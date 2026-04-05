Карседо о матче с «Зенитом» в Кубке: «Постараемся играть так, чтобы судьям было комфортно работать. Надеемся, все будет хорошо и честно»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выразил надежду, что судейство в матче FONBET Кубка России с «Зенитом» не вызовет вопросов.
После матча 23-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (2:1) спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао заявил: «Все, о чем просит «Спартак», – уважение, в Петербурге его не было. Мы не просим что-то дарить – просто не отбирайте у нас шансы».
В среду, 8 апреля, «Спартак» сыграет с «Зенитом» на выезде в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Кубка России.
– Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сказал: «Надеюсь, судьи будут уважать нас в матче с «Зенитом», потому что последний раз в Петербурге они нас не уважали». Вы чувствовали неуважение со стороны судей в последней игре?
– Для начала скажу, что мы уважаем арбитров. Это очень важная встреча для «Спартака», а Кубок – важная цель. Будем стараться играть так, чтобы арбитрам было комфортно работать.
Да, были моменты, когда мы были недовольны решениями. Но надеемся, что в предстоящей игре все будет хорошо и честно, – сказал Карседо.
А не, за удар в лицо Руденко сегодня же на назначили, значит, все норм)
Почему нет ЖК за игру рукой?!
Почему свисток перед выходом 1 на 1.
Давайте это помусолим.
И да, моменты Соболева и Литвинова разные.
В одном есть игра в мяч, и потом отмашка. В другом сначала отмашка, потом игра в мяч.
Давайте просто будем ждать хорошей игры
Начали прогрев, "комфорт" и "уважение".
Три баяна уже порвали.