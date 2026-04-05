Головин забил «Марселю». У хавбека «Монако» 7 (3+4) очков в 8 последних матчах Лиги 1

Головин забил «Марселю» в матче Лиги 1 .

Полузащитник «Монако » Александр Головин открыл счет в матче с «Марселем » в Лиге 1 на 59-й минуте (2:0, второй тайм).

Россиянин ногой замкнул навес Джордана Тезе с фланга.

Александр забил три гола в 4 последних матчах чемпионата Франции. На его счету 7 результативных действий (3+4) в 8 последних матчах лиги.

Суммарно у него 5 голов и 5 ассистов в 21 матче сезона Лиги 1.