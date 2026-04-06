Зобнин о 2:1 с «Локо»: «В 1-м тайме «Спартаку» не хватало скоростей. В перерыве внесли корректировки и за счет характера победили»

Зобнин о 2:1 с «Локо»: внесли корректировки и за счет характера победили.

Полузащитник «Спартака » Роман Зобнин высказался о волевой победе команды над «Локомотивом » (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ .

– Благодаря чему удалось перевернуть игру?

– Включились. В первом тайме не хватало скоростей, проигрывали где‑то на доли секунды. В перерыве внесли корректировки. Понимали, что нужно повышать скорость, и за счет характера победили, – сказал Зобнин.