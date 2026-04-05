Гендиректор «Атлетико» об отмене удаления Мартина: «Стыдно. Когда главный судья ошибается – это одно, а когда ВАР влияет на него – другое. Он принял верное решение, но его увели к ошибке»

Гендиректор «Атлетико» об отмене удаления Мартина: стыдно.

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль выразил возмущение в связи с отменой красной карточки защитнику «Барселоны» Жерару Мартину в матче команд в Ла Лиге (1:2).

На 46-й минуте Мартин ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину красную карточку, но заменил ее на желтую , посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

Позже были опубликованы переговоры судьи и ВАР по отмене красной Мартина, где видеоассистент говорит: «По моему мнению, это момент, в котором игрок «Барселоны» играет в мяч обычным образом, в естественной динамике игры, а затем контакт с игроком «Атлетико» происходит естественным образом».

«Когда мы видим эти кадры и слушаем аудио, которые публикует федерация, это вызывает лишь чувство стыда. Невозможно, чтобы нам позволяли слышать их комментарии, полностью противоречащие тому, как должен правильно работать ВАР, и при этом ничего не происходило.

У судей есть такое же право ошибаться, как и у игроков, тренеров и руководителей, но игровые ошибки – это просто ошибки. Другое дело, когда арбитр ВАР заранее влияет на главного судью, пока тот оценивает эпизод.

Арбитр в поле должен нести ответственность и принимать решения, интерпретируя намерения каждого участника. ВАР должен вмешиваться только для исправления неоспоримых ошибок, а не принимать решения вместо главного судьи.

Ненормально, когда в одинаковых ситуациях принимаются разные решения, меняется критерий, и мы не понимаем, на что ориентироваться. Это произошло с нами в двух последних турах. В этом нет смысла.

И самое худшее – это то, что сам CTA несколько туров назад разобрал эпизод (в матче «Бетис» – «Райо» – Спортс’‘) и заявил, что там должна была быть красная карточка, а вчера в идентичной ситуации главный судья принял правильное решение, но ВАР увел его к ошибке, превысив свои полномочия – те самые, о которых рассказывали игрокам, тренерам и руководителям, но которые, к сожалению, потом не соблюдаются», – сказал Хиль.

«Атлетико» запросил у СТА разъяснений по отмене красной Мартину в матче с «Барсой»: «Аудиозаписи ВАР – ужас. Арбитра заранее настраивают еще до того, как он посмотрит повтор»