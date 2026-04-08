«Бавария» победила «Реал» впервые за 14 лет – было 7 поражений и 2 ничьих

«Бавария» обыграла «Реал» впервые с 2012 года.

Команда Венсана Компани в гостях выиграла у «Мадрида » (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов .

Это первая победа мюнхенцев над мадридцами в официальных матчах за 14 лет. В полуфинале ЛЧ-2011/12 «Бавария » дома была сильнее – 2:1.

После той победы «Реал» выиграл 7 матчей, еще две встречи завершились вничью.