Маротта о причинах кризиса в итальянском футболе: «В первую очередь это недостаток талантов. Нужно понять, почему так мало молодых игроков»

Маротта: причина кризиса в итальянском футболе – недостаток талантов.

Президент «Интера » Беппе Маротта высказался о причинах кризиса в итальянском футболе на фоне невыхода «скуадры адзурры» на чемпионат мира в 3-й раз подряд.

- Кто должен возродить итальянский футбол?

– Обсуждение этого вопроса заняло бы слишком много времени. Все говорят о футболе и притворяются экспертами в этой области, представляющей собой социальный феномен.

Этот кризис нужно рассматривать в более широком ракурсе: мы не были конкурентоспособными с 2006 года, пусть и выиграли Евро [в 2021 году]. Причин может быть много, и я считаю, что в первую очередь это недостаток талантов.

Почему Фриули-Венеция-Джулия (северо-восточная область Италии – Спортс”), вырастившая в 70-х таких чемпионов, как Дзофф, Капелло и Колловати, больше не производит талантов? Нам нужно понять, почему так мало молодых игроков. Сегодня в нашем мире царит раздражение, тогда как мы должны идти по пути, который принесет всем пользу», – сказал Маротта.