  Гендиректор «Спартака» Некрасов после 2:1 с «Локо»: «Все увидели еще больше черт команды Карседо. Хорошая игра, классный второй тайм»
Гендиректор «Спартака» Некрасов после 2:1 с «Локо»: «Все увидели еще больше черт команды Карседо. Хорошая игра, классный второй тайм»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов отметил, что в игре красно-белых прослеживается стиль главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

Сегодня красно-белые обыграли «Локомотив» со счетом 2:1 в домашнем матче 23-го тура Мир РПЛ.

– Хорошая игра, классный второй тайм.

– Это уже команда Карседо?

– Это команда Хуана уже не первую игру. Но сегодня все увидели еще больше черт команды Хуана Карлоса, – сказал Некрасов.

Гибрид Карседо с Денисовым в атаке – это и странно, и гениально

На что способен «Спартак» в сезоне?14003 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Замена самого дорогого Жедсона на 16-летнего пацана! Полный контроль над командой и игрой!
Ответ proa
У Барсы 17-18 летние полный матч играют и выигрывают. Причем сразу несколько в составе.
А у нас до 25 еще молодые.
Читаю вместо черт-чёрт, три раза перечитывал)))
Как руководитель мотивирующе сказал.... А пацан вышедший на замену по-моему еще сыроват...
При всём уважении... Ну, не вижу я пока явных черт Карседо, и считаю, что пока рано об этом говорить, при этом желаю ему всяческих успехов. Просто, не хочу, чтобы начинался очередной ажиотаж. Давайте пока, просто, смотреть, ждать, болеть и поддерживать
Слова принадлежат непрофессионалу , далёкому от футбола . Пока ничего не видно . Есть какие-то проблески комбинационного футбола и всё . В защите просто ужас . Любой навес в штрафную Спартака , как пенальти . Неорганизованно , нет подсказок друг другу . Это было особенно заметно в эпизоде с Зобниным , когда его "обокрали" . Нельзя молча играть . И опять этому клоуну в воротах забивают с линии вратарской . Короче , работы непочатый край , особенно в линии обороны . Нет солидности и надёжности . Вот о чём Некрасову надо задуматься . О поиске надёжных защитников , а не о глупых комментариях после игры . Когда "жопа" (защита) в тепле , то и спокойней за весь "организм" .
Гендиректор купи Спартаку вратаря
