Головин забил «Марселю». У хавбека «Монако» 7 (3+4) очков в 8 последних матчах Лиги 1

Головин забил «Марселю» в матче Лиги 1 .

Полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счет в матче с «Марселем» в Лиге 1 на 59-й минуте (2:0, второй тайм). 

Россиянин ногой замкнул навес Джордана Тезе с фланга. 

Александр забил три гола в 4 последних матчах чемпионата Франции. На его счету 7 результативных действий (3+4) в 8 последних матчах лиги. 

Суммарно у него 5 голов и 5 ассистов в 21 матче сезона Лиги 1. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Александр Головин
лига 1 Франция
Монако
Марсель
Джордан Тезе
Сборная России по футболу
Лучший игрок Лиги1 в 2026 вместе с Дембеле
Жаль глупо удалился в кубке ЛЧ, мог бы этот сезон стать лучшим в карьере, Монако по игре не уступал ПСЖ, а даже и превосходил, то удаление во многом решило исход дуэли.
Сейчас действительно Саша набрал хорошую форму. Видно как в сборной выделялся на фоне остальных.
Дело не только в форме, но и в том, что его наконец вернули на родную позицию. Он и в сборной мог бы в разы лучше играть, если б Карпин его на фланг не пихал.
Монако прямо сейчас лучший клуб Лиги 1, а Головин - один из лучших полузащитников в Европе и по игре, и по результативности. Для меня странно, что столько внимания уделяется откровенно среднему вратарю Сафонову, и так мало пишут про ренессанс Сани.
Наверное потому что средний вратарь Сафонов = основной вратарь лучшего клуба Европы...
Комментарий скрыт
Ждём 10+10 по итогу
Если повторит свой рекорд в 15 результативных действий за чемп или перебьет его, то уже будет отлично.
Жаль осталось 6 матчей
А ведь просто нужно было выдвинуть Головина чуть ближе к атаке, а не запирать в середине поля без конкретной позиции.
Головин провёл очень хорошую европейскую карьеру, как Мостовой и Карпин
Получается так. И также как и эти двое особенно в сборной не сверканул. Но по другим причинам .
Головин играл со сборной в 1/4 ЧМ, для нашей сборной это потолок на долгие годы :)
А вообще у Головина отличный сезон, а не только отрезок. Первую половину сезона он единственный в команде кто играл в футбол, по ощущениям старался играть вообще везде, чтобы хоть как то организовать сборище бегунков. Сейчас, когда команда нашла баланс в игре он играет ближе к чужим воротам, отсюда и статистика в гору пошла.
не согласен.смотрю почти все матчи монако.при Хюттере он чуть ли не худшим в команде был.сейчас потрясающую форму набрал
Лучший Россиянин на европейской арене(вратарей не в счет)
Но скамейку Захаряна больше обсуждений
Великолепнейший гол забил Саша. Очень жаль, что Монако вылетели из ЛЧ и Кубка, по ощущениям они сейчас в такой форме, что могут обыграть кого угодно. И очень жаль, что наших не будет на ЧМ. Саша в прекраснейшей форме, могли бы с Сафоновым показать себя во всей красе
сафонов в сборной себе показал в нескольких матчей такие бабочки пускал:)
Андрей Иванов это Саня Головин на спортсе, по-любому 😁
Материалы по теме
«Тяжело сказать, лучший ли Глушенков на своей позиции в России. Головин играет там же». Максим Петров о хавбеке
4 апреля, 04:37
Головин о сборной России: «Разделения на молодых и ветеранов нет. Мой статус изменился – я один из лидеров, чувствую, что должен где-то помочь молодежи»
2 апреля, 11:37
