«Реал» проиграл «Баварии», ЦСКА в финале Пути регионов, умер Мирча Луческу, CTA признал ошибкой неудаление Мартина, Кудашов в «Автомобилисте» и другие новости

1. «Реал» проиграл «Баварии» на «Бернабеу» в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2), Кейн и Диас забили, Мбаппе отыграл один мяч. «Бавария» победила «Реал» впервые за 14 лет – было 7 поражений и 2 ничьих. У Арбелоа 6 поражений в 19 играх во главе «Реала» – при Алонсо проиграли 5 из 28 матчей.

«Арсенал» победил «Спортинг» (1:0), Хавертц забил победный на 91-й, гол Субименди отменили из-за офсайда. Кстати, после этой победы у Англии будет 5 команд в ЛЧ.

2. ЦСКА вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, разгромив «Крылья Советов» – 5:2! Лусиано Гонду сделал хет-трик , у Ивана Облякова 1+1.

3. Умер Мирча Луческу. Экс-тренеру «Зенита», «Шахтера», «Интера» и сборной Румынии было 80 лет, ранее он перенес острый инфаркт миокарда, а затем его ввели в искусственную кому.

4. Технический комитет судей (CTA) признал, что защитника «Барсы» Мартина нужно было удалить в матче с «Атлетико», ВАР вмешался ошибочно: «Серьезное нарушение, независимо от того, кто первым коснулся мяча».

5. Николай Заварухин покинул пост главного тренера «Автомобилиста» после вылета в 1-м раунде Кубка Гагарина, Алексей Кудашов возглавил команду.

6. «Манчестер Юнайтед» и Харри Магуайр подписали контракт до 2027 года с опцией продления на сезон. Защитник провел 266 матчей за клуб.

7. Действующий чемпион Карлос Алькарас обыграл Себастьяна Баеса во втором круге турнира в Монте-Карло. Вторая ракетка мира Янник Синнер прошел Юго Эмбера.

8. НХЛ. «Колорадо» обыграл «Сент-Луис» (3:1) и обеспечил себе 1-е место на Западе (а также столкнул «Даллас» и «Миннесоту» в первом раунде плей-офф), Ничушкин сделал дубль , положив второй гол из-под ноги в меньшинстве. «Каролина» одолела «Бостон» (6:5 ОТ) и обеспечила себе 1-е место в Столичном дивизионе , Свечников забил 30-й гол в сезоне и повторил личный рекорд.

«Тампа» без Василевского проиграла «Оттаве» (2:6), Кучеров набрал 127-е очко в сезоне , но уступил Макдэвиду лидерство в гонке бомбардиров по итогам дня. Все результаты – здесь .

9. Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» и обеспечил себе 1-е место , «Зенит» проиграл «Уралмашу».

10. Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти предложил обязать клубы Серии А выпускать в составе одного футболиста младше 19 лет.

11. Хуан Карседо встретился с ветеранами «Спартака» . Романцев, Кавазашвили, Гаврилов и Дасаев присутствовали, испанцу подарили книгу об истории клуба.

12. НБА. «Оклахома» разгромила «Лейкерс» без 5 игроков основы с разницей «+36» , 35+9 Брауна помогли «Бостону» справиться с «Шарлотт» и другие результаты .

13. Турнир претендентов. 8-й тур. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми сыграл вничью с Синдаровым, Накамура победил Каруану.

14. Сборная России обыграла Бразилию на Кубке мира по водному поло в дивизионе B. Это первый турнир для российской команды после четырехлетнего отстранения, россияне выступают в нейтральном статусе.

15. Винисиус сказал Маффео «я тебя убью» в матче с «Мальоркой». Позднее испанец обратился к вингеру «Реала»: «Не будь занозой. Ты плакса».

16. Экс-игрок «Арсенала», «Ювентуса» и сборной Уэльса Аарон Рэмзи завершил карьеру в 35 лет .

Цитаты дня.

Дино Баджо: «Марадона сейчас забивал бы 1000 голов за сезон. Вы не представляете, как жестко на нем фолили . Месси в те времена бы полностью сломали. Вот почему Диего – бог мирового футбола»

Депутат Милонов о нецензурной речи Карпина: «Нельзя допускать эти молитвы дьяволу в виде брани . Можно его в Печерский монастырь отправить – он перестанет матом ругаться вообще»

«Вижу, как судят «Зенит»: чистые голы не засчитывают, ставят пенальти, которых не было . Хочется, чтобы все было объективно». Дасаев о матче петербуржцев со «Спартаком» в Кубке

Ларионов о Fan ID в хоккее: «Не вижу разницы – с Fan ID или без него. У меня он есть . Никакой проблемы не вижу абсолютно»

Заза Джанашия: «У «Спартака» 13-й игрок – судья, так могут и третьими стать . Арбитр переметнулся на их сторону во 2-м тайме с «Локомотивом»

Губерниев о нежелании IBU допускать россиян: «Абсолютное лицемерие. Трамп собирается стереть в порошок целую страну, но на это никто не реагирует »

Лукас Фассон: «Нам со школьной скамьи внушали, что Россия вечно с кем-то борется . Приехав сюда, видишь другое: спокойная страна, чисто, ухоженно, красиво, с богатой культурой»