Рюдигер об 1:2 с «Баварией»: «Реал» подарил им оба гола, лучшим у соперника был Нойер. Мы говорили о потерях в центре поля, на таком уровне это очень опасно»
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался о поражении от «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).
«Мы вышли на второй тайм и сразу пропустили гол. Оба пропущенных мяча — это подарки сопернику. Во втором тайме нам нужно было прибавлять.
Все открылось с голом Мбаппе. У обеих команд было много моментов. В итоге имеем то, что имеем.
Мы говорили об этих потерях в центре поля. Посмотрите на оба гола. На таком уровне это очень опасно.
Нам нужно чаще бить по воротам. Лучшим игроком «Баварии» сегодня был Нойер. Мы всегда сохраняем веру», – сказал Рюдигер.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Реал проиграл по делу
Немцы даже выигрывая шли в атаку и прессинговали высоко
Как сказал в репортаже Стив Макманнаман - на этом этапе в ЛЧ становится очень важна игра вратарей
А если бы не позорное судейство, даже не посмотревшее, как Карерос прямо таки уронил, резко толкнув в спину Олисе, то по справедливости счёт должен был быть 1:3 без каких-либо сливочных шансов в Мюнхене.
К тому же счет должен был быть 5-10 как минимум, причем тут Нойер? У вас проходной двор в защите, почему Бавария не била по воротам сложно объяснить