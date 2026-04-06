Маротта об оскорблениях Бастони после удаления с Боснией: «Его линчуют, будто он виновен в чем-то невообразимом – стыдно. Алессандро ошибся, но причины поражения Италии лежат глубже»

Маротта о травле Бастони: он не заслужил этого.

Президент «Интера» Беппе Маротта поддержал Алессандро Бастони после удаления защитника в стыковом матче квалификации ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной.

Италия в 3-й раз подряд не прошла на чемпионат мира, уступив в финальном стыковом матче по пенальти (1:1, пенальти – 1:4). Бастони получил прямую красную карточку на 41-й минуте.

После игры защитник «Интера» и его жена подверглись оскорблениям в соцсетях. Ранее Бастони получал угрозы и оскорбления после того, как спровоцировал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калулу в матче Серии А (3:2) – тогда Алессандро ограничил возможность оставлять комментарии под своими постами, а его жена сделала неактивным свой аккаунт.

«Стыдно, что его постоянно линчуют, будто он виновен в чем-то невообразимом. Причины невыхода Италии [на чемпионат мира] лежат несколько глубже. Кроме того, парень его возраста не заслуживает такого отношения.

В жизни случаются ошибки, но здесь, в Италии, мы все привыкли к тому, что нам приходится становиться психологами и футбольными экспертами, анализировать ситуации, не зная, с кем мы имеем дело. Мы все признали, что он совершил ошибку для своего возраста. Бастони – ценный игрок для «Интера » и для итальянского футбола. Мы считаем его таковым.

Сейчас нет подходящих обстоятельств или условий для того, чтобы он покинул клуб. Как и у всех игроков, позже могут возникнуть ситуации, которые будут рассмотрены», – сказал Маротта в интервью DAZN.