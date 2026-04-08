«Реал» и «Бавария» нанесли 39 ударов за матч – 20:19 в пользу «Мадрида, в створ – 9:6

«Реал» и «Бавария» пробили 39 раз суммарно в матче ЛЧ.

«Реал» незначительно превзошел «Баварию» по ударам в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2). 

Команда Альваро Арбелоа нанесла по воротам соперника 20 ударов, мюнхенцы ответили 19 попытками. 

По ударам в створ счет 9:6 в пользу мадридцев. 

Ответный матч пройдет 15 апреля в Мюнхене. 

60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нойер лучший игрок матча. Тащил всё, даже голевой с 3 метров потащил, не повезло чуть чуть
Ответ Рафик Маркес
А его тут все на пенсию спешат отправить после каждой редкой ошибки
Ответ Рафик Маркес
примерно с 80 мин. когда реал стал больше давить у Нойера очень растерянные глаза были (видимо флэшбэки с прошлых матчей) он неуверенно выбил мяч на угловой, потом один раз выронил мяч, затем вообще зачем-то очень опасно выбежал к центру, хотя Дэвис был первым на мяче

но в целом 3 отличный сэйва сделал и результативно не накосячил
Классный матч, настоящая классика ЛЧ. Достойный матч двух великих команд.
Ответ ernar11
Но и при такой статике Бавария все же была острее !
Забивать бы ещё свои моменты. Реализация ужасная, но и Ману Нойер в 40 лет просто топ).
Ответ meringue
Реализация: на полтора мяча наиграли, 1 забили, так же и у Баварии: на 3 наиграли (hG), два забили. В конце Бавария просто пижонила у ворот.
Ответ kowadu2
Сейчас бы посмотреть на xg и выдать это за правду). Я смотрел матч и видел моменты, где Реал мог забивать штук 5 и Бавария штук 6.
Классная игра. Смотрелась на одном дыхании. В ответе тоже будет немало голов наверняка
Я получил удовольствие от матча, когда обе команды играли в атаку, без автобусов, такое мы одобряем.
Реал достойно сыграл, ожидали худшего. От двух дорогущих нападающих, конечно, ждали лучшей реализации, видимо, не их день. Нужен быстрый гол в ответке
Ответ ДядюнТоп
Очень
Обе команды напривозили изрядно, счёт мог запросто быть и 4:3 вместо 2:1. В Мюнхене будет интересно.
Первые минут 50-60 на Реал больно было смотреть, после 0-2 казалось, что дальше залетит 3, но на удивление сильно прибавали. Правда как теперь побеждать в ответке я не представляю, если на своем поле так много проблем было.
Ответ VuNePonimaete
Согласен полностью. Хоть где-то смог найти адекватный комментарий, а не травля Винисиуса (за проигнорированные фолы на нём) и фиксации на эпизоде с возможным пенальти на Олисе.
Прикольный матч.
Как-то будто "Бавария" бросила давить после 2 гола. Комбинации команда плетёт замечательные, но ближе к концу в совсем какое-то пижонство ушли. Будто была бы это команда Хайнкеса, матч разгромом бы в пользу немцев завершился. Но игра у Мюнхена очень красивая
Ответ Dmitriy Mikhaylov
«Будто» «будто» «будто»… будто был бы у Реала тренер, а не манекен, Реал мог бы и выиграть
Ответ Верховный Лорд
Как знать)
Оливер мог удалить Та за наступ на ногу Мбаппе сзади, считает экс-судья Фернандес: «Грубая игра. Красная карточка не была бы здесь чем-то невероятным»
7 апреля, 20:53Фото
«Реал» проиграл «Баварии» на «Бернабеу» в 1-м матче 1/4 финала ЛЧ – 1:2. Кейн и Диас забили, Мбаппе отыграл один мяч
7 апреля, 20:53
Винисиус упал в штрафной «Баварии», протолкнув мяч и задев ногу Упамекано. Судья Оливер не назначил пенальти
7 апреля, 20:50Фото
