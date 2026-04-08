Олисе упал в штрафной «Реала» на 94-й после толчка Каррераса в спину. Экс-судья Фернандес согласен, что это не пенальти

Олисе упал в штрафной «Реала» на 94-й минуте, но не заработал пенальти.

Атакующий полузащитник «Баварии» Майкл Олисе претендовал на пенальти в конце матча с «Реалом».

«Мадрид » дома уступил «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов . Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию . Встречу обслуживал арбитр из Англии Майкл Оливер.

На 94-й минуте Олисе упал в штрафной «сливочных» после толчка в спину со стороны защитника Альваро Каррераса . Француз апеллировал к рефери, однако Оливер не усмотрел нарушения, а ВАР не вмешался.

«Каррерас слегка толкнул Олисе сзади. Хотя толчки сзади запрещены, для назначения пенальти требуется нечто большее. Это не пенальти», – написал бывший испанский судья Павел Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Okko

