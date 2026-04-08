Олисе упал в штрафной «Реала» на 94-й после толчка Каррераса в спину. Экс-судья Фернандес согласен, что это не пенальти
Атакующий полузащитник «Баварии» Майкл Олисе претендовал на пенальти в конце матча с «Реалом».
«Мадрид» дома уступил «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию. Встречу обслуживал арбитр из Англии Майкл Оливер.
На 94-й минуте Олисе упал в штрафной «сливочных» после толчка в спину со стороны защитника Альваро Каррераса. Француз апеллировал к рефери, однако Оливер не усмотрел нарушения, а ВАР не вмешался.
«Каррерас слегка толкнул Олисе сзади. Хотя толчки сзади запрещены, для назначения пенальти требуется нечто большее. Это не пенальти», – написал бывший испанский судья Павел Фернандес.
Изображение: кадр из трансляции Okko
PS Этот судья Фернандес работает на Marca
Ведь может же играть хорошо и красиво, нет нужны провокации!
Судья кстати тот же - Оливер, но кто-то удивлён?
P.S. Там был Васкес, ошибся, но это дело десятое.
Потому что «мусорный бак» один и тот же.