Маротта о причинах кризиса в итальянском футболе: «В первую очередь это недостаток талантов. Нужно понять, почему так мало молодых игроков»
Президент «Интера» Беппе Маротта высказался о причинах кризиса в итальянском футболе на фоне невыхода «скуадры адзурры» на чемпионат мира в 3-й раз подряд.
- Кто должен возродить итальянский футбол?
– Обсуждение этого вопроса заняло бы слишком много времени. Все говорят о футболе и притворяются экспертами в этой области, представляющей собой социальный феномен.
Этот кризис нужно рассматривать в более широком ракурсе: мы не были конкурентоспособными с 2006 года, пусть и выиграли Евро [в 2021 году]. Причин может быть много, и я считаю, что в первую очередь это недостаток талантов.
Почему Фриули-Венеция-Джулия (северо-восточная область Италии – Спортс”), вырастившая в 70-х таких чемпионов, как Дзофф, Капелло и Колловати, больше не производит талантов? Нам нужно понять, почему так мало молодых игроков. Сегодня в нашем мире царит раздражение, тогда как мы должны идти по пути, который принесет всем пользу», – сказал Маротта.
Италия переполнена людьми, чья моральная позиция в преломлении на реальные действия подходит под определение лицемера. Они преследуют личную выгоду, часто за счет общественного блага
А спич, конечно, странный для Маротты, глупости какие-то несет. По-моему всем понятно, почему нет талантливой молодежи в Италии, даже в последние дни это все многократно разобрали.
Просто одна команда (у которой тоже проблемы с форвардом, кстати) назначает итальянца Анчелотти, а Италия - Гаттузо