У Арбелоа 6 поражений в 19 играх во главе «Реала». При Алонсо проиграли 5 из 28 матчей

Альваро Арбелоа проиграл почти треть матчей во главе «Реала».

Сегодня мадридцы уступили «Баварии» дома со счетом 1:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Это была 19-я игра Арбелоа после назначения главным тренером «Реала». За это время команда одержала 13 побед и потерпела 6 поражений.

При Хаби Алонсо «Мадрид» провел 28 матчей, в которых одержал 20 побед, трижды сыграл вничью и 5 раз проиграл.

Ответная игра с «Баварией» пройдет в Мюнхене 15 апреля.

На что способен «Спартак» в сезоне?19910 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБавария
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАльваро Арбелоа
logoХаби Алонсо
81 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
И вот чем Арбелоа лучше Алонсо? Ну, кроме вылизывания Винисиусу?
Ответ LYSVEGAS
Вини сегодня был худшим в составе Реала
Ответ войд
Надеюсь, этого Абу продадут как можно быстрее. Хоть куда. Хоть за какие деньги
Вполне вероятно, что сезон сложился бы куда лучше, если бы в момент истерики одного бразильца его поставили бы на место, а не стали давить на тренера и выставлять виноватым во всех грехах...
Ответ VuNePonimaete
Сезон однозначно сложился бы лучше. Но Перес потерял бы 100-150 миллионов евро. Допустим, прошли бы в финал ЛЧ. Разница с тем, что есть сейчас - миллионов 40, наверное. А тут на кону 100-150. И это еще нет гарантий что прошли бы...
Ответ NoThanks
А сколько он потеряет в летнее то? С таким количеством проблем опять расчехлять кошелек придется. К тому же год контракта еще оставался. За условно 100 вполне можно Вини продать было бы
Просто тихий ужас. Какой был план у Арбелоа не понятно. Мало того, что защиты просто нет, так они еще и сами создают моменты для соперников. Вчистую проиграл этот матч Арбелоа.
Ответ corazon blanco
По-моему, очевидный план был - закидушки на двух бегунков.
Ответ corazon blanco
Так не Арбелоа же всю эту муть в клуб подписывал. Вы прямо как Фло: тренер во всем виноват, игроки и руководство ни при чем.
Что только прочеркивает дебильное решение Переса померять Алонсо на него в угоду нытику Винт
Ответ Gerald1
Комментарий скрыт
Ответ akaAzazello
А как не потерять раздевалку, когда там нарциссичная принцесса с короной на голове главная? Если команда и руководство вместо поддержки тренера после долгожданной победы над принципиальным соперником поддерживает не тренера-победителя, а истеричку, что не желала уходить с поля, тот тут ни Анчелотти, ни Клопп, ни Гвардиола не справились бы
Зато он наяривает одному бразильцу знатно.
Ответ nikolai 75
и глубоко
так не в тренере там проблема, ну реально от Арбелоа никто особо ничего и не ждал вот он на это "ничего и не ждал" примерно и показывает результат
Слили тренера - слили сезон. Фатум.
Это очень крутой результат для манекена, вообще то!
Вернулись джюд и черепашка - пазл собран
Что с лицом у адептов "Алонсо не готов к топ клубу" и "Арбелоа это решение для Реала"?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
7 апреля, 21:06Фото
7 апреля, 21:05
7 апреля, 20:28
Рекомендуем
Главные новости
5 минут назадФото
11 минут назад
11 минут назадLive
12 минут назад
16 минут назадLive
23 минуты назадВидео
41 минуту назад
42 минуты назад
42 минуты назад
44 минуты назадПодкасты
Ко всем новостям
Последние новости
3 минуты назад
4 минуты назад
26 минут назад
28 минут назад
41 минуту назад
42 минуты назадLive
сегодня, 16:12
сегодня, 16:07
сегодня, 16:04
сегодня, 16:02Live
Рекомендуем