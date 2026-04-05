Карседо о матче с «Зенитом» в Кубке: «Постараемся играть так, чтобы судьям было комфортно работать. Надеемся, все будет хорошо и честно»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выразил надежду, что судейство в матче FONBET Кубка России с «Зенитом» не вызовет вопросов.

После матча 23-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (2:1) спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао заявил: «Все, о чем просит «Спартак», – уважение, в Петербурге его не было. Мы не просим что-то дарить – просто не отбирайте у нас шансы».

В среду, 8 апреля, «Спартак» сыграет с «Зенитом» на выезде в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Кубка России.

– Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сказал: «Надеюсь, судьи будут уважать нас в матче с «Зенитом», потому что последний раз в Петербурге они нас не уважали». Вы чувствовали неуважение со стороны судей в последней игре?

– Для начала скажу, что мы уважаем арбитров. Это очень важная встреча для «Спартака», а Кубок – важная цель. Будем стараться играть так, чтобы арбитрам было комфортно работать.

Да, были моменты, когда мы были недовольны решениями. Но надеемся, что в предстоящей игре все будет хорошо и честно, – сказал Карседо.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
По-моему, наоборот, это судьи должны судить так, чтобы командам было комфортно играть
Чушь какую-то сказал)Играть так, чтобы судьям было комфортно - это тянуть игроков Зенита за футболки в своей штрафной что-ли?)
Комментарий скрыт
Ответ smoker
Комментарий скрыт
Или Локомотива
А не, за удар в лицо Руденко сегодня же на назначили, значит, все норм)
Но ноет Зенит... главное не забыть. Локоть Соболева неделю мусолят, локоть Денисова тишина.
Перед этим:
Почему нет ЖК за игру рукой?!
Почему свисток перед выходом 1 на 1.
Давайте это помусолим.
И да, моменты Соболева и Литвинова разные.
В одном есть игра в мяч, и потом отмашка. В другом сначала отмашка, потом игра в мяч.
Комментарий скрыт
А честные решения как известно - это любые решения против Зенита)
Так скажи Солари не хватать за футболку игроков Зенита в штрафной, делов то
Как уже достали эти нытики, постоянно ноют и ноют.
Вероятно есть неточность перевода, он имел в виду чтобы Спартаку было комфортно.
В общем, слился ещё до матча.
Вот ещё и матч не начался. А набросы уже пошли. Этот тренеришка ведь не просто так это сказал. Он уже готов к тому, чтобы потом свой слив на судей перекинуть. А не будет слива - скажет, что благодаря ему судили прекрасно. Кстати, не верю в прекрасное судейство. Выгодно ему так говорить. Ну и хрен с ним
Давайте просто будем ждать хорошей игры
А играть то будете вообще? Или опять в ворота бить судья запретит?
Начали прогрев, "комфорт" и "уважение".
Три баяна уже порвали.
Материалы по теме
Гендиректор «Спартака» Некрасов после 2:1 с «Локо»: «Все увидели еще больше черт команды Карседо. Хорошая игра, классный второй тайм»
5 апреля, 20:27
Умяров о словах Кахигао про судей: «Судить матчи «Спартака» особенно тяжело. Ошибаться нормально, допускаю, что они это не специально»
5 апреля, 19:55
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о судействе: «Трудно понять, почему наступ Та на ногу Мбаппе – не красная. Есть много сомнений насчет решений арбитров в Испании. В одну неделю ВАР вмешивается, в другую – нет»
8 минут назад
Первый тренер Мостового: «По Андрею видно, что у него нет настроения играть в «Зените». Тренерский штаб не доверяет, давно пора в другую команду»
15 минут назад
Владимир Быстров: «Игра «Зенита» – это катание мяча поперек. Может, Семака устраивает. Мне неинтересно смотреть, как Дуран ходит пешком, я лучше бы наблюдал за Кондаковым»
25 минут назад
Доннарумма о слухах про то, что игроки Италии требовали бонус за выход на ЧМ: «Никто их не просил, я, как капитан, не просил ни евро. Нашим подарком была бы поездка на ЧМ»
35 минут назад
Черданцев о судействе: «Я против теории заговора, что кто-то кого-то тянет. «Зенит» и «Спартак» квиты. Адских скандалов не заметил, но решения были в пользу красно-белых в спорных ситуациях»
45 минут назад
Сафонов об ошибках в матче с «Тулузой»: «Никто ничего не говорил мне в лицо. Если критика и была, то это нормально. Играешь хорошо – все тебя поддерживают, ошибаешься – может быть наоборот»
сегодня, 10:39
Дуран пробежал 5,9 км в матче со «Спартаком» – меньше Латышонка и остальных игроков старта «Зенита»
сегодня, 10:27
Орзул о пенальти Барко: «Даже я бы так не била. Так исполняет трехлетка во дворе»
сегодня, 10:13
Только 28% читателей Спортса’’ смогли пройти наш футбольный диктант до конца без ошибок. А вы справитесь?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Кубарси извинился за удаление в матче с «Атлетико»: «Беру на себя ответственность за результат. «Барса» никогда не сдастся»
сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
3 минуты назад
Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»
27 минут назад
«Зенит» встретится с «Краснодаром». Приходите поддержать петербуржцев в принципиальной игре против быков!
39 минут назадРеклама
Михаил Боярский: «Соболев уже наш, игрок «Зенита». Он стал своим, бесповоротно вошел в структуру команды»
50 минут назад
Робинсон про 0:2: «ПСЖ» разрывал «Ливерпуль» во 2-м тайме. «Красные» выбрали оборонительную тактику и практически ничего не предлагали в атаке»
сегодня, 10:35
Агент Батракова об интересе «ПСЖ»: «Не буду комментировать. Алексеем интересуются многие команды из Европы, он активно изучает английский»
сегодня, 10:22
Джулиано Симеоне после 2:0: «Барса» играет в меньшинстве так же, как в полном составе. «Атлетико» приложил огромные усилия и доволен своей работой»
сегодня, 10:12
Каррагер о «Ливерпуле»: «Салах, ван Дейк, Алиссон – легенды, они привели клуб к чемпионству в прошлом сезоне. Но это уже не те игроки, а другие недостаточно хороши, чтобы сделать шаг вперед»
сегодня, 09:55
Алемани про 2:0: «Хороший результат для «Атлетико», но «Барса» не обречена. Было бы неправильно поверить в себя, нужно начинать ответный матч, как будто счет 0:0»
сегодня, 09:14
«Локомотив» принимает махачкалинское «Динамо». Красно-зеленые, ждем всех на «РЖД Арене»!
сегодня, 09:00Реклама
Рекомендуем