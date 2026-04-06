Барко о Карседо и Станковиче: «Хорошие люди и интересные специалисты. Очень многому научился у каждого из них»

Барко о Карседо и Станковиче: очень многому научился у каждого из них.

Полузащитник «Спартака » Эсекиэль Барко сравнил нынешнего тренера красно-белых Хуана Карседо с его предшественником Деяном Станковичем .

– Можешь ли сравнить Карседо и Станковича? Чем отличаются их подходы и человеческие качества?

– Конечно, все люди очень разные. И они тоже были разными, в том числе с точки зрения работы. Но они оба хорошие люди и интересные специалисты. Я очень многому научился у каждого из них и продолжаю учиться, – сказал Барко.