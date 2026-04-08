Мбаппе осталось 3 мяча до рекорда Роналду по голам за сезон ЛЧ. Криштиану забил 17 голов в розыгрыше-2013/14
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе приблизился к рекорду Криштиану Роналду по голам за сезон в Лиге чемпионов.
Француз забил в сегодняшнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2). Мбаппе является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша турнира с 14 голами в 10 матчах.
Рекорд по количеству голов за один розыгрыш ЛЧ принадлежит Криштиану Роналду, забившему 17 мячей за «Реал» в сезоне-2013/14. В сезоне-2015/16 на счету португальца было 16 мячей, а в сезоне-2017/18 – 15. Кроме того, по 15 голов за сезон ЛЧ также забивали Роберт Левандовски («Бавария», 2019/20) и Карим Бензема («Реал», 2021/20).
На что способен «Спартак» в сезоне?19652 голоса
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
94 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Как только в скорости потеряет, так и вовсе будет весьма посредственным игроком.
Пасы кстати тоже чудовищные. Просто бревно.
Ну как-то у Рона было 6 матчей в группе, из которых 4 - с Мальме и шахтером. Вот уж топари
другой уровень
Реал с Мбаппе < Реал без Мбаппе.
Типа Мбаппе в Мюнхене сделает покер???
Ну да, канеш))))))
Не в этом сезоне точно.
Мбаппе этим похвастать не может кроме своей скорости