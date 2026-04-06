  • Морозова надо было удалять за игру рукой, считает экс-судья Федотов: «Это срыв перспективной атаки. Рука оставлена от тела, еще нагибается в сторону мяча. Все критерии для 2-й желтой есть»
Экс-судья Федотов оценил эпизод с игрой рукой Морозова в игре со «Спартаком».

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Локомотивом» в 23-м туе Мир РПЛ (2:1). 

На 63-й минуте Морозов отбил мяч рукой за лицевую после удара Манфреда Угальде. Главный арбитр встречи Инал Танашев назначил 11-метровый, ВАР подтвердил это решение.

Футболисты «Спартака» требовали удаления Морозова, но судья не стал наказывать защитника, уже получившего желтую карточку на 58-й минуте. Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый. На 72-й Морозов получил вторую желтую карточку и был удален. 

– Если говорить в целом, то нормальное судейство, хорошее. Сложная игра. Видно, что старался арбитр, управлял игроками, пытался много объяснять. Скажем так, не показывал сразу желтые, оттягивал насколько можно. А когда уже надо было – показывал.

Вы согласны с тем, что судья упустил две желтые карточки: момент с Морозовым и Комличенко?

– По Комличенко: для меня это игровой момент, потому что Литвинов его держал, пытался освободиться. Так как он выше игрока «Спартака», чуть-чуть локтем попал ему в горло. Нет амплитуды, какого-то акцентированного движения, скажем так. Нормальные игровые действия. Ну, зафиксировал он фол – зафиксировал. Для меня этого достаточно.

Если говорим про пенальти. Я считаю, что он должен был удалять Морозова, показав вторую желтую карточку. Мы не говорим о прямой красной, так как там все-таки вратарь стоит, а именно о срыве перспективной атаки.

Желтые карточки за игру рукой показываются в двух случаях: игрок пытается обмануть судью, когда забивает мяч рукой, и когда происходит срыв перспективной атаки. В данной ситуации – это срыв перспективной атаки. Футболист играет рукой, оставляет ее. Сначала он руку убирает, а потом достает, и она оставлена от тела, еще нагибается в сторону мяча. То есть все критерии показать вторую желтую карточку есть.

Почему он не показал – другой вопрос. Скорее всего, он завис в плане того, что ВАР проверял на прямую красную карточку, наверное, что-то забыл, упустил. Не знаю. Ключевое решение понятно – это пенальти. Он его назначил сам, правильно.

Единственный момент не понравился, когда он показывал вторую карточку Морозову. Все-таки не хватило ему чуть-чуть терпения, опыта, наверное. Это не предъявление ему по этому моменту. Потому что если у футболиста есть прямая красная либо вторая желтая и нет очевидной возможности забить гол, то нужно останавливать игру и показывать, соответственно, либо прямую красную, либо вторую желтую. Что он, в принципе, и сделал. Но выдержи паузу, Умяров выходит один на один с вратарем. Здесь, возможно, надо было выдержать паузу и ждать, чем закончится.

В данной ситуации нужно было следить, чтобы Морозов не вступил в единоборство. Если Танашев для себя решил, что это все-таки железобетонная вторая желтая карточка за неспортивное поведение, тогда бы пришлось игру останавливать, удалять и свободным ударом возобновлять игру.

Если бы он выдержал паузу, допустим, «Спартак» забил бы. Здесь вообще бы о второй карточке не говорили. Для арбитра это было бы вообще замечательное решение. С принципом преимущества забивается гол. Ну, что сделал, то сделал. Это никоим образом не его ошибка. Танашев так посчитал, сложилась игровая ситуация, что Умяров вышел бы один на один. Но это уже было после свистка. Хотя провал там был у «Локомотива». Думаю, так бы и вышел, – сказал Федотов. 

Комличенко? Там ладно, борьба. Лучше бы спросили про игру шипами сзади в ахилл от Воробьева и отсутствие чистой второй желтой.
Там 100% вторая желтая, и до свидания
Вот многие говорят, что нельзя двойного наказания делать. Типа пенальти и карточка - это двойное. А если пенальти не забивается? Получается нулевое наказание?
Если, условно, вратарь ненамеренно сбивает соперника в штрафной, лишая его возможности забить гол, то судья, назначив пенальти, не даёт вратарю красную во избежания двойного наказания. Если же пенальти не забит — это проблема того, кто не забил пенальти.
Но получается пробел в наказании! Можешь вытащить мяч из ворот руками и тебе... ничего не будет 👍
А как комментаторы расхвали вас ли этого арбитра перед игрой, говорили что он лучший. Что происходит?
Лучший среди худших видимо🤣
Ну, чисто технически, он не то что бы плохо отсудил. По нынешним меркам это прям круто. Если бы Морозов играл в Реале, то ему и жёлтые могли бы не показать. Тчуамени подтвердит.
Разъяснения, после которых осталось много вопросов.
Грубая ошибка в моменте с выходом Умярова. В целом судейство нормальное.
Мне интересно - то есть если рэф не остановил бы игру и Умяров забил, то можно забыть про вторую жк?)
Хотя бы желтую надо было показывать
Безусловно
Для всех читающих этот разбор. Судья Федотов был пожизненно отстранен от судейства именно после игры мяса и Локо- он там такого наворотил.. и тут своих мясных пошел выгораживать.
