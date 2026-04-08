«Бавария» не проигрывает 14 матчей подряд – 12 побед и 2 ничьих
«Бавария» не проигрывает 14 матчей подряд.
«Бавария» продлила серию без поражений во всех турнирах.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенцы обыграли «Реал» в гостях со счетом 2:1.
В последних 14 матчах сезона «Бавария» одержала 12 побед и дважды сыграла вничью. Последнее поражение команда Венсана Компани потерпела 24 января – от «Аугсбурга» в Бундеслиге (1:2).
11 апреля «Бавария» сыграет с «Санкт-Паули» в чемпионате Германии. Ответная игра с «Реалом» пройдет в Мюнхене 15 апреля.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Удачи клубу в этом сезоне взять ЛЧ! Признаем, победа над «Мадридом» сегодня была на классе
очень странно, что сели во второй половине второго тайма, видно было, что могли заканчивать игру еще в мадриде, учитывая игру реала в ЛЧ, шансы снова 50/50
немецкий концерн!
Ментально не лучший матч провели, не совсем типично для "Баварии", но на "Барнабеу" всегда сложно в этом плане. Хотя конечно сложно представить, чтобы у Роббена, Рибери, Лама и прочих там могли коленки задрожать как у многих сегодня.
Ментально не лучший матч провели, не совсем типично для "Баварии", но на "Барнабеу" всегда сложно в этом плане. Хотя конечно сложно представить, чтобы у Роббена, Рибери, Лама и прочих там могли коленки задрожать как у многих сегодня.
И самое странное,и у Реала дрожала,столько потерь с обеих сторон
7
Никаких статей от спортса о том как хороша Бавария)
