Гендиректор «Спартака» Некрасов после 2:1 с «Локо»: «Все увидели еще больше черт команды Карседо. Хорошая игра, классный второй тайм»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов отметил, что в игре красно-белых прослеживается стиль главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
Сегодня красно-белые обыграли «Локомотив» со счетом 2:1 в домашнем матче 23-го тура Мир РПЛ.
– Хорошая игра, классный второй тайм.
– Это уже команда Карседо?
– Это команда Хуана уже не первую игру. Но сегодня все увидели еще больше черт команды Хуана Карлоса, – сказал Некрасов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
