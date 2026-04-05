Гендиректор «Атлетико» об отмене удаления Мартина: «Стыдно. Когда главный судья ошибается – это одно, а когда ВАР влияет на него – другое. Он принял верное решение, но его увели к ошибке»
Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль выразил возмущение в связи с отменой красной карточки защитнику «Барселоны» Жерару Мартину в матче команд в Ла Лиге (1:2).
На 46-й минуте Мартин ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину красную карточку, но заменил ее на желтую, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.
Позже были опубликованы переговоры судьи и ВАР по отмене красной Мартина, где видеоассистент говорит: «По моему мнению, это момент, в котором игрок «Барселоны» играет в мяч обычным образом, в естественной динамике игры, а затем контакт с игроком «Атлетико» происходит естественным образом».
«Когда мы видим эти кадры и слушаем аудио, которые публикует федерация, это вызывает лишь чувство стыда. Невозможно, чтобы нам позволяли слышать их комментарии, полностью противоречащие тому, как должен правильно работать ВАР, и при этом ничего не происходило.
У судей есть такое же право ошибаться, как и у игроков, тренеров и руководителей, но игровые ошибки – это просто ошибки. Другое дело, когда арбитр ВАР заранее влияет на главного судью, пока тот оценивает эпизод.
Арбитр в поле должен нести ответственность и принимать решения, интерпретируя намерения каждого участника. ВАР должен вмешиваться только для исправления неоспоримых ошибок, а не принимать решения вместо главного судьи.
Ненормально, когда в одинаковых ситуациях принимаются разные решения, меняется критерий, и мы не понимаем, на что ориентироваться. Это произошло с нами в двух последних турах. В этом нет смысла.
И самое худшее – это то, что сам CTA несколько туров назад разобрал эпизод (в матче «Бетис» – «Райо» – Спортс’‘) и заявил, что там должна была быть красная карточка, а вчера в идентичной ситуации главный судья принял правильное решение, но ВАР увел его к ошибке, превысив свои полномочия – те самые, о которых рассказывали игрокам, тренерам и руководителям, но которые, к сожалению, потом не соблюдаются», – сказал Хиль.
Вар это по сути дополнительный судья, у которого в отличии от главного есть возможности увидеть момент с разных ракурсов и дать ему более точную оценку, чем у судьи в поле, который руководствуется, опираясь на единственное впечатление, которое бывает обманчивым.
Если ВАР просмотрев эпизод видит, что впечатление главного ошибочно, они обязаны ему об этом сообщить. Они не принимают решение за него, они просто сообщают ему о дополнительной информации по эпизоду, которая меняет его восприятие, а соответсвенно и решение по нему.
Бускетс вчера услышав про дополнительную информацию, мог изначально с ней не согласиться и оставить решение в силе, но ему сообщили то, что он в динамике не увидел/не понял и он захотел увидеть это сам. Все, что сделал ВАР - это сообщил главному дополнительную информацию по эпизоду, которую тот физически не мог воспринять в динамике. То есть судьи на ВАР сделали то, для чего вар и вводили, обратили внимание главного судьи на дополнительные вводные по эпизоду.
Странно, что гендир такого клуба не понимает подобные вещи.
Почему не было никаких возмущений с их стороны по поводу точно такого же фола Симеоне-младшего в начале второго тайма, на который ВАР не вмешался даже ?
Почему ж молчали в отмененном голе Барселоны, когда ВАР очень долго рисовал линии ?)
Ах да, там все было правильно по их мнению )
Он его не просто коснулся, он его выбил. То, что Альмада вылетал на него, сам играя опасно - Мартин не мог контролировать. Самое забавное, что ещё находятся умники, которые сравнивают этот эпизод с фолом Вальверде на Баэне, где намерения сыграть в мяч не то, что не было - им изначально и не пахло)
Для Реаловских бандитов напомню как Мбаппе влетел в игрока Хетафе шипами, если не ошибаюсь, даже без возможности сыграть в мяч, Мартин на фоне двух выше упомянутых фолов просто цветочки. Альмада сам видел, что не успевал и специально ставил ногу и шел до конца, как когда то Мусиала пошел в мясорубку между вратарем и защитником, и вылетел на год, ответственность за принятое решение идти в такую борьбу всегда на игроке, мне кажется, там очевидно было, что защитник Барсы первый на мяч и будет его выносить, на кой черт ты лезешь со своей ногой, Мартину не элементарно некуда убирать и по инерции после удара она продолжает движение вперед, куда подставляет ногу аргентинец. Получилось ужасно, грубо, желтую карточку дать можно, но намерений нанести травму там и близко не было, а это определяющий фактор.