  • Олисе упал в штрафной «Реала» на 94-й после толчка Каррераса в спину. Экс-судья Фернандес согласен, что это не пенальти
Олисе упал в штрафной «Реала» на 94-й минуте, но не заработал пенальти.

Атакующий полузащитник «Баварии» Майкл Олисе претендовал на пенальти в конце матча с «Реалом».

«Мадрид» дома уступил «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию. Встречу обслуживал арбитр из Англии Майкл Оливер.

На 94-й минуте Олисе упал в штрафной «сливочных» после толчка в спину со стороны защитника Альваро Каррераса. Француз апеллировал к рефери, однако Оливер не усмотрел нарушения, а ВАР не вмешался.

«Каррерас слегка толкнул Олисе сзади. Хотя толчки сзади запрещены, для назначения пенальти требуется нечто большее. Это не пенальти», – написал бывший испанский судья Павел Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Okko

Оливер мог удалить Та за наступ на ногу Мбаппе сзади, считает экс-судья Фернандес: «Грубая игра. Красная карточка не была бы здесь чем-то невероятным»

Ребят, я без троллинга, обьясните кто-ниубдь, пожалуйста - почему Винисиусу не показывают карточки за нырки и симуляции? Почему не показывают карточку, когда он просит показать ее сопернику? Вводили же правила, что нельзя жестами просить карточку для соперника, типа моментальная желтая
Ответ Егор Арнаутов
Они не распространяются на Винисиуса
Ответ Егор Арнаутов
Такова современная повестка. Вини - лицо футбольного Блм.
Железная пенка. Судьи в очередной раз спасают Реал. Еще могли удалять Вини за 2 его симуляции.

PS Этот судья Фернандес работает на Marca
Ответ Noken
Вообще не понимаю как можно восхищаться так Винисиусом, при всём его таланте, такой нытик и симулянт!
Ведь может же играть хорошо и красиво, нет нужны провокации!
Ответ Noken
Если бы вместо Олисе был Васкес, поставил бы пенку)
Это пенальти. Олисе даже не рисовал падение..
Ответ falkao2013
Комментарий скрыт
Ответ falkao2013
Оливер судил игру своей любимой команды. Ещё и дома. Какое ещё пенальти???
Фернандес красную Та и нет пенальти на Олисе?.Клоун
Ответ Bayern_Norway
Согласен
Ответ Bayern_Norway
Он работает на radioMarca, тут все понятно
Да такой же пеналь как и с Юве в моменте с Бенатия-Роналду.
Судья кстати тот же - Оливер, но кто-то удивлён?
P.S. Там был Васкес, ошибся, но это дело десятое.
Ответ kepov
Прям Бенетиа - Роналду? хорошо видимо помнишь
Ответ kepov
Комментарий скрыт
За такой наглый толчок сзади Реалке моментально бы дали пенку... но Бавария оказывается довольно тормознутая, этой продырявленной Реалке можно было на классе кидать спокойно 6-7 голов, но Баварке как раз таки не хватило класса и мастерства в завершающей стадии.
Ответ Человек1991
Бавария специалист дырявить немного другой испанский клуб).
Ответ meringue
Зато тот другой испанский клуб специалист дырявить Реал.
а кто-то может объяснить, почему прямо перед этим за тактический фол на Кейне он не дал желтую?
Ответ Aventura
Не просто тактический, а грубый удар по ногам и срыв атаки.
Ответ Aventura
Так там даже не тактический, а грубый. Сзади специально отоварил по ногам
Разница между этим эпизодом и в случае пенальти в ворота Юве - только в чеке от Переса.

Потому что «мусорный бак» один и тот же.
На повторе, я бы сказал, довольно жестко в спину въехал. Если это "слегка", то как надо не слегка? Особенно с учетом того, что когда-то "мусорный бак" за куда более формальное касание обнулил камбэк Ювентуса.
Чел тупо топит или за Реал или в целом за свои испанские клубы, тут всё ясно
Ответ Александр Гончаров
он брит
Ответ Абдул Абакаев
Фернандес испанец из новости этой
Оливер мог удалить Та за наступ на ногу Мбаппе сзади, считает экс-судья Фернандес: «Грубая игра. Красная карточка не была бы здесь чем-то невероятным»
7 апреля, 20:53Фото
«Реал» проиграл «Баварии» на «Бернабеу» в 1-м матче 1/4 финала ЛЧ – 1:2. Кейн и Диас забили, Мбаппе отыграл один мяч
7 апреля, 20:53
Винисиус упал в штрафной «Баварии», протолкнув мяч и задев ногу Упамекано. Судья Оливер не назначил пенальти
7 апреля, 20:50Фото
Экс-судья Фернандес о голе «Баварии»: «Мяч попал в локоть Олисе, прижатый к телу, мяч забит не сразу после этого – засчитан верно. Падение Винисиуса – не пенальти»
7 апреля, 20:32Фото
Тчуамени пропустит матч с «Баварией» в Мюнхене. Хавбек «Реала» получил 3-ю желтую в этой ЛЧ
7 апреля, 20:16
