«Бавария» победила «Реал» впервые за 14 лет – было 7 поражений и 2 ничьих
«Бавария» обыграла «Реал» впервые с 2012 года.
Команда Венсана Компани в гостях выиграла у «Мадрида» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Это первая победа мюнхенцев над мадридцами в официальных матчах за 14 лет. В полуфинале ЛЧ-2011/12 «Бавария» дома была сильнее – 2:1.
После той победы «Реал» выиграл 7 матчей, еще две встречи завершились вничью.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт УЕФА
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
2000 Баврия-Реал 2:1 (проход Реала)
2001 Бавария -Реал 2:1 ( Бавария)
2002 Бавария -Реал 2-1 (Реал)
2007 Бавария-Реал 2-1 (Бавария)
2012 Бавария -Реал 2-1
отв. Реал -Бавария 2-1 (Бавария)
2017 Бавария -Реал 1-2 (Реал)
2018 Бавария-Реал 1-2 (Реал)
2024 Реал -Бавария 2-1 (Реал)
2026 Реал-Бавария 1-2
И обратите внимание : никакого порно, никаких 0-7 или 2-8.
- Левое удаление Видаля(2й матч 2017го) https://www.youtube.com/watch?v=SE9ly18VFRY&list=LL&index=2
- 2 гола Реала с офсайдов в овертайме(2й матч 2017го)
- Рука Марсело(2й матч 2018го)
- Пенка на Левандовском на 17й минуте(2й матч 2018го) youtu.be/Y--6BpopaQs
- Пенка на Левандовском на 52й минуте(2й матч 2018го) youtu.be/Y--6BpopaQs
На 2-м матче 2017 я был на стадионе Бернабеу - там офсайды были видны за километр.
Поразительно, как те голы засчитали.
Игра Олисе - концерт. Даже если не сделал каких-то гол+пас, именно такая игра побуждает новых зрителей еще раз смотреть футбол.
Карпин, традиционно ненавидящий Реал и Зидана, ляпнул во время эфира эпическую дичь про якобы "чистую игру в мяч" Видаля - до сих пор 100500 хейтеров Реала повторяют эту глупость, несмотря на наличие десятков повторов в слоу моу и с зумом, на которых контакт прекрасно виден.
Кроме того, сам по себе подкат был травмоопасным - за такие раздают ЖК сплошь и рядом.
Простейший пример - ЖК Менди за гораздо более чисто сыгранный в мяч эпизод против Уолкера.
В общем, если начать копать и хотя бы относительно объективно оценивать, то станет понятно, что мифы про якобы "судейские победы" - мифы и есть.
И да, в том самом матче Видаля можно было удалить уже на пятой минуте за грубейший фол на Иско - удар шипами сзади по ногам.
но с такой игрой, и настроем - на вряд ли. надо быть реалистом)
не та игра, не та....
а Баварию поздравляем! достойно! и по делу!