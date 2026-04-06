Умяров о неудалении Морозова в дерби за игру рукой: «Если судьи так решили, значит, все верно. У меня никогда нет к ним претензий»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил судейство арбитра Инала Танашева в матче 23-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (2:1).

На 63-й минуте защитник «Локомотива» Евгений Морозов отбил мяч рукой за лицевую после удара Манфреда Угальде. Танашев назначил 11-метровый, ВАР подтвердил это решение. Футболисты «Спартака» требовали удаления Морозова, но судья не стал наказывать защитника, уже получившего желтую карточку на 58-й минуте. Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый. На 72-й Морозов получил вторую желтую карточку и был удален. 

– Эмоции самые положительные. Удалось победить, не совсем идеальный первый тайм, тот же стандарт [который привел к пропущенному голу], об этом говорили и знали. Знали, что у нас были сложности с их стандартами. Эмоции положительные после результата во втором тайме.

– Вы поняли, почему не удалили Морозова в эпизоде с пенальти?

– Давайте оставим этот эпизод на усмотрение судей. Если они так решили, значит, все верно.

– Вы были сильно недовольны, когда судья свистнул при вашем выходе один на один с вратарем.

– Не совсем приятно, но, как главный судья нам сказал, ему показалось, что момент был заигран, что в момент передачи он не думал, что она пройдет. Литвинов тоже сказал, что с его точки зрения они были плюс‑минус в одной позиции. И передача еще не начинала лететь. У меня никогда к арбитрам нет претензий, – сказал Умяров.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Умяров подает отличный пример. В наше время постоянной экзальтации, такие умеренные взвешенные оценки совершенно необходимы. Пусть и в футболе.
Пусть останется на совести судей, в любом случае справедливость восторжествовала и Морозов по своей глупости вскоре удалился
Карма
меня очень удивляют такие моменты. А именно предвзятость к игроку, у которого уже есть карточка. уверен, если бы карточки у него не было, там без раздумий была бы жёлтая. вот вообще без раздумий. А в данном случае очень сильно задумался. и решил не давать
В первом круге судьи без доли сомнения выдавали игрокам Спартака КК через матч, а то и по 2 за матч, особо не смотрели была ЖК до этого или нет. Действовали прагматично, как только доходит до 2 ЖК и КК соперникам, почему-то сразу начинают их жалеть и говорить, типо там же уже одна есть, не убивать же дух игры и прочую лабуду.
Морозова надо было удалять за игру рукой, считает экс-судья Федотов: «Это срыв перспективной атаки. Рука оставлена от тела, еще нагибается в сторону мяча. Все критерии для 2-й желтой есть»
5 апреля, 21:05
Галактионов о том, почему Морозова не заменили после 1-й желтой и пенальти «Спартака»: «Надеялись, что Женя будет более аккуратен, все‑таки у него есть опыт. Много замен могут разрушить игру»
5 апреля, 20:08
Судья Танашев помешал Руденко принять мяч на линии штрафной «Спартака» после выноса Максименко, сбив хавбека «Локо» плечом
5 апреля, 18:02Фото
Nike может стать поставщиком мячей для ЛЧ в рамках сделки на 40 млн евро в год – начались переговоры с УЕФА. Adidas производил мячи для турнира 25 лет
3 минуты назад
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
27 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
44 минуты назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
48 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
52 минуты назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
53 минуты назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
сегодня, 13:41
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
сегодня, 13:38
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
12 минут назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
17 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
22 минуты назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
32 минуты назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Рекомендуем