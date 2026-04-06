У «Монако» 7 побед подряд в Лиге 1 – сегодня 2:1 с «Марселем», Головин забил. Поражений нет с января

«Монако» одержал 7-ю победу в чемпионате подряд.

«Монако» продлил победную серию в Лиге 1 до 7 матчей.

Сегодня монегаски обыграли «Марсель » со счетом 2:1 в 28-м туре чемпионата Франции. Российский полузащитник Александр Головин забил на 59-й минуте.

«Монако » одержал в чемпионате 7 побед подряд, в том числе над «Лансом» (3:2), «ПСЖ» (3:1) и «Лионом» (2:1). Общий счет – 16:6. Всего беспроигрышная серия команды в Лиге 1 длится 10 матчей – последний раз «Монако» проигрывал 16 января в матче с «Лорьяном» (1:3).

За 6 туров до конца чемпионата «Монако» занимает 5-е место в таблице, набрав 49 очков – столько же, сколько у идцщего на 4-м месте «Марселя». Отставание от «Лилля», занимающего 3-е место, составляет 1 балл, от лидирующего «ПСЖ» с матчем в запасе – 14 баллов.