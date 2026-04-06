Гасперини о 2:5 «Ромы»: «Проиграть в Милане – нормально, но не с таким счетом. Нужно отдать должное «Интеру», после 1:3 матч был фактически окончен»
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении от «Интера» в 31-м туре Серии А (2:5).
«После 1:3 матч был фактически окончен, и нужно отдать должное «Интеру». Проиграть в Милане – это нормально, но не с таким счетом.
Сложная ли цель (борьба за топ-4 – Спортс’‘)? Да, она сложная для нас, «Комо», «Ювентуса» и «Аталанты»: нам осталось сыграть 7 матчей, а у остальных – 8. Сейчас мы немного отстаем, но сделаем все, чтобы наверстать», – сказал Гасперини.
«Рома» идет на шестом месте, набрав 54 очка. Отставание от четвертой строчки, которую занимает «Комо» – 3 балла при игре в запасе у конкурентов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
