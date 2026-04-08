У Англии будет 5 команд в ЛЧ – после победы «Арсенала» над «Спортингом». Сейчас в топ-5 АПЛ лондонцы, «Сити», «МЮ», «Вилла» и «Ливерпуль»
Англия заработала право заявить пять команд вместо четырех в Лигу чемпионов-2026/27.
После победы «Арсенала» над «Спортингом» (1:0) в гостях в первом матче 1/4 финала английская Премьер-лига гарантировала себе участие дополнительной команды в следующем розыгрыше ЛЧ.
УЕФА предоставляет дополнительное место в турнире двум странам, показавшим лучшие результаты по итогам сезона во всех трех еврокубках. Англия набрала 25,013 баллов и уже не опустится в рейтинге ниже второй строчки, которую сейчас занимает Испания (20,281). Тройку замыкает Германия (19,714).
Сейчас в топ-5 в АПЛ входят «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Ливерпуль».
Напомним, что в нынешней ЛЧ от Англии также участвовала команда, занявшая пятое место в чемпионате – «Ньюкасл».
Спортинг был лучше по моментам .
Но было уже пора и Арсеналу кусочек фарта получить, будучи безусловным фаворитом в этой паре ))