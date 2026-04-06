Киву о 5:2 с «Ромой: «Интер» становится более зрелым. Раньше команду трясло, когда мы пытались удержать счет. Сегодня стремились доминировать и добить игру»

Киву о 5:2 с «Ромой: «Интер» становится более зрелым.

Главный тренер «Интера » Кристиан Киву высказался о победе над «Ромой» (5:2) в Серии А.

«Я очень рад возвращению Лаутаро , рад видеть, как Маркус [Тюрам] забивает и отдает голевую передачу, как забивает Барелла , как отлично играет Дензел Думфрис, а также Диуф, Фраттези и те, кто сегодня не выходил на поле.

Мы сделали то, о чем говорили в перерыве: правильно начали второй тайм, довели матч до конца и забили еще.

По тому, что происходит на поле, видно, что команда становится более зрелой. В последних матчах были колебания, когда мы пытались удержать счет, хотя не должны были этого делать.

Сегодня во втором тайме мы вышли с правильным настроем – стремились доминировать и добить игру», – сказал Киву в интервью DAZN Italia.