  • У «Монако» 7 побед подряд в Лиге 1 – сегодня 2:1 с «Марселем», Головин забил. Поражений нет с января
У «Монако» 7 побед подряд в Лиге 1 – сегодня 2:1 с «Марселем», Головин забил. Поражений нет с января

«Монако» одержал 7-ю победу в чемпионате подряд.

«Монако» продлил победную серию в Лиге 1 до 7 матчей.

Сегодня монегаски обыграли «Марсель» со счетом 2:1 в 28-м туре чемпионата Франции. Российский полузащитник Александр Головин забил на 59-й минуте.

«Монако» одержал в чемпионате 7 побед подряд, в том числе над «Лансом» (3:2), «ПСЖ» (3:1) и «Лионом» (2:1). Общий счет – 16:6. Всего беспроигрышная серия команды в Лиге 1 длится 10 матчей – последний раз «Монако» проигрывал 16 января в матче с «Лорьяном» (1:3).

За 6 туров до конца чемпионата «Монако» занимает 5-е место в таблице, набрав 49 очков – столько же, сколько у идцщего на 4-м месте «Марселя». Отставание от «Лилля», занимающего 3-е место, составляет 1 балл, от лидирующего «ПСЖ» с матчем в запасе – 14 баллов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
У Монако свой цикл, где одна часть чемпионата фантастическая, и другая ужасная. Надеюсь, в ЛЧ попадут
Поборются за Чемпионство с ПСЖ ! )
Саню с победой и голом! В игре сборной было видно Головина и остальной колхоз!
Поконьоли долго подбирал ключики к этому непростому ларчику
Соперники были очень серьезные, между прочим
Да уж, лидеры Лиги на выезде, Лион, Марсель...посмотрим на концовку монегасков
Удивительно, когда играли с Реалом я думал такого днища не видел. Видимо тренер хорошо очень наладил игру
С Реалом то они неплохо играли, можешь стату посмотреть и убедиться. Просто в их ворота все залетело
Как правильно заметили, игра с Реалом - это аномалия, где Монако просто провалился в обороне и переходных фазах. В целом же, там в ворота монегасков все залетело.
Оба мяча Монако в матче просто шикарные. Особенно бабочка Балогуна
Монако набрал хороший ход. Надеюсь, попадут в ЛЧ, команда очень интересная же.
Жаль только, что как обычно, одну часть сезона была УГ, а так могли хотя бы навязать борьбу за чемпионство
Календарь еще такой. По всей еврокубковой зоне проехались, Лилля только не хватает.
Монако очень хорошо играет. Правда в этом матче позволяли много создавать Марселю. Но я бы отметил надежную игу вратаря Гродецки - каких-то сверх спасений не было, но везде сыграл правильно, думаю, это помогло Монако почувствовать уверенность.

Ну и вспоминая предыдущий матч между этими командами, когда у Монако судьи украли победу, рад, что получилось взять реванш.

P.S. очень жаль, что такой боевой и динамичный матч игрался на таком тухлом стадионе, по вайбу как будто играли товарищеский матч.
