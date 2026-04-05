Гендиректор «Спартака» Некрасов после 2:1 с «Локо»: «Все увидели еще больше черт команды Карседо. Хорошая игра, классный второй тайм»

Гендиректор «Спартака» о 2:1 с «Локо»: увидели еще больше черт команды Карседо.

Генеральный директор «Спартака » Сергей Некрасов отметил, что в игре красно-белых прослеживается стиль главного тренера Хуана Карлоса Карседо .

Сегодня красно-белые обыграли «Локомотив » со счетом 2:1 в домашнем матче 23-го тура Мир РПЛ .

– Хорошая игра, классный второй тайм.

– Это уже команда Карседо?

– Это команда Хуана уже не первую игру. Но сегодня все увидели еще больше черт команды Хуана Карлоса, – сказал Некрасов.

Гибрид Карседо с Денисовым в атаке – это и странно, и гениально