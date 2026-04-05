«Интер» выиграл впервые за 5 матчей – сегодня 5:2 с «Ромой»

«Интер » одержал первую победу за 5 матчей.

В 31-м туре Серии А команда Кристиана Киву обыграла «Рому» со счетом 5:2.

В четырех предыдущих матчах во всех турнирах «Интер» трижды сыграл вничью и проиграл «Милану» (0:1). Побед не было с 28 февраля, когда «нерадзурри» обыграли «Дженоа» (2:0).

«Интер» лидирует в таблице Серии А с 72 очками, на 9 очков опережая «Милан», имеющий матч в запасе.