У «Монако» 7 побед подряд в Лиге 1 – сегодня 2:1 с «Марселем», Головин забил. Поражений нет с января
Сегодня монегаски обыграли «Марсель» со счетом 2:1 в 28-м туре чемпионата Франции. Российский полузащитник Александр Головин забил на 59-й минуте.
«Монако» одержал в чемпионате 7 побед подряд, в том числе над «Лансом» (3:2), «ПСЖ» (3:1) и «Лионом» (2:1). Общий счет – 16:6. Всего беспроигрышная серия команды в Лиге 1 длится 10 матчей – последний раз «Монако» проигрывал 16 января в матче с «Лорьяном» (1:3).
За 6 туров до конца чемпионата «Монако» занимает 5-е место в таблице, набрав 49 очков – столько же, сколько у идцщего на 4-м месте «Марселя». Отставание от «Лилля», занимающего 3-е место, составляет 1 балл, от лидирующего «ПСЖ» с матчем в запасе – 14 баллов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Жаль только, что как обычно, одну часть сезона была УГ, а так могли хотя бы навязать борьбу за чемпионство
Ну и вспоминая предыдущий матч между этими командами, когда у Монако судьи украли победу, рад, что получилось взять реванш.
P.S. очень жаль, что такой боевой и динамичный матч игрался на таком тухлом стадионе, по вайбу как будто играли товарищеский матч.