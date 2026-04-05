Карседо о матче с «Зенитом» в Кубке: «Постараемся играть так, чтобы судьям было комфортно работать. Надеемся, все будет хорошо и честно»

Карседо: с «Зенитом» постараемся играть так, чтобы арбитрам было комфортно.

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выразил надежду, что судейство в матче FONBET Кубка России с «Зенитом» не вызовет вопросов.

После матча 23-го тура Мир РПЛ против «Локомотива » (2:1) спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао заявил: «Все, о чем просит «Спартак», – уважение, в Петербурге его не было . Мы не просим что-то дарить – просто не отбирайте у нас шансы».

В среду, 8 апреля, «Спартак» сыграет с «Зенитом» на выезде в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Кубка России.

– Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сказал: «Надеюсь, судьи будут уважать нас в матче с «Зенитом», потому что последний раз в Петербурге они нас не уважали». Вы чувствовали неуважение со стороны судей в последней игре?

– Для начала скажу, что мы уважаем арбитров. Это очень важная встреча для «Спартака», а Кубок – важная цель. Будем стараться играть так, чтобы арбитрам было комфортно работать.

Да, были моменты, когда мы были недовольны решениями. Но надеемся, что в предстоящей игре все будет хорошо и честно, – сказал Карседо.