Умяров о неудалении Морозова в дерби за игру рукой: «Если судьи так решили, значит, все верно. У меня никогда нет к ним претензий»

Умяров о неудалении Морозова за игру рукой: если судьи так решили, то все верно.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров оценил судейство арбитра Инала Танашева в матче 23-го тура Мир РПЛ против «Локомотива » (2:1).

На 63-й минуте защитник «Локомотива» Евгений Морозов отбил мяч рукой за лицевую после удара Манфреда Угальде. Танашев назначил 11-метровый, ВАР подтвердил это решение. Футболисты «Спартака » требовали удаления Морозова, но судья не стал наказывать защитника, уже получившего желтую карточку на 58-й минуте. Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый. На 72-й Морозов получил вторую желтую карточку и был удален.

– Эмоции самые положительные. Удалось победить, не совсем идеальный первый тайм, тот же стандарт [который привел к пропущенному голу], об этом говорили и знали. Знали, что у нас были сложности с их стандартами. Эмоции положительные после результата во втором тайме.

– Вы поняли, почему не удалили Морозова в эпизоде с пенальти?

– Давайте оставим этот эпизод на усмотрение судей. Если они так решили, значит, все верно.

– Вы были сильно недовольны, когда судья свистнул при вашем выходе один на один с вратарем.

– Не совсем приятно, но, как главный судья нам сказал, ему показалось, что момент был заигран, что в момент передачи он не думал, что она пройдет. Литвинов тоже сказал, что с его точки зрения они были плюс‑минус в одной позиции. И передача еще не начинала лететь. У меня никогда к арбитрам нет претензий, – сказал Умяров.