  • Рюдигер об 1:2 с «Баварией»: «Реал» подарил им оба гола, лучшим у соперника был Нойер. Мы говорили о потерях в центре поля, на таком уровне это очень опасно»
37

Рюдигер об 1:2 с «Баварией»: «Реал» подарил им оба гола, лучшим у соперника был Нойер. Мы говорили о потерях в центре поля, на таком уровне это очень опасно»

Рюдигер об 1:2 с «Баварией»: оба пропущенных мяча – подарки «Реала».

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался о поражении от «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2). 

«Мы вышли на второй тайм и сразу пропустили гол. Оба пропущенных мяча — это подарки сопернику. Во втором тайме нам нужно было прибавлять.

Все открылось с голом Мбаппе. У обеих команд было много моментов. В итоге имеем то, что имеем.

Мы говорили об этих потерях в центре поля. Посмотрите на оба гола. На таком уровне это очень опасно.

Нам нужно чаще бить по воротам. Лучшим игроком «Баварии» сегодня был Нойер. Мы всегда сохраняем веру», – сказал Рюдигер. 

37 комментариев
Как же это выглядит мерзко, принижать победу соперника.
Реал проиграл по делу
Немцы даже выигрывая шли в атаку и прессинговали высоко
Ответ Donald Subanov
Как же это выглядит мерзко, принижать победу соперника. Реал проиграл по делу Немцы даже выигрывая шли в атаку и прессинговали высоко
Комментарий скрыт
Ответ akaAzazello
Комментарий скрыт
более закономерен был третий гол Баварии
Алонсо: Потомки, ну как вы там? Небось громите всех подряд?
Ответ LYSVEGAS
Алонсо: Потомки, ну как вы там? Небось громите всех подряд?
Комментарий скрыт
А вот когда Реал забивает, то соперник не ошибается, это просто мастерство игроков Реала
Ответ cZeiss
А вот когда Реал забивает, то соперник не ошибается, это просто мастерство игроков Реала
100 % так и было бы, забей Вини после подарка Упамекано 😉
Бавария подарила Реалу шанс во втором матче, не забив ни разу из своих перекатов в штрафной мадридцев
Ответ Noken
Бавария подарила Реалу шанс во втором матче, не забив ни разу из своих перекатов в штрафной мадридцев
Комментарий скрыт
Не прав Рюдигер, где же подарок в первом голе, там классно разыграли. Кроме того, когда в финале ЛЧ против Ливерпуля лучшим с отрывом был в составе Куртуа, это никого не смущало)
Ответ Вадим К_1116959249
Не прав Рюдигер, где же подарок в первом голе, там классно разыграли. Кроме того, когда в финале ЛЧ против Ливерпуля лучшим с отрывом был в составе Куртуа, это никого не смущало)
>>Кроме того, когда в финале ЛЧ против Ливерпуля лучшим с отрывом был в составе Куртуа, это никого не смущало)

Как сказал в репортаже Стив Макманнаман - на этом этапе в ЛЧ становится очень важна игра вратарей
Нойер конечно псих. Так играть в его возрасте это просто даст ист фантастиш!
Бред. Бавария почти всю игру была лучше, имела больше моментов.
А если бы не позорное судейство, даже не посмотревшее, как Карерос прямо таки уронил, резко толкнув в спину Олисе, то по справедливости счёт должен был быть 1:3 без каких-либо сливочных шансов в Мюнхене.
Ответ bel01
Бред. Бавария почти всю игру была лучше, имела больше моментов. А если бы не позорное судейство, даже не посмотревшее, как Карерос прямо таки уронил, резко толкнув в спину Олисе, то по справедливости счёт должен был быть 1:3 без каких-либо сливочных шансов в Мюнхене.
Имела не имела не знаю ,но у Лунина ноль сейвов а Нойера как минимум 3-4
Ответ bel01
Бред. Бавария почти всю игру была лучше, имела больше моментов. А если бы не позорное судейство, даже не посмотревшее, как Карерос прямо таки уронил, резко толкнув в спину Олисе, то по справедливости счёт должен был быть 1:3 без каких-либо сливочных шансов в Мюнхене.
Сейчас простые штрафные почти не дают за точки в спину плечом, а ты хочешь пенальти. Не дают такие сейчас.
Рюдигера за его игру нужно пожизненно исключить из футбола
К тому же счет должен был быть 5-10 как минимум, причем тут Нойер? У вас проходной двор в защите, почему Бавария не била по воротам сложно объяснить
По мнению этого товарища Бавария отскочила?
Бавария подарила чистый голевой момент Вини, но он по традиции пробил мимо, Рюдигер)))
Олисе упал в штрафной «Реала» на 94-й после толчка Каррераса в спину. Экс-судья Фернандес согласен, что это не пенальти
7 апреля, 21:06
У Мбаппе 45 (39+6) очков за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона. Форвард забил «Баварии» в ЛЧ
7 апреля, 21:05
«Реал» и «Бавария» нанесли 39 ударов за матч – 20:19 в пользу «Мадрида, в створ – 9:6
7 апреля, 21:04
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
5 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
11 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
12 минут назад
«Челси» – «Манчестер Сити». 0:3 – Доку, Гехи и О'Райли забили, у Шерки два ассиста. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Евсеев после 1:1 с «Локо»: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####»
23 минуты назадВидео
Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»
41 минуту назад
Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»
42 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
42 минуты назад
Новый выпуск подкаста «Коллеги, добрый день!» с Дмитрием Горбачевым – рассказали все о дизайне в спортивном медиа!
44 минуты назадПодкасты
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
3 минуты назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
4 минуты назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
26 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
28 минут назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
41 минуту назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
42 минуты назадLive
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров
сегодня, 16:04
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» сыграл вничью с «Пармой», «Болонья» против «Лечче»
сегодня, 16:02Live
