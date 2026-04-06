Маротта об оскорблениях Бастони после удаления с Боснией: «Его линчуют, будто он виновен в чем-то невообразимом – стыдно. Алессандро ошибся, но причины поражения Италии лежат глубже»
Президент «Интера» Беппе Маротта поддержал Алессандро Бастони после удаления защитника в стыковом матче квалификации ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной.
Италия в 3-й раз подряд не прошла на чемпионат мира, уступив в финальном стыковом матче по пенальти (1:1, пенальти – 1:4). Бастони получил прямую красную карточку на 41-й минуте.
После игры защитник «Интера» и его жена подверглись оскорблениям в соцсетях. Ранее Бастони получал угрозы и оскорбления после того, как спровоцировал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калулу в матче Серии А (3:2) – тогда Алессандро ограничил возможность оставлять комментарии под своими постами, а его жена сделала неактивным свой аккаунт.
«Стыдно, что его постоянно линчуют, будто он виновен в чем-то невообразимом. Причины невыхода Италии [на чемпионат мира] лежат несколько глубже. Кроме того, парень его возраста не заслуживает такого отношения.
В жизни случаются ошибки, но здесь, в Италии, мы все привыкли к тому, что нам приходится становиться психологами и футбольными экспертами, анализировать ситуации, не зная, с кем мы имеем дело. Мы все признали, что он совершил ошибку для своего возраста. Бастони – ценный игрок для «Интера» и для итальянского футбола. Мы считаем его таковым.
Сейчас нет подходящих обстоятельств или условий для того, чтобы он покинул клуб. Как и у всех игроков, позже могут возникнуть ситуации, которые будут рассмотрены», – сказал Маротта в интервью DAZN.
Фолить так безрассудно - это невообразимо.
Любые оскорбления и унижения Бастони являются заслуженными, потому что этот человек сам начал войну.
И прям таки любые оскорбления и унижения заслуженны? А кто это решил? Где, та самая планка "заслуженности и вседозволенности"?
Как удобно со стороны комментировать.
Уверен, когда ты с кем-то конфликутешь, у тебя есть рамки общения, заходя закоторыея оппонент по твоему мнению перегибает и ты этим не доволен. Но по твоей логике он имеет на это право, ведь в его голове, вполне возможно, ты полностью заслужил такое отношение.
Но для Интера - отличный игрок при действующих параметрах (Конте, Индзаги, Киву), оборона сбалансирована, друг друга прикрывает. Для Италии хватает, но для ЛЧ Интеру бы обновиться. Я бы лучше поменял Аканджи или Ачерби, чем продавал Бастони. Найти вновь такого же атакующего центрдефа, который так нужен Интеру - для чего?
