У Мбаппе 45 (39+6) очков за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона. Форвард забил «Баварии» в ЛЧ

Нападающий «Реала » Килиан Мбаппе забил 39-й гол в составе клуба за сезон.

Француз отличился на 74-й минуте матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).

Теперь на счету Мбаппе 39 мячей и 6 ассистов за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона – 14 в Лиге чемпионов, 23 в Ла Лиге и 2 в Кубке Испании.

