Шпилевский про 0:1 с «Ростовом»: «Худший первый тайм за время моей работы в «Пари НН»

Шпилевский про 0:1 с «Ростовом»: худший 1-й тайм за время моей работы в «Пари НН».

Тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил поражение от «Ростова » (0:1) в Мир РПЛ .

«Хочется извиниться за ужаснейшую первую половину игры, это был худший первый тайм за время моей работы в «Пари НН ». Мы не делали то, что требовалось, слишком рано совершали вертикальные длинные забросы, где мы максимально проиграли всю борьбу. У нас перехватов вообще не было, мы все дуэли проиграли. Даже не вступали в отборы, эмоций не хватало. Я не могу этого понять. Хотя тренировочная неделя была хорошая.

Второй тайм был отличный в плане эмоций и возможностей. Даже при плохой первой половине игры у нас была возможность, и мы должны были забивать.

Тяжело. Но я ребятам сказал, что бог нам дал шанс, что большинство наших конкурентов потеряли очки. Нам дали возможность еще вернуться в гонку. Но если будем действовать так же, как в первом тайме, то тяжело будет», — сказал Шпилевский.