  • Маротта о причинах кризиса в итальянском футболе: «В первую очередь это недостаток талантов. Нужно понять, почему так мало молодых игроков»
Маротта о причинах кризиса в итальянском футболе: «В первую очередь это недостаток талантов. Нужно понять, почему так мало молодых игроков»

Маротта: причина кризиса в итальянском футболе – недостаток талантов.

Президент «Интера» Беппе Маротта высказался о причинах кризиса в итальянском футболе на фоне невыхода «скуадры адзурры» на чемпионат мира в 3-й раз подряд.

- Кто должен возродить итальянский футбол?

– Обсуждение этого вопроса заняло бы слишком много времени. Все говорят о футболе и притворяются экспертами в этой области, представляющей собой социальный феномен.

Этот кризис нужно рассматривать в более широком ракурсе: мы не были конкурентоспособными с 2006 года, пусть и выиграли Евро [в 2021 году]. Причин может быть много, и я считаю, что в первую очередь это недостаток талантов.

Почему Фриули-Венеция-Джулия (северо-восточная область Италии – Спортс”), вырастившая в 70-х таких чемпионов, как Дзофф, Капелло и Колловати, больше не производит талантов? Нам нужно понять, почему так мало молодых игроков. Сегодня в нашем мире царит раздражение, тогда как мы должны идти по пути, который принесет всем пользу», – сказал Маротта.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: TMW
logoСборная Италии по футболу
logoсерия А Италия
logoБеппе Маротта
logoИнтер
Прикольно, как все власть имущие в мире итальянского футбола ищут некую фантомную причину, в то время как основная причина в их зеркале им видна каждый день. Типа Маротта не знает, что Дзофф дебютировал за Удинезе в 19 лет, Капелло за СПАЛ в 18 лет, Колловати за Милан в 19 лет? Он эти все истории в 10 раз лучше нас с вами знает, но задает абсолютно идиотские вопросы, вы лично сами не даете шансов 17-21 летним итальянцам, сколько сгнило в серии Б,С,Д1 различных талантливых игроков, которые проявляли себя на евро и мировых турнирах до 17-21 года за последние 15 лет? Да просто уйма, так еще и сами академии, делают упор на рослых и больших игроков посмотрите текущий состав италии до 21 года - там полсостава итальянцы африканского происхождения, просто потому, что они физически большие или быстрые. Из последних талантов я помню Хасу, очень хорошо играл за молодежку ювентуса и за некст ген, выиграл евро 2023 с италией до 19 лет, став игроком турнира, и что вы думаете? Переходит в Лечче - 1! матч за весь 1 круг в 2024 году, потом переходит зимой 2025 в Наполи - 0 матчей, с 1 сентября 2025 года теперь гниет в серии Б в аренде в Каррарезе - 25 матчей 5 голов 3 голевые, так еще смотрю он с 26 марта 2026 года решил за Албанию играть, тк в Итальянскую сборную основную шансов нет попасть, а ему уже 23 года, о каком прогрессе молодежи может быть речь? Он даже 1 полноценный сезон не отбегал в серии а, чтобы выйти на другой уровень, как можно выйти таланту на другой уровень, если он в пешеходной серии б сидит? и таких историй миллион, понятно, что даже 90% молодежки не выйти на супер топ уровень, но если вы все 100% отсылаете в серию б по арендам то у вас и 2-5-10% суперзвезд не появится, что и случилось с италией
Ровно такая же болезнь в РПЛ.
Посмотрел ю21, ю19 и ю17 - проблема африканцев преувеличена. В ю21 больше, но там Аханор, Кайоде и несколько игроков в нападении, где мощные игроки актуальны, особенно учитывая проблему с нападающими последних лет. Никакого сравнения с Англией(где буквально у игроков два паспорта во всех возрастах) или Францией, да даже с Испанией - нет. Хотя и это уже можно считать трендом. Мультинациональные сборные имеют по 3 состава. Второй момент - аренды в серии Б - чем же плохо дать практику молодому игроку? Чтобы он вернувшись был более уверен. Именно поэтому сейчас сильные клубы заводят себе вторую команду. Это отличное решение. Другой вопрос, что игроки и в "пешеходной серии Б" себя не показывают. У Некст Джен последине годы главный нападающий Герра 36 летний. В этом сезоне набрали побольше молодых, может будет какой-то толк. Но это не просто потому что не хочется, а просто некого выпускать
"Почему мало молодых игроков?" - вопрошает босс самой старой команды Серии А.
Италия переполнена людьми, чья моральная позиция в преломлении на реальные действия подходит под определение лицемера. Они преследуют личную выгоду, часто за счет общественного блага
Давно Интер стал самой старой командой в СериАле?
А спич, конечно, странный для Маротты, глупости какие-то несет. По-моему всем понятно, почему нет талантливой молодежи в Италии, даже в последние дни это все многократно разобрали.
Давно и сейчас тоже. Он говорит что-то, чтобы быть в струе общественного мнения. Смотрите на поступки
Слышь, талант, рождайся!
У Ротенберга бы совета попросили. У него каждый день таланты рождаются. Хоть и хоккейные, но Италии бы все равно не помешало пару советов
Как тут говорят, футбол отражение ситуации в стране, у Италии видимо полная жопа
В Бразилии в нулевых был рай (нет)
Так клубы пылесосят детей из Африки, Скандинавии чтобы потом выгодно перепродать. Своим места не хватает еще с детского возраста. Ну и играть тоже не дают. В Арсенале вон выходят дети на матчи и иногда решают.
Щас такой футбол...Бей беги два часа и успех придёт. Европеизированные киберафриканцы утюжат фланги ежеминутно туда сюда, давят, прессингуют, пытаясь запихать мяч в ворота.
Откуда взяться талантам, если им не дают играть? Сидя на лавке, качественным игроком не станешь.
Глупости. Таланты не появляются, потому что кроме природных качеств, молодому игроку нужно ещё трудолюбие. Если бы Роналду вместо тренировок шёл бы катать катки в доте, Месси забрал бы все Золотые мячи)
Уже 2 недели обсасывают "Италии некем играть/молодеж не растет/ срочные реформы" и бла-бла-бла...... Ну может просто руководители - идиоты? Может не стоит назначать тренером Гаттузо? Неужели состав Италии даже с Боснией не соперник. Разве что с форвардами беды, но и там как бы 70-летний Джеко))))) Калафьори/Бастони/Димарко/Тонали/Барелла - далеко не последние игроки в своих командах.
Просто одна команда (у которой тоже проблемы с форвардом, кстати) назначает итальянца Анчелотти, а Италия - Гаттузо
Размазывают ответственность, типа и стадионов нет, и игроки не те. Босния на огороде в какой-то деревне, с дедом Джеко 40-летним, который 120 мин отбегал, прошла, а Италия нет. Из потерь - только ДиЛоренцо. В остальном вполне годный состав. Зачем было Спала увольнять ради физрука Гаттузо - загадка.
Вероятно, футбол перестал быть социальным лифтом для итальянцев, у итальянской молодежи есть другие способы проявить себя.
Сто лет итальянская земля стабильно давала футбольного миру сверхталантливых игроков и тут вдруг перестала, да? Может хватит уже нести бред, ято у итальянцев резко пропали таланты. Они были, есть и будут. Проблема в том, что местные футбольные чиновники долгие годы ничего не хотели и не хотят делать, думая, что Тотти, Мальдини, Дель Пьеро и прочие - это сорняк, который вырастит сам по себе и ухаживать за ним совершенно не надо. Но это совсем не так. Причём давно. Улица, к сожалению, уже давно не воспитывает чемпионов мира по футболу. Это делает школа и система. Потому, пока не будет должных реформ в итальянском футболе, в нападении сборной будут бегать Мойзе Кины. Причём придумывать вообще ничего не надо. Под боком есть пример близкой Испании, где уже лет 20 демонстрирует всему футбольному миру, как надо находить, развивать и работать с талантливыми детьми. Где даже нищие испанские команды периодически дарят нам Педри, Фабиана Руиса или же Родри. Про испанских грандов с их Ла Масиями и Кастильями я вообще молчу..
Борини о футболе в Италии: «Он на десятилетия отстает от Англии, Испании, Германии, Франции – по инфраструктуре, подготовке игроков. Мы надеемся просто выйти на ЧМ, но целью должна быть победа»
5 апреля, 16:33
Симоне Индзаги: «Итальянский футбол возродится, уверен. Я уехал из Италии не из-за денег, меня подтолкнули другие факторы»
5 апреля, 12:59
Фабио Капелло: «В Италии игроки ходят пешком или бегают трусцой – темп не соответствует международному уровню. Мы не выходим на ЧМ даже после расширения – болезнь не излечена»
4 апреля, 22:44
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»
