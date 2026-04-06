Тренер «Ростова» Альба об 1:0 с «Пари НН»: «Не лучшая наша игра. В концовке пришлось тяжело, но выстояли»
«Первый тайм получился хорошим в плане действий и в обороне, и в атаке. Не могу сказать, что это была лучшая игра, но если брать результат, то согласен на 100%.
В концовке нижегородцы больше рисковали, больше играли с мячом, они отлично атаковали. Нам пришлось тяжело, но мы выстояли. Хороший результат», — сказал Альба.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Действительно не самый лучший наш матч в плане собственно качества игры, но вчера на первом плане стоял набор очков. И с этой задачей команда справилась.
Ростов с победой!
Валидол вчера знатный был! Ростов с победой, очень нужные 3 очка!
Ростов играл лучше, особенно в первом тайме, но нельзя не отметить, что где то очень повезло. Особенно после удара Оласегуна. Будем считать, что повезло сильнейшему.
