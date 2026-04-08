  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
19

«Реал» проиграл «Баварии», ЦСКА в финале Пути регионов, умер Мирча Луческу, CTA признал ошибкой неудаление Мартина, Кудашов в «Автомобилисте» и другие новости

1. «Реал» проиграл «Баварии» на «Бернабеу» в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2), Кейн и Диас забили, Мбаппе отыграл один мяч. «Бавария» победила «Реал» впервые за 14 лет – было 7 поражений и 2 ничьих. У Арбелоа 6 поражений в 19 играх во главе «Реала» – при Алонсо проиграли 5 из 28 матчей. 

«Арсенал» победил «Спортинг» (1:0), Хавертц забил победный на 91-й, гол Субименди отменили из-за офсайда. Кстати, после этой победы у Англии будет 5 команд в ЛЧ.

2. ЦСКА вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, разгромив «Крылья Советов» – 5:2! Лусиано Гонду сделал хет-трик, у Ивана Облякова 1+1.

3. Умер Мирча Луческу. Экс-тренеру «Зенита», «Шахтера», «Интера» и сборной Румынии было 80 лет, ранее он перенес острый инфаркт миокарда, а затем его ввели в искусственную кому.

4. Технический комитет судей (CTA) признал, что защитника «Барсы» Мартина нужно было удалить в матче с «Атлетико», ВАР вмешался ошибочно: «Серьезное нарушение, независимо от того, кто первым коснулся мяча».

5. Николай Заварухин покинул пост главного тренера «Автомобилиста» после вылета в 1-м раунде Кубка Гагарина, Алексей Кудашов возглавил команду.

6. «Манчестер Юнайтед» и Харри Магуайр подписали контракт до 2027 года с опцией продления на сезон. Защитник провел 266 матчей за клуб.

7. Действующий чемпион Карлос Алькарас обыграл Себастьяна Баеса во втором круге турнира в Монте-Карло. Вторая ракетка мира Янник Синнер прошел Юго Эмбера.

8. НХЛ. «Колорадо» обыграл «Сент-Луис» (3:1) и обеспечил себе 1-е место на Западе (а также столкнул «Даллас» и «Миннесоту» в первом раунде плей-офф), Ничушкин сделал дубль, положив второй гол из-под ноги в меньшинстве. «Каролина» одолела «Бостон» (6:5 ОТ) и обеспечила себе 1-е место в Столичном дивизионе, Свечников забил 30-й гол в сезоне и повторил личный рекорд.

«Тампа» без Василевского проиграла «Оттаве» (2:6), Кучеров набрал 127-е очко в сезоне, но уступил Макдэвиду лидерство в гонке бомбардиров по итогам дня. Все результаты – здесь

9. Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» и обеспечил себе 1-е место, «Зенит» проиграл «Уралмашу».

10. Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти предложил обязать клубы Серии А выпускать в составе одного футболиста младше 19 лет.

11. Хуан Карседо встретился с ветеранами «Спартака». Романцев, Кавазашвили, Гаврилов и Дасаев присутствовали, испанцу подарили книгу об истории клуба.

12. НБА. «Оклахома» разгромила «Лейкерс» без 5 игроков основы с разницей «+36», 35+9 Брауна помогли «Бостону» справиться с «Шарлотт» и другие результаты

13. Турнир претендентов. 8-й тур. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми сыграл вничью с Синдаровым, Накамура победил Каруану.

14. Сборная России обыграла Бразилию на Кубке мира по водному поло в дивизионе B. Это первый турнир для российской команды после четырехлетнего отстранения, россияне выступают в нейтральном статусе.

15. Винисиус сказал Маффео «я тебя убью» в матче с «Мальоркой». Позднее испанец обратился к вингеру «Реала»: «Не будь занозой. Ты плакса».

16. Экс-игрок «Арсенала», «Ювентуса» и сборной Уэльса Аарон Рэмзи завершил карьеру в 35 лет.

Цитаты дня.

Дино Баджо: «Марадона сейчас забивал бы 1000 голов за сезон. Вы не представляете, как жестко на нем фолили. Месси в те времена бы полностью сломали. Вот почему Диего – бог мирового футбола»

Депутат Милонов о нецензурной речи Карпина: «Нельзя допускать эти молитвы дьяволу в виде брани. Можно его в Печерский монастырь отправить – он перестанет матом ругаться вообще»

«Вижу, как судят «Зенит»: чистые голы не засчитывают, ставят пенальти, которых не было. Хочется, чтобы все было объективно». Дасаев о матче петербуржцев со «Спартаком» в Кубке

Ларионов о Fan ID в хоккее: «Не вижу разницы – с Fan ID или без него. У меня он есть. Никакой проблемы не вижу абсолютно»

Заза Джанашия: «У «Спартака» 13-й игрок – судья, так могут и третьими стать. Арбитр переметнулся на их сторону во 2-м тайме с «Локомотивом»

Губерниев о нежелании IBU допускать россиян: «Абсолютное лицемерие. Трамп собирается стереть в порошок целую страну, но на это никто не реагирует»

Лукас Фассон: «Нам со школьной скамьи внушали, что Россия вечно с кем-то борется. Приехав сюда, видишь другое: спокойная страна, чисто, ухоженно, красиво, с богатой культурой»

На что способен «Спартак» в сезоне?19906 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Прощай, мистер! Легенда
Ответ Ваго2
Прощай, мистер! Легенда
🙏🙏🙏
ждал вынос реала с более крупными счётом. 1-2 тоже ничего, до следующей игры есть куда рости.
Ответ Александр Северный
ждал вынос реала с более крупными счётом. 1-2 тоже ничего, до следующей игры есть куда рости.
Определили их наконец то на место.
Локомотив засуживают в матчах со Спартаком, Спартак - в матчах с Зенитом. Чемпионат админресурсов, прям.
Ответ Tilo Wolf
Локомотив засуживают в матчах со Спартаком, Спартак - в матчах с Зенитом. Чемпионат админресурсов, прям.
Как и большинство в спорте в нашей стране. Ничего не меняется. Ты удивлен?))
Искренне жду отъезд Винисиуса летом куда-нибудь в Сочи, уход Арбелоа (к нему вопросов меньше, но все же) и ещё, возможно, пары футболистов.

Нужен Клопп, иначе это всё превратится в очень затяжной спад
Ответ Александр Кошечкин
Искренне жду отъезд Винисиуса летом куда-нибудь в Сочи, уход Арбелоа (к нему вопросов меньше, но все же) и ещё, возможно, пары футболистов. Нужен Клопп, иначе это всё превратится в очень затяжной спад
Зачем Клоппу этот цирк?
Ответ Andreas Shev
Зачем Клоппу этот цирк?
Зачем цирку этот Клопп ? )
Ребята, а как вообще вчера играл Реал?
Ответ Z i Z u
Ребята, а как вообще вчера играл Реал?
нормально, но Бавария была лучше, могли забивать 4 мяча
Ответ Z i Z u
Ребята, а как вообще вчера играл Реал?
Как обычно в больших матчах. Только отоборонялись и сразу выбивают вперёд через пол поля, в надежде что Винисиус(или Мбапе) сможет убежать.
Игорю Акинфееву сегодня сорок, значимая новость дня☝️ , sports & sports верстает с колен, с которых нет подъёма, Аминь 🙏
Показательно сравнить вчерашнюю игру Каррераса и Марсело образца конца 10-ых.

Этот просто потерянный
Винисиус опять нарывается, но всё должны его носить на руках, потому что он чёрный.
На сколь знаю в теннисе нет чемпиона мира, а есть первая ракетка. Может конечно ошибаюсь
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
5 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
11 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
12 минут назад
«Челси» – «Манчестер Сити». 0:3 – Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Евсеев после 1:1 с «Локо»: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####»
23 минуты назадВидео
Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»
41 минуту назад
Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»
42 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
42 минуты назад
Новый выпуск подкаста «Коллеги, добрый день!» с Дмитрием Горбачевым – рассказали все о дизайне в спортивном медиа!
44 минуты назадПодкасты
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
3 минуты назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
4 минуты назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
26 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
28 минут назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
41 минуту назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
42 минуты назадLive
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров
сегодня, 16:04
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» сыграл вничью с «Пармой», «Болонья» против «Лечче»
сегодня, 16:02Live
Рекомендуем