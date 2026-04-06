  • Маротта об оскорблениях Бастони после удаления с Боснией: «Его линчуют, будто он виновен в чем-то невообразимом – стыдно. Алессандро ошибся, но причины поражения Италии лежат глубже»
Маротта об оскорблениях Бастони после удаления с Боснией: «Его линчуют, будто он виновен в чем-то невообразимом – стыдно. Алессандро ошибся, но причины поражения Италии лежат глубже»

Президент «Интера» Беппе Маротта поддержал Алессандро Бастони после удаления защитника в стыковом матче квалификации ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной.

Италия в 3-й раз подряд не прошла на чемпионат мира, уступив в финальном стыковом матче по пенальти (1:1, пенальти – 1:4). Бастони получил прямую красную карточку на 41-й минуте.

После игры защитник «Интера» и его жена подверглись оскорблениям в соцсетях. Ранее Бастони получал угрозы и оскорбления после того, как спровоцировал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калулу в матче Серии А (3:2) – тогда Алессандро ограничил возможность оставлять комментарии под своими постами, а его жена сделала неактивным свой аккаунт.

«Стыдно, что его постоянно линчуют, будто он виновен в чем-то невообразимом. Причины невыхода Италии [на чемпионат мира] лежат несколько глубже. Кроме того, парень его возраста не заслуживает такого отношения.

В жизни случаются ошибки, но здесь, в Италии, мы все привыкли к тому, что нам приходится становиться психологами и футбольными экспертами, анализировать ситуации, не зная, с кем мы имеем дело. Мы все признали, что он совершил ошибку для своего возраста. Бастони – ценный игрок для «Интера» и для итальянского футбола. Мы считаем его таковым.

Сейчас нет подходящих обстоятельств или условий для того, чтобы он покинул клуб. Как и у всех игроков, позже могут возникнуть ситуации, которые будут рассмотрены», – сказал Маротта в интервью DAZN.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TMW
Скатать после симуляции, приведшей к удалению соперника вместо своего удаления - да, это невообразимо.

Фолить так безрассудно - это невообразимо.

Любые оскорбления и унижения Бастони являются заслуженными, потому что этот человек сам начал войну.
Ты в курсе, что такое война? Или так для красного словца накинул?

И прям таки любые оскорбления и унижения заслуженны? А кто это решил? Где, та самая планка "заслуженности и вседозволенности"?

Как удобно со стороны комментировать.

Уверен, когда ты с кем-то конфликутешь, у тебя есть рамки общения, заходя закоторыея оппонент по твоему мнению перегибает и ты этим не доволен. Но по твоей логике он имеет на это право, ведь в его голове, вполне возможно, ты полностью заслужил такое отношение.
Согласен 100%. Карма настигла этого мерзкого типа...
Проблема Бастони в том, что 3-5-2 выдали его за сильного защитника. Он как деф выше среднего, но несильно, команда маскирует его слабости очень хорошо (Феде Ди Марко - привет, есть похожий момент). Импульсивный, нехладнокровный, не особо агрессивный и жёсткий. В Интере он по алгоритмам работает и это прокатывает (команда очень сыгранная), но в сборной он тупит давно - там его уровень виден. Согласен, что при владении он хорош, но едва ли это что-то прям выдающееся, хотя его смелость при работе с мячом и культура паса с желанием атаковать достойны внимания. Физически сильный - на угловых полезен крайне (в атаке), но при прочих равных, если оппоненты не низкорослая Барселона, а лбы из Ювентуса какого-нибудь, то, на мой взгляд, там его уровень вновь откатывается к средним значениям.

Но для Интера - отличный игрок при действующих параметрах (Конте, Индзаги, Киву), оборона сбалансирована, друг друга прикрывает. Для Италии хватает, но для ЛЧ Интеру бы обновиться. Я бы лучше поменял Аканджи или Ачерби, чем продавал Бастони. Найти вновь такого же атакующего центрдефа, который так нужен Интеру - для чего?

Ну и вручать региональные награды ему - это бред. Надеюсь, он её не получил.
А что непонятного я написал? Если и непонятно, можно же уточнить, - там и диалог получится
Может его линчуют, за то, что совсем недавно сам радовался красной словно суперподвиг совершил, а тут ответочка прилетела?
Вот поэтому я убил в себе фаната, чтобы не опускаться до оскорблений...
И сменил глагол с "болею", на "симпатизирую"...
Молодец.. Сам так думаю. Примерно...
Притапливаю
Ну Маротта защищает свой актив, что он еще может сказать.

Бастони просто всех откровенно заколебал.
Бастони конечно виновен, но он... не виновен
Проблемы Италии конечно глубже, но команда вполне могла проходить эти стыки и попадать на чм, если бы не безрассудные действия бастони, а вкупе с его жалким поведением и симуляцией против Калюлю, человек полностью заслужил такое отношение от болельщиков
Когда всё решается в одном матче, красная в середине первого тайма при устраивающем счете - это худшее, что можно сделать. Более глубокие причины поражения действительно есть, но ошибка Бастони тут точно на первом месте.
В моменте с удалением лично меня удивляет только одно - что всех собак повесили на Бастони. Да, он сыграл очень глупо. Да, он виноват. И красная абсолютно по делу. Но почему его удалили - потому что это был фол последней надежды. А теперь, если кому интересно, пересмотрите тот эпизод и особенно внимательно проследите за Калафиори, который в тот момент оказался в центре защиты. Так он шёл фактически пешком и наблюдал за тем, как Бастони бежит за нападающим боснийцев. И вот если бы Рикардо бежал назаж на полной скорости, чтобы подстраховать Бастони, то точно был бы ближе к своим воротам. И тогда там не было бы фола последней надежды, и защитник Интера отделался бы жёлтой. Но как раз по причине того, что Калафиори полностью выключился из эпизода, тот фол и потянул на красную карточку. Так что, не оправдывая Бастони, но Калафиори тоже "молодец" в том розовом эпизоде.
а вопрос, оффсайда небыло? Был ли оправдан фол последней надежды? Вопрос к Бастони не только по этой красной, а по поведению в последнее время.
Я же вышел написал, что Бастони никак не оправдываю. Это его вина. Он сглупил. И получил за это заслуженное наказание. Но там не было бы фола последней надежды, если Калафиори бежал, а не смотрел футбол.
Сегодня был хорош !
