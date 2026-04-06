  • Киву о 5:2 с «Ромой: «Интер» становится более зрелым. Раньше команду трясло, когда мы пытались удержать счет. Сегодня стремились доминировать и добить игру»
6

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе над «Ромой» (5:2) в Серии А. 

«Я очень рад возвращению Лаутаро, рад видеть, как Маркус [Тюрам] забивает и отдает голевую передачу, как забивает Барелла, как отлично играет Дензел Думфрис, а также Диуф, Фраттези и те, кто сегодня не выходил на поле.

Мы сделали то, о чем говорили в перерыве: правильно начали второй тайм, довели матч до конца и забили еще.

По тому, что происходит на поле, видно, что команда становится более зрелой. В последних матчах были колебания, когда мы пытались удержать счет, хотя не должны были этого делать.

Сегодня во втором тайме мы вышли с правильным настроем – стремились доминировать и добить игру», – сказал Киву в интервью DAZN Italia. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
Как эта команда может стать более зрелой, если весь состав это опытные ветераны, которые дважды доходили до финала ЛЧ и брали скудетто?
Видели в 1 тайме эту зрелую команду.
Весомая заявка на чемпионство - соперникам догнать их поможет только чудо...
Ответ Брулин
Весомая заявка на чемпионство - соперникам догнать их поможет только чудо...
Главное не оступится с Комо в чемпионате.
Если бы турок не попал, есть подозрение, что опять была бы потеря очков, первый тайм прям был классическим танцем на граблях из последних матчей: забили - бросили играть.
Ответ Buharoid
Если бы турок не попал, есть подозрение, что опять была бы потеря очков, первый тайм прям был классическим танцем на граблях из последних матчей: забили - бросили играть.
Мне кажется, что Рома со своими персоналками просто не успевала за перестроениями и розыгрышами Интера. Не особо вглядывался, были ли какие-то хитрые ходы, чтобы запутать римлян, но пространство создавали себе на поле намного разумнее интеристы - это факт. Как играет Гасперини знает и стар, и млад, а кто умеет этим пользоваться, тот Интер и всегда стабильно его наказывает.
