Рюдигер об 1:2 с «Баварией»: «Реал» подарил им оба гола, лучшим у соперника был Нойер. Мы говорили о потерях в центре поля, на таком уровне это очень опасно»

Рюдигер об 1:2 с «Баварией»: оба пропущенных мяча – подарки «Реала».

Защитник «Реала » Антонио Рюдигер высказался о поражении от «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).

«Мы вышли на второй тайм и сразу пропустили гол. Оба пропущенных мяча — это подарки сопернику. Во втором тайме нам нужно было прибавлять.

Все открылось с голом Мбаппе . У обеих команд было много моментов. В итоге имеем то, что имеем.

Мы говорили об этих потерях в центре поля. Посмотрите на оба гола. На таком уровне это очень опасно.

Нам нужно чаще бить по воротам. Лучшим игроком «Баварии» сегодня был Нойер. Мы всегда сохраняем веру», – сказал Рюдигер.