«Бавария» не проигрывает 14 матчей подряд – 12 побед и 2 ничьих

«Бавария» не проигрывает 14 матчей подряд.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенцы обыграли «Реал » в гостях со счетом 2:1.

В последних 14 матчах сезона «Бавария» одержала 12 побед и дважды сыграла вничью. Последнее поражение команда Венсана Компани потерпела 24 января – от «Аугсбурга» в Бундеслиге (1:2).

11 апреля «Бавария » сыграет с «Санкт-Паули» в чемпионате Германии. Ответная игра с «Реалом» пройдет в Мюнхене 15 апреля.