  • У Англии будет 5 команд в ЛЧ – после победы «Арсенала» над «Спортингом». Сейчас в топ-5 АПЛ лондонцы, «Сити», «МЮ», «Вилла» и «Ливерпуль»
57

У Англии будет 5 команд в ЛЧ – после победы «Арсенала» над «Спортингом». Сейчас в топ-5 АПЛ лондонцы, «Сити», «МЮ», «Вилла» и «Ливерпуль»

У Англии будет 5 команд в ЛЧ-2026/27.

Англия заработала право заявить пять команд вместо четырех в Лигу чемпионов-2026/27.

После победы «Арсенала» над «Спортингом» (1:0) в гостях в первом матче 1/4 финала английская Премьер-лига гарантировала себе участие дополнительной команды в следующем розыгрыше ЛЧ.

УЕФА предоставляет дополнительное место в турнире двум странам, показавшим лучшие результаты по итогам сезона во всех трех еврокубках. Англия набрала 25,013 баллов и уже не опустится в рейтинге ниже второй строчки, которую сейчас занимает Испания (20,281). Тройку замыкает Германия (19,714).

Сейчас в топ-5 в АПЛ входят «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Ливерпуль».

Напомним, что в нынешней ЛЧ от Англии также участвовала команда, занявшая пятое место в чемпионате – «Ньюкасл».

На что способен «Спартак» в сезоне?
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
Возможно, впервые в истории болельщики Ливерпуля и Челси изо всех сил болеют за успех Арсенала ))
Ответ bel01
Возможно, впервые в истории болельщики Ливерпуля и Челси изо всех сил болеют за успех Арсенала ))
так уже больше смысла нет
Ответ bel01
Возможно, впервые в истории болельщики Ливерпуля и Челси изо всех сил болеют за успех Арсенала ))
Мы болеем за АВ и ЛФК в ЕК и надеемся, что выиграв, они не станут занимать проходные места в АПЛ)
Для Эвертона с Брентфордом отличная мотивация на остаток сезона, опередить Ливерпуль и попасть в ЛЧ, Челси с Ливером явно буксуют.
Ответ RembaXXX
Для Эвертона с Брентфордом отличная мотивация на остаток сезона, опередить Ливерпуль и попасть в ЛЧ, Челси с Ливером явно буксуют.
подарок от нас Брентфорду за Райю
Ответ RembaXXX
Для Эвертона с Брентфордом отличная мотивация на остаток сезона, опередить Ливерпуль и попасть в ЛЧ, Челси с Ливером явно буксуют.
Брентфорд уже просрал свои шансы с Вулвз
АПЛ всё таки рулит !
Ответ михаил мятыженко
АПЛ всё таки рулит !
Арсеналу сегодня улыбнулась госпожа - удача !
Спортинг был лучше по моментам .
Но было уже пора и Арсеналу кусочек фарта получить, будучи безусловным фаворитом в этой паре ))
Ответ OldRedWhite
Арсеналу сегодня улыбнулась госпожа - удача ! Спортинг был лучше по моментам . Но было уже пора и Арсеналу кусочек фарта получить, будучи безусловным фаворитом в этой паре ))
Безусловно фарт необходим )
Выручил тот, против кого бы болеете в этом году 😁
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Выручил тот, против кого бы болеете в этом году 😁
пусть спасибо скажут, что Арсенал добыл столько побед!
Ух ты! А Манчестер Юнайтед, всеми обхаянный, крепко сидит в пятёрке, вот это да!
Снова арсенал отдувается за всех в ЛЧ, сколько можно.
Ответ Levani Khutsishvili
Снова арсенал отдувается за всех в ЛЧ, сколько можно.
Комментарий скрыт
Ответ Levani Khutsishvili
Снова арсенал отдувается за всех в ЛЧ, сколько можно.
не только, еще клубы в ЛЕ и ЛК
Испанские клубы особенно рады этой новости
Интересно, сколько кто будет второй страной с 5ю командами? Прям даже не предполагаю...Но вот вопрос, будет ли у кого то 6?
Ответ Алексей Гусев
Интересно, сколько кто будет второй страной с 5ю командами? Прям даже не предполагаю...Но вот вопрос, будет ли у кого то 6?
Больше шансов у Испании. Сейчас и очков больше и клубов 6 участвует ещё против 3. Но многое будет зависеть от пар Бавария-Реал и Фрайбург-Сельта. Т.к. немцы могут выбить прямых конкурентов.
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Больше шансов у Испании. Сейчас и очков больше и клубов 6 участвует ещё против 3. Но многое будет зависеть от пар Бавария-Реал и Фрайбург-Сельта. Т.к. немцы могут выбить прямых конкурентов.
посмотрел клубный рейтинг, подохренел...не всё там так просто.
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» против «Пармы»
9 минут назад
Ловчев о получении Хайкиным гражданства Норвегии: «Вообще не потеря для сборной России, не какой-то особенный вратарь. Я никогда не поменяю гражданство»
11 минут назад
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Есть и моя вина, я совершал плохие поступки. Мне казалось, что я должен играть в каждом матче. Не скажу ничего плохого о клубе, я любил его»
14 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», ЦСКА примет «Сочи», «Спартак» в гостях у «Ростова», «Локо» сыграет с «Махачкалой»
28 минут назад
Мари-Луизе Эта возглавила «Унион» и стала первой женщиной-тренером команды топ-5 лиг Европы. Она сменила Баумгарта
34 минуты назадФото
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ман Сити», «Астон Вилла» в гостях у «Ноттингема», «Тоттенхэм» сыграет с «Сандерлендом»
сегодня, 07:25
Магуайр о селекции: «МЮ» нужно очень хорошо укрепиться летом»
сегодня, 06:17
1006-й гол Овечкина, «Барса» опережает «Реал» на 9 очков, поражение «Арсенала», Фьюри победил Махмудова и другие новости
сегодня, 06:10
Батчи перед «Зенитом»: «Краснодар» не должен фокусироваться на тех, кто позади»
сегодня, 04:32
Ко всем новостям
Последние новости
Мартынович о «Краснодаре»: «Сильнейшая команда РПЛ, играют лучше всех. Клуб нацелен на результат, у них правильный путь»
3 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» примет «Вильярреал», «Бетис» против «Осасуны»
4 минуты назад
«Зенит» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 06:54
Семин о стратегии «Краснодара» с минимумом запасных: «Риск есть. Зато сохраняется уровень участия каждого игрока в каждом матче – это сплачивает команду»
сегодня, 06:44
«Челси» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:29
«Локомотив» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 05:57
Защитник «Краснодара» Гонсалес: «Судьи ошибаются во всей лиге. Они такие же люди, как и мы. Надо стараться думать, что это никогда не делается со злым умыслом»
сегодня, 05:47
«Парма» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 05:35
Мартина заменили после 1-го тайма матча с «Эспаньолом» из-за ушиба. Защитник «Барсы» избежал травмы и, вероятно, сыграет с «Атлетико»
сегодня, 05:17
Лига PARI. «Урал» примет «Уфу», «Торпедо» сыграет с «Арсеналом», «Ротор» против «Сокола»
сегодня, 05:05
Рекомендуем