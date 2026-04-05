  • Гендиректор «Атлетико» об отмене удаления Мартина: «Стыдно. Когда главный судья ошибается – это одно, а когда ВАР влияет на него – другое. Он принял верное решение, но его увели к ошибке»
Гендиректор «Атлетико» об отмене удаления Мартина: «Стыдно. Когда главный судья ошибается – это одно, а когда ВАР влияет на него – другое. Он принял верное решение, но его увели к ошибке»

Гендиректор «Атлетико» об отмене удаления Мартина: стыдно.

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль выразил возмущение в связи с отменой красной карточки защитнику «Барселоны» Жерару Мартину в матче команд в Ла Лиге (1:2). 

На 46-й минуте Мартин ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину красную карточку, но заменил ее на желтую, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

Позже были опубликованы переговоры судьи и ВАР по отмене красной Мартина, где видеоассистент говорит: «По моему мнению, это момент, в котором игрок «Барселоны» играет в мяч обычным образом, в естественной динамике игры, а затем контакт с игроком «Атлетико» происходит естественным образом». 

«Когда мы видим эти кадры и слушаем аудио, которые публикует федерация, это вызывает лишь чувство стыда. Невозможно, чтобы нам позволяли слышать их комментарии, полностью противоречащие тому, как должен правильно работать ВАР, и при этом ничего не происходило.

У судей есть такое же право ошибаться, как и у игроков, тренеров и руководителей, но игровые ошибки – это просто ошибки. Другое дело, когда арбитр ВАР заранее влияет на главного судью, пока тот оценивает эпизод.

Арбитр в поле должен нести ответственность и принимать решения, интерпретируя намерения каждого участника. ВАР должен вмешиваться только для исправления неоспоримых ошибок, а не принимать решения вместо главного судьи.

Ненормально, когда в одинаковых ситуациях принимаются разные решения, меняется критерий, и мы не понимаем, на что ориентироваться. Это произошло с нами в двух последних турах. В этом нет смысла.

И самое худшее – это то, что сам CTA несколько туров назад разобрал эпизод (в матче «Бетис» – «Райо» – Спортс’‘) и заявил, что там должна была быть красная карточка, а вчера в идентичной ситуации главный судья принял правильное решение, но ВАР увел его к ошибке, превысив свои полномочия – те самые, о которых рассказывали игрокам, тренерам и руководителям, но которые, к сожалению, потом не соблюдаются», – сказал Хиль.

«Атлетико» запросил у СТА разъяснений по отмене красной Мартину в матче с «Барсой»: «Аудиозаписи ВАР – ужас. Арбитра заранее настраивают еще до того, как он посмотрит повтор»

стыдно, это когда в каждом матче с Атлетико судьи не замечают очевидные наступы, толки, задержки и позволяют ломать Атлетико игру, а это не стыдно, это карма вернула за всю боль последних матчей с этими товарищами.
Ответ василий иванов
стыдно, это когда в каждом матче с Атлетико судьи не замечают очевидные наступы, толки, задержки и позволяют ломать Атлетико игру, а это не стыдно, это карма вернула за всю боль последних матчей с этими товарищами.
А причем тут карма, если нарушение было не на красную карточку? Здесь вообще говорить не о чем, игрок сыграл в мяч и попал потом в ногу. Они оба шли в опасную борьбу и получили стык. На мой взгляд - это рядовой футбольный эпизод. Да выглядело грубо, но это произошло больше случайно и из-за желания игроков во что бы то ни стало получить мяч
Ответ василий иванов
стыдно, это когда в каждом матче с Атлетико судьи не замечают очевидные наступы, толки, задержки и позволяют ломать Атлетико игру, а это не стыдно, это карма вернула за всю боль последних матчей с этими товарищами.
Комментарий скрыт
У меня возникает вопрос, а гендир «Атлетико» вообще в курсе, как работает ВАР и в чем его назначение? Просто судя по комментарию, для него вар - это «живой» справочник для главного судьи, к которому он может обращаться по собственному желанию.
Вар это по сути дополнительный судья, у которого в отличии от главного есть возможности увидеть момент с разных ракурсов и дать ему более точную оценку, чем у судьи в поле, который руководствуется, опираясь на единственное впечатление, которое бывает обманчивым.
Если ВАР просмотрев эпизод видит, что впечатление главного ошибочно, они обязаны ему об этом сообщить. Они не принимают решение за него, они просто сообщают ему о дополнительной информации по эпизоду, которая меняет его восприятие, а соответсвенно и решение по нему.
Бускетс вчера услышав про дополнительную информацию, мог изначально с ней не согласиться и оставить решение в силе, но ему сообщили то, что он в динамике не увидел/не понял и он захотел увидеть это сам. Все, что сделал ВАР - это сообщил главному дополнительную информацию по эпизоду, которую тот физически не мог воспринять в динамике. То есть судьи на ВАР сделали то, для чего вар и вводили, обратили внимание главного судьи на дополнительные вводные по эпизоду.
Странно, что гендир такого клуба не понимает подобные вещи.
Ответ Simbad
У меня возникает вопрос, а гендир «Атлетико» вообще в курсе, как работает ВАР и в чем его назначение? Просто судя по комментарию, для него вар - это «живой» справочник для главного судьи, к которому он может обращаться по собственному желанию. Вар это по сути дополнительный судья, у которого в отличии от главного есть возможности увидеть момент с разных ракурсов и дать ему более точную оценку, чем у судьи в поле, который руководствуется, опираясь на единственное впечатление, которое бывает обманчивым. Если ВАР просмотрев эпизод видит, что впечатление главного ошибочно, они обязаны ему об этом сообщить. Они не принимают решение за него, они просто сообщают ему о дополнительной информации по эпизоду, которая меняет его восприятие, а соответсвенно и решение по нему. Бускетс вчера услышав про дополнительную информацию, мог изначально с ней не согласиться и оставить решение в силе, но ему сообщили то, что он в динамике не увидел/не понял и он захотел увидеть это сам. Все, что сделал ВАР - это сообщил главному дополнительную информацию по эпизоду, которую тот физически не мог воспринять в динамике. То есть судьи на ВАР сделали то, для чего вар и вводили, обратили внимание главного судьи на дополнительные вводные по эпизоду. Странно, что гендир такого клуба не понимает подобные вещи.
Комментарий скрыт
Ответ Simbad
У меня возникает вопрос, а гендир «Атлетико» вообще в курсе, как работает ВАР и в чем его назначение? Просто судя по комментарию, для него вар - это «живой» справочник для главного судьи, к которому он может обращаться по собственному желанию. Вар это по сути дополнительный судья, у которого в отличии от главного есть возможности увидеть момент с разных ракурсов и дать ему более точную оценку, чем у судьи в поле, который руководствуется, опираясь на единственное впечатление, которое бывает обманчивым. Если ВАР просмотрев эпизод видит, что впечатление главного ошибочно, они обязаны ему об этом сообщить. Они не принимают решение за него, они просто сообщают ему о дополнительной информации по эпизоду, которая меняет его восприятие, а соответсвенно и решение по нему. Бускетс вчера услышав про дополнительную информацию, мог изначально с ней не согласиться и оставить решение в силе, но ему сообщили то, что он в динамике не увидел/не понял и он захотел увидеть это сам. Все, что сделал ВАР - это сообщил главному дополнительную информацию по эпизоду, которую тот физически не мог воспринять в динамике. То есть судьи на ВАР сделали то, для чего вар и вводили, обратили внимание главного судьи на дополнительные вводные по эпизоду. Странно, что гендир такого клуба не понимает подобные вещи.
Комментарий скрыт
А где эти «борцы за справедливость» были когда в первом кубковом матче ВАР так же, как они говорят, «влиял» ?

Почему не было никаких возмущений с их стороны по поводу точно такого же фола Симеоне-младшего в начале второго тайма, на который ВАР не вмешался даже ?
Почему ж молчали в отмененном голе Барселоны, когда ВАР очень долго рисовал линии ?)

Ах да, там все было правильно по их мнению )
Ответ Кирилл
А где эти «борцы за справедливость» были когда в первом кубковом матче ВАР так же, как они говорят, «влиял» ? Почему не было никаких возмущений с их стороны по поводу точно такого же фола Симеоне-младшего в начале второго тайма, на который ВАР не вмешался даже ? Почему ж молчали в отмененном голе Барселоны, когда ВАР очень долго рисовал линии ?) Ах да, там все было правильно по их мнению )
Комментарий скрыт
Ответ Кирилл
А где эти «борцы за справедливость» были когда в первом кубковом матче ВАР так же, как они говорят, «влиял» ? Почему не было никаких возмущений с их стороны по поводу точно такого же фола Симеоне-младшего в начале второго тайма, на который ВАР не вмешался даже ? Почему ж молчали в отмененном голе Барселоны, когда ВАР очень долго рисовал линии ?) Ах да, там все было правильно по их мнению )
Комментарий скрыт
Ну вы же были не против, когда вар придумал офсайд на гол Кубарси, хотя там главный изначально засчитал мяч)
Ответ Simbad
Ну вы же были не против, когда вар придумал офсайд на гол Кубарси, хотя там главный изначально засчитал мяч)
и искали этот оффсайд почти 10 минут!
Не могу поверить,что у атлетико, оказывается, есть "чувство стыда", хотя смотрю их игру почти двадцать лет, это вообще-то называется оксюморон :-)
Такой обычный рабочий момент , который и жёлтой не сильно то пахнет (Мартин был первый на мяче и по повторам чётко видно , что он сконцентрирован на мяче , то есть ни какой цели нанести травму нету , чисто игровой жёсткий момент) , но они со Всех сторон начинают это раздувать , будто стараются нагнать Реал-тв .
Ответ Maliw Ali
Такой обычный рабочий момент , который и жёлтой не сильно то пахнет (Мартин был первый на мяче и по повторам чётко видно , что он сконцентрирован на мяче , то есть ни какой цели нанести травму нету , чисто игровой жёсткий момент) , но они со Всех сторон начинают это раздувать , будто стараются нагнать Реал-тв .
Все верно, там и жёлтой не должно быть, Мартин первый на мяче он даже не может видеть соперника вылетающего из слепой зоны и представляющего в итоге ногу под него. Как ему это избежать? Как водитель фуры должен избежать наезда если под него залетает дурачок из слепой зоны? Тур даже опасной игры не было от Мартина, варбвернр сказал продолжение игрового эпизода по инерции, которого невозможно избежать в динамике
После 1 игры в кубке, где Барсу просто нагло топили, вы про стыд ничего не говорили.
Ответ BurBon
После 1 игры в кубке, где Барсу просто нагло топили, вы про стыд ничего не говорили.
Комментарий скрыт
Ответ АндрюликШава
Комментарий скрыт
Ты ответку смотрел? там Барсе не хватило гола, что бы отыгратся. Пересмотри 1 игру и все поймешь. Тут речь идет не про голы Атлетико, а про судейство.
"На 46-й минуте Мартин ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча."

Он его не просто коснулся, он его выбил. То, что Альмада вылетал на него, сам играя опасно - Мартин не мог контролировать. Самое забавное, что ещё находятся умники, которые сравнивают этот эпизод с фолом Вальверде на Баэне, где намерения сыграть в мяч не то, что не было - им изначально и не пахло)
Почему не говоришь про чистый гол Кубарси, который отменили с помощью Вар и который повлиял на проход Атлетико в финал?
После кубковых матчей просто испанский стыд выдавать сейчас эти перлы о несправедливости, Симеоне младиший на прямую красную в Бальде влетел, на первой или второй минуте уже с желтой должен был играть, то есть в ответке его и близко быть не должно было. Просто столичный испанский СТЫД, уровень лицемерия зашкаливает.
Для Реаловских бандитов напомню как Мбаппе влетел в игрока Хетафе шипами, если не ошибаюсь, даже без возможности сыграть в мяч, Мартин на фоне двух выше упомянутых фолов просто цветочки. Альмада сам видел, что не успевал и специально ставил ногу и шел до конца, как когда то Мусиала пошел в мясорубку между вратарем и защитником, и вылетел на год, ответственность за принятое решение идти в такую борьбу всегда на игроке, мне кажется, там очевидно было, что защитник Барсы первый на мяч и будет его выносить, на кой черт ты лезешь со своей ногой, Мартину не элементарно некуда убирать и по инерции после удара она продолжает движение вперед, куда подставляет ногу аргентинец. Получилось ужасно, грубо, желтую карточку дать можно, но намерений нанести травму там и близко не было, а это определяющий фактор.
Колосков о дерби «Спартака» и «Локо»: «Смотрел матч «Барсы» с «Атлетико» – это разные виды спорта. Столько неразумных и лишних движений, мяч отскакивает от игроков на семь метров»
5 апреля, 19:51
Симеоне в матче с «Барсой» показывал Лукману, что в ЛЧ нельзя ошибаться в прессинге так, как Альмада. Хавбек «Атлетико» провел матч на скамейке (Давид Винуэса Мальбак)
5 апреля, 17:48
«Атлетико» запросил у СТА разъяснений по отмене красной Мартину в матче с «Барсой»: «Аудиозаписи ВАР – ужас. Арбитра заранее настраивают еще до того, как он посмотрит повтор»
5 апреля, 16:07
Рекомендуем
Главные новости
Владимир Быстров: «Игра «Зенита» – это катание мяча поперек. Может, Семака устраивает. Мне неинтересно смотреть, как Дуран ходит пешком, я лучше бы наблюдал за Кондаковым»
17 минут назад
Доннарумма о слухах про то, что игроки Италии требовали бонус за выход на ЧМ: «Никто их не просил, я, как капитан, не просил ни евро. Нашим подарком была бы поездка на ЧМ»
27 минут назад
Черданцев о судействе: «Я против теории заговора, что кто-то кого-то тянет. «Зенит» и «Спартак» квиты. Адских скандалов не заметил, но решения были в пользу красно-белых в спорных ситуациях»
37 минут назад
Сафонов об ошибках в матче с «Тулузой»: «Никто ничего не говорил мне в лицо. Если критика и была, то это нормально. Играешь хорошо – все тебя поддерживают, ошибаешься – может быть наоборот»
52 минуты назад
Дуран пробежал 5,9 км в матче со «Спартаком» – меньше Латышонка и остальных игроков старта «Зенита»
сегодня, 10:27
Орзул о пенальти Барко: «Даже я бы так не била. Так исполняет трехлетка во дворе»
сегодня, 10:13
Только 28% читателей Спортса’’ смогли пройти наш футбольный диктант до конца без ошибок. А вы справитесь?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Кубарси извинился за удаление в матче с «Атлетико»: «Беру на себя ответственность за результат. «Барса» никогда не сдастся»
сегодня, 09:59
Ву на русском высказался о победе «Спартака»: «Очень рад. «Зенит» – сложная команда, но мы работали хорошо»
сегодня, 09:44Видео
Матеу Лаос об игре Пубиля рукой во вратарской «Атлетико»: «По правилам за это могли дать пенальти. Но это естественное действие, поэтому понимаю, почему пенальти нет»
сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
Первый тренер Мостового: «По Андрею видно, что нет у него настроения играть в «Зените». Тренерский штаб не доверяет, ему давно пора в другую команду»
7 минут назад
Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»
19 минут назад
«Зенит» встретится с «Краснодаром». Приходите поддержать петербуржцев в принципиальной игре против быков!
31 минуту назадРеклама
Михаил Боярский: «Соболев уже наш, игрок «Зенита». Он стал своим, бесповоротно вошел в структуру команды»
42 минуты назад
Робинсон про 0:2: «ПСЖ» разрывал «Ливерпуль» во 2-м тайме. «Красные» выбрали оборонительную тактику и практически ничего не предлагали в атаке»
56 минут назад
Агент Батракова об интересе «ПСЖ»: «Не буду комментировать. Алексеем интересуются многие команды из Европы, он активно изучает английский»
сегодня, 10:22
Джулиано Симеоне после 2:0: «Барса» играет в меньшинстве так же, как в полном составе. «Атлетико» приложил огромные усилия и доволен своей работой»
сегодня, 10:12
Каррагер о «Ливерпуле»: «Салах, ван Дейк, Алиссон – легенды, они привели клуб к чемпионству в прошлом сезоне. Но это уже не те игроки, а другие недостаточно хороши, чтобы сделать шаг вперед»
сегодня, 09:55
Алемани про 2:0: «Хороший результат для «Атлетико», но «Барса» не обречена. Было бы неправильно поверить в себя, нужно начинать ответный матч, как будто счет 0:0»
сегодня, 09:14
«Локомотив» принимает махачкалинское «Динамо». Красно-зеленые, ждем всех на «РЖД Арене»!
сегодня, 09:00Реклама
Рекомендуем