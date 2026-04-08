У Арбелоа 6 поражений в 19 играх во главе «Реала». При Алонсо проиграли 5 из 28 матчей

Альваро Арбелоа проиграл почти треть матчей во главе «Реала».

Сегодня мадридцы уступили «Баварии» дома со счетом 1:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Это была 19-я игра Арбелоа после назначения главным тренером «Реала ». За это время команда одержала 13 побед и потерпела 6 поражений.

При Хаби Алонсо «Мадрид» провел 28 матчей, в которых одержал 20 побед, трижды сыграл вничью и 5 раз проиграл.

Ответная игра с «Баварией» пройдет в Мюнхене 15 апреля.