1/4, тогда уже можно какие-то аналогии проводить, пока они с Холанном в основном набили статистику против слабых команд в малозначимых матчах, не стоят рядом ни с Роналду, ни с Месси
У роналду были мальме и шахтер 🤣
Роналду тащил в таких матчах
другой уровень
Ответ войд
Роналду тащил в таких матчах другой уровень
Особенно в плей офф
Мбаппе остался 1 матч в ЛЧ
Ответ Радиоактивный насвай
Мбаппе остался 1 матч в ЛЧ
И матч против Баварии станет для Мбаппе 11-м в этом розыгрыше ЛЧ. Роналду свои 17 голов тоже забил в 11 матчах.
Походу придется отложить рекорд, не верю что Мбаппе сделает хет-трик на следующей неделе или вообще что пройдут эту Баварию
О чем тут говорить если :
Реал с Мбаппе < Реал без Мбаппе.
Ответ &_Bishep_&
О чем тут говорить если : Реал с Мбаппе < Реал без Мбаппе.
Так это база. Сразу говорилось, что Мбаппе в старте-слив, скорее всего.
Так следующий матч же для Реала последний.
Типа Мбаппе в Мюнхене сделает покер???
Ну да, канеш))))))
Не в этом сезоне точно.
Роналду опасен был с любого расстояния из-за штрафной,на 2 этаже,в штрафной
Мбаппе этим похвастать не может кроме своей скорости
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
3 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» в гостях у «Ростова», «Локо» играет с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
сегодня, 13:30Live
«Локомотив» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Мастури открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» сыграл вничью с «Пармой»
9 минут назад
Тренер ЦСКА Челестини: «Хочу выиграть Кубок. Могу вас заверить в том, что команда выкладывается максимально»
9 минут назад
«Ростов» – «Спартак». 1:1 – Мохеби с пенальти ответил на гол Зобнина. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Экс-судья Федотов согласен с пенальти в ворота «Спартака»: «Джику не успел сыграть в мяч, получилась накладка. Сухой верно назначил 11-метровый и показал желтую за грубую игру»
21 минуту назад
Перес о «Реале»: «В нашей семье 700 млн человек, единство – наша большая сила. У всех, независимо от происхождения, религии, идеологии и культуры, одни эмоции, радости и мечты»
22 минуты назад
«Ростов» забил «Спартаку» с пенальти за удар Джику шипами в голень Роналдо
37 минут назадФото
Непомнящий о женщинах-тренерах в РПЛ: «Меня это смущает, но воевать смысла нет. Если мужчины-непрофессионалы тренируют, почему женщина не может?»
53 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Ромеро травмировался в столкновении с Кински. Защитник покинул поле в слезах, вратарь «Тоттенхэма» доигрывал с повязкой на голове
1 минуту назад
«Парма» сдержала «Наполи» – 1:1. Стрефецца забил на 33-й секунде, Мактоминей сравнял на 60-й минуте
11 минут назад
Мостовой о ЦСКА против «Сочи»: «Что это было? Уйма вопросов. Не увидел ЦСКА с горящими глазами»
30 минут назад
Кисляк о пенальти «Сочи»: «Наша любимая ЭСК разберется. ЦСКА доминировал, но хромала реализация. Не стоит сетовать на судейство»
39 минут назад
Зобнин забил впервые с августа – «Ростову». Хавбек отличился в 300-м матче за «Спартак»
46 минут назад
Сергей Балахнин: «Спартаку» явно не хватает хорошего форварда. Угальде и Гарсия – это не что-то невероятное»
48 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
49 минут назадLive
«Челси» – «Манчестер Сити». Холанд, Палмер, Родри, Эстевао играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
49 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Лорьяном», «Лилль» против «Тулузы», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
сегодня, 14:00
«Может, грехи не давали нам набирать очки. Сегодня Пасха, может, тут есть какая‑то связь». Осинькин о прерванной серии «Сочи» после победы над ЦСКА
сегодня, 13:58
Рекомендуем