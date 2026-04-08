У Арбелоа 6 поражений в 19 играх во главе «Реала». При Алонсо проиграли 5 из 28 матчей
Альваро Арбелоа проиграл почти треть матчей во главе «Реала».
Сегодня мадридцы уступили «Баварии» дома со счетом 1:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Это была 19-я игра Арбелоа после назначения главным тренером «Реала». За это время команда одержала 13 побед и потерпела 6 поражений.
При Хаби Алонсо «Мадрид» провел 28 матчей, в которых одержал 20 побед, трижды сыграл вничью и 5 раз проиграл.
Ответная игра с «Баварией» пройдет в Мюнхене 15 апреля.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
И вот чем Арбелоа лучше Алонсо? Ну, кроме вылизывания Винисиусу?
Вини сегодня был худшим в составе Реала
Надеюсь, этого Абу продадут как можно быстрее. Хоть куда. Хоть за какие деньги
Вполне вероятно, что сезон сложился бы куда лучше, если бы в момент истерики одного бразильца его поставили бы на место, а не стали давить на тренера и выставлять виноватым во всех грехах...
Сезон однозначно сложился бы лучше. Но Перес потерял бы 100-150 миллионов евро. Допустим, прошли бы в финал ЛЧ. Разница с тем, что есть сейчас - миллионов 40, наверное. А тут на кону 100-150. И это еще нет гарантий что прошли бы...
А сколько он потеряет в летнее то? С таким количеством проблем опять расчехлять кошелек придется. К тому же год контракта еще оставался. За условно 100 вполне можно Вини продать было бы
Просто тихий ужас. Какой был план у Арбелоа не понятно. Мало того, что защиты просто нет, так они еще и сами создают моменты для соперников. Вчистую проиграл этот матч Арбелоа.
По-моему, очевидный план был - закидушки на двух бегунков.
Так не Арбелоа же всю эту муть в клуб подписывал. Вы прямо как Фло: тренер во всем виноват, игроки и руководство ни при чем.
Что только прочеркивает дебильное решение Переса померять Алонсо на него в угоду нытику Винт
Комментарий скрыт
А как не потерять раздевалку, когда там нарциссичная принцесса с короной на голове главная? Если команда и руководство вместо поддержки тренера после долгожданной победы над принципиальным соперником поддерживает не тренера-победителя, а истеричку, что не желала уходить с поля, тот тут ни Анчелотти, ни Клопп, ни Гвардиола не справились бы
Зато он наяривает одному бразильцу знатно.
и глубоко
так не в тренере там проблема, ну реально от Арбелоа никто особо ничего и не ждал вот он на это "ничего и не ждал" примерно и показывает результат
Слили тренера - слили сезон. Фатум.
Это очень крутой результат для манекена, вообще то!
Вернулись джюд и черепашка - пазл собран
Что с лицом у адептов "Алонсо не готов к топ клубу" и "Арбелоа это решение для Реала"?
