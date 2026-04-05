Головин забил «Марселю». У хавбека «Монако» 7 (3+4) очков в 8 последних матчах Лиги 1
Головин забил «Марселю» в матче Лиги 1 .
Полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счет в матче с «Марселем» в Лиге 1 на 59-й минуте (2:0, второй тайм).
Россиянин ногой замкнул навес Джордана Тезе с фланга.
Александр забил три гола в 4 последних матчах чемпионата Франции. На его счету 7 результативных действий (3+4) в 8 последних матчах лиги.
Суммарно у него 5 голов и 5 ассистов в 21 матче сезона Лиги 1.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Жаль глупо удалился в кубке ЛЧ, мог бы этот сезон стать лучшим в карьере, Монако по игре не уступал ПСЖ, а даже и превосходил, то удаление во многом решило исход дуэли.
Но скамейку Захаряна больше обсуждений