Бернарду покинет «Ман Сити» в конце сезона, заявил Лейндерс: «Любая хорошая история однажды заканчивается. Надеюсь, он достойно попрощается»

Пеп Лейндерс подтвердил, что Бернарду Силва покинет «Ман Сити» в конце сезона.

Полузащитник «Манчестер Сити » Бернарду Силва покинет клуб в конце сезона.

Об этом сообщил помощник главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы Пеп Лейндерс после субботнего матча с «Ливерпулем» в Кубке Англии (4:0).

«Невозможно заменить игрока на другого такого же, потому что таких не существует. Бернарду Силва уникален. Он контролирует игру, двигается, принимает решения, ведет команду за собой, видит пути решения. Будет сложно, потому что, как я уже говорил, когда он не играет, видно, как его не хватает – а это всего лишь один матч. Представьте себе целый сезон.

Но любая хорошая история однажды заканчивается, и я надеюсь, что он насладится последними месяцами [в команде] – осталось всего шесть туров – и достойно попрощается. Он заслуживает всего этого внимания», – сказал Лейндерс.

Бернарду выступает за «Сити» с 2017 года и выиграл с клубом 19 трофеев, включая Лигу чемпионов и 6 титулов в АПЛ.