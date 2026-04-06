Барко о Карседо и Станковиче: «Хорошие люди и интересные специалисты. Очень многому научился у каждого из них»
Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко сравнил нынешнего тренера красно-белых Хуана Карседо с его предшественником Деяном Станковичем.
– Можешь ли сравнить Карседо и Станковича? Чем отличаются их подходы и человеческие качества?
– Конечно, все люди очень разные. И они тоже были разными, в том числе с точки зрения работы. Но они оба хорошие люди и интересные специалисты. Я очень многому научился у каждого из них и продолжаю учиться, – сказал Барко.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Вот оно профессиональное отношение , и корпоративный этикет ! Бывший тренер ушел , и нет накидывания на вентилятор от игроков , что не так тренировал и так далее !
Согласен полностью. Профессионалы не позволяют себе чего - то лишнего. Барко, Ву, Умяров - люди, от которых, скорее всего, никогда не услышишь что-то негативное в адрес клуба, тренеров, партнеров по команде.
Достойный ответ на провокационный вопрос.
Молодец! Хорошо сказал, уважительно, никого не обидел.
Адекватный персонаж и игрок отличный. Только с реализацией какая-то беда у всех в нынешнем Спартаке.
кажется перевод какой-то левый, почему в прошедшем времени про обоих «были»
Респект!
