Мбаппе осталось 3 мяча до рекорда Роналду по голам за сезон ЛЧ. Криштиану забил 17 голов в розыгрыше-2013/14

Мбаппе осталось 3 гола до рекорда Роналду за сезон в ЛЧ.

Нападающий «Реала » Килиан Мбаппе приблизился к рекорду Криштиану Роналду по голам за сезон в Лиге чемпионов.

Француз забил в сегодняшнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2). Мбаппе является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша турнира с 14 голами в 10 матчах.

Рекорд по количеству голов за один розыгрыш ЛЧ принадлежит Криштиану Роналду , забившему 17 мячей за «Реал» в сезоне-2013/14. В сезоне-2015/16 на счету португальца было 16 мячей, а в сезоне-2017/18 – 15. Кроме того, по 15 голов за сезон ЛЧ также забивали Роберт Левандовски («Бавария», 2019/20) и Карим Бензема («Реал», 2021/20).