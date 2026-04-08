97

«Бавария» победила «Реал» впервые за 14 лет – было 7 поражений и 2 ничьих

«Бавария» обыграла «Реал» впервые с 2012 года.

Команда Венсана Компани в гостях выиграла у «Мадрида» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Это первая победа мюнхенцев над мадридцами в официальных матчах за 14 лет. В полуфинале ЛЧ-2011/12 «Бавария» дома была сильнее – 2:1.

После той победы «Реал» выиграл 7 матчей, еще две встречи завершились вничью.

На что способен «Спартак» в сезоне?19910 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт УЕФА
logoБавария
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoВенсан Компани
97 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пожалуй худшая игра "Баварии" в сезоне с точки зрения брака, остроты, не вынужденных ошибок, выключения из эпизодов и в целом отсутствовал огонёк, были сплошные нервы у игроков. Тактически тоже странно, ведь было понятно, что матч в таком ключе и будет и насколько опасные будут эти контратаки у "Реала", но решили рисковать. Но победа в гостях есть победа в гостях, так что молодцы. Нойера точно продлевать нужно на сезон, я будто в какой нибудь 2013 год вернулся.
Ответ Harryck
Пожалуй худшая игра "Баварии" в сезоне с точки зрения брака, остроты, не вынужденных ошибок, выключения из эпизодов и в целом отсутствовал огонёк, были сплошные нервы у игроков. Тактически тоже странно, ведь было понятно, что матч в таком ключе и будет и насколько опасные будут эти контратаки у "Реала", но решили рисковать. Но победа в гостях есть победа в гостях, так что молодцы. Нойера точно продлевать нужно на сезон, я будто в какой нибудь 2013 год вернулся.
Аж стало интересно глянуть на Баварию в Бундеслиге пару разков, если это они так на Бернабеу ещё и плохо сыграли)
Ответ Harryck
Пожалуй худшая игра "Баварии" в сезоне с точки зрения брака, остроты, не вынужденных ошибок, выключения из эпизодов и в целом отсутствовал огонёк, были сплошные нервы у игроков. Тактически тоже странно, ведь было понятно, что матч в таком ключе и будет и насколько опасные будут эти контратаки у "Реала", но решили рисковать. Но победа в гостях есть победа в гостях, так что молодцы. Нойера точно продлевать нужно на сезон, я будто в какой нибудь 2013 год вернулся.
полностью с тобой согласен, помимо ману, очень понравился олисе, теперь надеюсь все хейтеры увидели, как он играет против сильной команды
КЛАССИКА ЕВРОПЕЙСКОГО ФУТБОЛА.
----------------------------------------------------------------------
2000 Баврия-Реал 2:1 (проход Реала)
2001 Бавария -Реал 2:1 ( Бавария)
2002 Бавария -Реал 2-1 (Реал)
2007 Бавария-Реал 2-1 (Бавария)
2012 Бавария -Реал 2-1
отв. Реал -Бавария 2-1 (Бавария)
2017 Бавария -Реал 1-2 (Реал)
2018 Бавария-Реал 1-2 (Реал)
2024 Реал -Бавария 2-1 (Реал)
2026 Реал-Бавария 1-2
---------------------------------------------------
И обратите внимание : никакого порно, никаких 0-7 или 2-8.
Ответ &_Bishep_&
КЛАССИКА ЕВРОПЕЙСКОГО ФУТБОЛА. ---------------------------------------------------------------------- 2000 Баврия-Реал 2:1 (проход Реала) 2001 Бавария -Реал 2:1 ( Бавария) 2002 Бавария -Реал 2-1 (Реал) 2007 Бавария-Реал 2-1 (Бавария) 2012 Бавария -Реал 2-1 отв. Реал -Бавария 2-1 (Бавария) 2017 Бавария -Реал 1-2 (Реал) 2018 Бавария-Реал 1-2 (Реал) 2024 Реал -Бавария 2-1 (Реал) 2026 Реал-Бавария 1-2 --------------------------------------------------- И обратите внимание : никакого порно, никаких 0-7 или 2-8.
Комментарий скрыт
Ответ Kot133
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Серия пенальти 2012 между эти командами навсегда останется в истории
Ответ funnynerd21
Серия пенальти 2012 между эти командами навсегда останется в истории
Моуринью на коленях - в вечности)
Ответ Dmitriy Mikhaylov
Моуринью на коленях - в вечности)
После 2 отбитых Касильясом ударов, я был уверен, что Реал заберёт, но пошёл бить Рамос....
...было 7 поражений и 2 ничьих, а еще:
- Левое удаление Видаля(2й матч 2017го) https://www.youtube.com/watch?v=SE9ly18VFRY&list=LL&index=2
- 2 гола Реала с офсайдов в овертайме(2й матч 2017го)
- Рука Марсело(2й матч 2018го) 
- Пенка на Левандовском на 17й минуте(2й матч 2018го) youtu.be/Y--6BpopaQs 
- Пенка на Левандовском на 52й минуте(2й матч 2018го) youtu.be/Y--6BpopaQs
Ответ Iamliam
...было 7 поражений и 2 ничьих, а еще: - Левое удаление Видаля(2й матч 2017го) https://www.youtube.com/watch?v=SE9ly18VFRY&list=LL&index=2  - 2 гола Реала с офсайдов в овертайме(2й матч 2017го) - Рука Марсело(2й матч 2018го)  - Пенка на Левандовском на 17й минуте(2й матч 2018го) youtu.be/Y--6BpopaQs  - Пенка на Левандовском на 52й минуте(2й матч 2018го) youtu.be/Y--6BpopaQs
Кефирные не любят поднимать эту тему. В ответ они могут парировать 20летним инцидентом с норвежским судьëй
Ответ Iamliam
...было 7 поражений и 2 ничьих, а еще: - Левое удаление Видаля(2й матч 2017го) https://www.youtube.com/watch?v=SE9ly18VFRY&list=LL&index=2  - 2 гола Реала с офсайдов в овертайме(2й матч 2017го) - Рука Марсело(2й матч 2018го)  - Пенка на Левандовском на 17й минуте(2й матч 2018го) youtu.be/Y--6BpopaQs  - Пенка на Левандовском на 52й минуте(2й матч 2018го) youtu.be/Y--6BpopaQs
Там Мадрид тащили просто кошмарно.
На 2-м матче 2017 я был на стадионе Бернабеу - там офсайды были видны за километр.
Поразительно, как те голы засчитали.
Всех красных с этой долгожданной победой!!! Матч был огонь. Открою-ка я ещё пивка, чтоб нервы сбить) Могли как и с большим счётом выиграть - так и проиграть... после 0:2, конечно просели... Как обыграть Реал уже понимают, осталось свои жуткие косяки разобрать и устранить в ответке... увы, Мусиала вообще не готов пока... А Упамекано, #####, как в лучшие матчи с Сити... Горецка у них видите ли много получает... а эту древисину продлили с повышением... Продайте его хоть кому угодно уже. Благо Нойер выдал чудо матч лучших времён себя же праймового) Mia san Mia!!!
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Всех красных с этой долгожданной победой!!! Матч был огонь. Открою-ка я ещё пивка, чтоб нервы сбить) Могли как и с большим счётом выиграть - так и проиграть... после 0:2, конечно просели... Как обыграть Реал уже понимают, осталось свои жуткие косяки разобрать и устранить в ответке... увы, Мусиала вообще не готов пока... А Упамекано, #####, как в лучшие матчи с Сити... Горецка у них видите ли много получает... а эту древисину продлили с повышением... Продайте его хоть кому угодно уже. Благо Нойер выдал чудо матч лучших времён себя же праймового) Mia san Mia!!!
Я вот что то просчитался, работы много. Сходил в спортзал и решил уже не брать пивка или вина на такой матч, но лучше бы немного всё таки сбавил бы нервы под такую то игру)
Ответ Harryck
Я вот что то просчитался, работы много. Сходил в спортзал и решил уже не брать пивка или вина на такой матч, но лучше бы немного всё таки сбавил бы нервы под такую то игру)
Я в перерыве еще на балконе курил, не успел на минуту раньше, итить, вернуться к началу 2-го тайма, и офигел, смотрю уже играть начали только что и чё-то радуются)
У Мадрида конечно было несколько хороших моментов, но игра провал. Баварцы могли несколько отгрузить, отскочил Мадрид
Ответ RM
У Мадрида конечно было несколько хороших моментов, но игра провал. Баварцы могли несколько отгрузить, отскочил Мадрид
Респект за адекватность и честность болельщику Реала 🤝
Бавария сильна, сколько всего потенциально голевого не довели до ума.
Игра Олисе - концерт. Даже если не сделал каких-то гол+пас, именно такая игра побуждает новых зрителей еще раз смотреть футбол.
Да уж, правильно говорят, игра забывается а результат остаётся. Сколько за эти 14 лет было дичайших отскоков у Реала, сколько судейских побед. Но все говорят о результате)) Один знакомый так вообще недавно сказал, что Бавария всегда была самым лёгким соперником для Реала)))
Ответ pxg77chyf9
Да уж, правильно говорят, игра забывается а результат остаётся. Сколько за эти 14 лет было дичайших отскоков у Реала, сколько судейских побед. Но все говорят о результате)) Один знакомый так вообще недавно сказал, что Бавария всегда была самым лёгким соперником для Реала)))
Правильно говорят про "эффект Манделы":))
Карпин, традиционно ненавидящий Реал и Зидана, ляпнул во время эфира эпическую дичь про якобы "чистую игру в мяч" Видаля - до сих пор 100500 хейтеров Реала повторяют эту глупость, несмотря на наличие десятков повторов в слоу моу и с зумом, на которых контакт прекрасно виден.
Кроме того, сам по себе подкат был травмоопасным - за такие раздают ЖК сплошь и рядом.
Простейший пример - ЖК Менди за гораздо более чисто сыгранный в мяч эпизод против Уолкера.

В общем, если начать копать и хотя бы относительно объективно оценивать, то станет понятно, что мифы про якобы "судейские победы" - мифы и есть.
И да, в том самом матче Видаля можно было удалить уже на пятой минуте за грубейший фол на Иско - удар шипами сзади по ногам.
Hala Madrid!

но с такой игрой, и настроем - на вряд ли. надо быть реалистом)

не та игра, не та....

а Баварию поздравляем! достойно! и по делу!
Нойер монструозен
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Олисе упал в штрафной «Реала» на 94-й после толчка Каррераса в спину. Экс-судья Фернандес согласен, что это не пенальти
7 апреля, 21:06Фото
Оливер мог удалить Та за наступ на ногу Мбаппе сзади, считает экс-судья Фернандес: «Грубая игра. Красная карточка не была бы здесь чем-то невероятным»
7 апреля, 20:53Фото
«Реал» проиграл «Баварии» на «Бернабеу» в 1-м матче 1/4 финала ЛЧ – 1:2. Кейн и Диас забили, Мбаппе отыграл один мяч
7 апреля, 20:53
Мбаппе забил 14-й гол в 10 матчах этой ЛЧ и лидирует в гонке бомбардиров. У Кейна – 11 мячей
7 апреля, 20:41
Экс-судья Фернандес о голе «Баварии»: «Мяч попал в локоть Олисе, прижатый к телу, мяч забит не сразу после этого – засчитан верно. Падение Винисиуса – не пенальти»
7 апреля, 20:32Фото
Рекомендуем
Главные новости
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
5 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
11 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
12 минут назад
«Челси» – «Манчестер Сити». 0:3 – Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Евсеев после 1:1 с «Локо»: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####»
23 минуты назадВидео
Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»
41 минуту назад
Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»
42 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
42 минуты назад
Новый выпуск подкаста «Коллеги, добрый день!» с Дмитрием Горбачевым – рассказали все о дизайне в спортивном медиа!
44 минуты назадПодкасты
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
3 минуты назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
4 минуты назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
26 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
28 минут назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
41 минуту назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
42 минуты назадLive
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров
сегодня, 16:04
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» сыграл вничью с «Пармой», «Болонья» против «Лечче»
сегодня, 16:02Live
Рекомендуем