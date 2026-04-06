  • Шпилевский про 0:1 с «Ростовом»: «Худший первый тайм за время моей работы в «Пари НН»
Шпилевский про 0:1 с «Ростовом»: «Худший первый тайм за время моей работы в «Пари НН»

Тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил поражение от «Ростова» (0:1) в Мир РПЛ.

«Хочется извиниться за ужаснейшую первую половину игры, это был худший первый тайм за время моей работы в «Пари НН». Мы не делали то, что требовалось, слишком рано совершали вертикальные длинные забросы, где мы максимально проиграли всю борьбу. У нас перехватов вообще не было, мы все дуэли проиграли. Даже не вступали в отборы, эмоций не хватало. Я не могу этого понять. Хотя тренировочная неделя была хорошая.

Второй тайм был отличный в плане эмоций и возможностей. Даже при плохой первой половине игры у нас была возможность, и мы должны были забивать.

Тяжело. Но я ребятам сказал, что бог нам дал шанс, что большинство наших конкурентов потеряли очки. Нам дали возможность еще вернуться в гонку. Но если будем действовать так же, как в первом тайме, то тяжело будет», — сказал Шпилевский.

55 минут назадВидео
44 минуты назадРеклама
