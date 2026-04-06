  • Бернарду покинет «Ман Сити» в конце сезона, заявил Лейндерс: «Любая хорошая история однажды заканчивается. Надеюсь, он достойно попрощается»
25

Бернарду покинет «Ман Сити» в конце сезона, заявил Лейндерс: «Любая хорошая история однажды заканчивается. Надеюсь, он достойно попрощается»

Пеп Лейндерс подтвердил, что Бернарду Силва покинет «Ман Сити» в конце сезона.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва покинет клуб в конце сезона.

Об этом сообщил помощник главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы Пеп Лейндерс после субботнего матча с «Ливерпулем» в Кубке Англии (4:0).

«Невозможно заменить игрока на другого такого же, потому что таких не существует. Бернарду Силва уникален. Он контролирует игру, двигается, принимает решения, ведет команду за собой, видит пути решения. Будет сложно, потому что, как я уже говорил, когда он не играет, видно, как его не хватает – а это всего лишь один матч. Представьте себе целый сезон.

Но любая хорошая история однажды заканчивается, и я надеюсь, что он насладится последними месяцами [в команде] – осталось всего шесть туров – и достойно попрощается. Он заслуживает всего этого внимания», – сказал Лейндерс.

Бернарду выступает за «Сити» с 2017 года и выиграл с клубом 19 трофеев, включая Лигу чемпионов и 6 титулов в АПЛ. Подробная статистика португальца – здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Ну тут легенда , бесспорно
Ну тут легенда , бесспорно
Комментарий скрыт
нет надо было бернарду дать за победу в премьер лиге))))) месси хоть лучшим бомбардиром и ассистентом ла лиги стал, плюс золотую бутсу взял,так что всё справедливо
Очень жаль, как же быстро летит время (
Очень жаль, как же быстро летит время (
Все в руках клуба !
Можно продлить контракт , как с Салахом !
Все в руках клуба ! Можно продлить контракт , как с Салахом !
Продлить то можно, только вот объективно Берни сдает, как ни крути, возраст даёт о себе знать. Его позиция требует слишком большой интенсивности, которую он уже не может дать.
Период Пепа дал Сити много легенд!
Скорее всего на заработки поедет в СА, а хотелось бы на него где-нибудь в Италии посмотреть.
после требла сильно сдал
В Милан?
В "Ювентус". Каждому нужен свой заслуженный предпенсионер.
В числе легенд "Сити" был Давид Сильва, затем легендой стал Бернарду Силва...
Пора "горожанам" новую легенду по фамилии Силва подыскивать.
Этому Силве тоже статую и надо уже искать нового Силву.
По окончании прошлого сезона я говорил, что с Бернардо пора прощаться.
Но этот сезон португалец проводит на высоком уровне.
Его невозможно кем-то равноценно заменить.
Смеялся над тем, что его при тех же Диаше и Родри
сделали капитаном Сити.
Но он в этом сезоне действительно проявляет лидерские качества,
ведя за собой команду.
Жаль, что он уходит, уникальный игрок.
Но с другой стороны, если уж Сити строит новую команду,
нужны новые герои.
А Бернардо только успехов.
как же быстро идет смена , где тот состав что брал требл
Материалы по теме
Тренер «Ман Сити» Лейндерс про 4:0 с «Ливерпулем»: «Заслужили победу, Гвардиола доволен. Гол Холанда – вау»
4 апреля, 14:54
Бернарду окончательно решил уйти из «Ман Сити» летом. Хавбек с этого месяца начнет оценивать предложения (Фабрицио Романо)
2 апреля, 20:15
Роберто Мартинес на вопрос о возможности выиграть ЧМ: «Мне нравится нумерология. Эйсебио стал лучшим бомбардиром ЧМ-1966, выиграл «Золотой мяч» в 1965-м. Сейчас 2026-й. Везде шестерки»
28 марта, 14:35
Рекомендуем
Главные новости
Nike может стать поставщиком мячей для ЛЧ в рамках сделки на 40 млн евро в год – начались переговоры с УЕФА. Adidas производил мячи для турнира 25 лет
3 минуты назад
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
27 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
44 минуты назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
48 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
52 минуты назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
53 минуты назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
сегодня, 13:41
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
сегодня, 13:38
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
12 минут назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
17 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
22 минуты назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
32 минуты назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Рекомендуем