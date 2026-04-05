  • Галактионов о том, почему Морозова не заменили после 1-й желтой и пенальти «Спартака»: «Надеялись, что Женя будет более аккуратен, все‑таки у него есть опыт. Много замен могут разрушить игру»
Галактионов высказался об удалении Морозова в игре со «Спартаком».

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему Евгения Морозова не заменили после первой желтой в матче со «Спартаком» (1:2). 

На 63-й минуте Морозов отбил мяч рукой за лицевую после удара головой Манфреда Угальде. Главный арбитр встречи Инал Танашев назначил 11-метровый, ВАР подтвердил это решение.

Футболисты «Спартака» требовали удаления Морозова, но судья не стал наказывать защитника, уже получившего желтую карточку на 58-й минуте. Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый. На 72-й Морозов получил вторую желтую карточку и был удален. 

Были ли мысли заменить Морозова после пенальти?

– Выходить сразу в стрессовый матч на такой важной позиции очень сложно. Надеялись, что Женя будет более аккуратен. Все‑таки у него есть опыт, он не первый год уже играет. Но если анализировать, то Фассон, Морозов и Воробьев висели на карточках. Много замен могут в принципе разрушить игру.

Может, у арбитра висело уже после пенальти в голове, что он мог его удалять…

– Сложно сказать, что висело в голове у арбитра, – сказал Галактионов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
А я думал, что Семак физрук безнадёжный, оказывается все наши тренеришки безнадёжные физруки.
А Карседо вот не побоялся выпустить в такой ситуации 16- летнего пацана ! И не прогадал ))) С Победой КБ !!!
Что взять с амёбы. Тренер-нюня.
Нет у вас, Михалыч, чувства игра. Все замены всегда невпопад
у локо две проблемы морозов и ненахов оба игрока приносят неудачу то удаление и пенальти от ненахова то от морозов почему то в времена чорлуки не было не удалений не пенальти со стороны Чарли вот на кого нужно равняться
В 3 из 5 матчей весенней части 3 удаления и все из-за второй ЖК. Жизнь должна была уже чему-то научить, а не надеяться на опыт Морозова. У Ньямси опыт еще больше, чем у Морозова, хуже он точно не сыграл бы. На счет короткой скамейки с Михалычем согласен но конкретно этот матч мы проиграли исключительно из-за нерешительности Галактионова вовремя убрать с игры Морозова. И да, пусть еще скажет спасибо, что Воробьева тоже не удалили. Что вообще в головах у наших игроков черт знает. Один, имея жк, прерывает полет мяча то ли рукой то ли плечом. Ну зачем ты его трогаешь, там же вратарь есть?!! Второй (Воробьев) тоже имея ЖК, летит как бешенный сзади в подкат. Третий (Комличенок), зная, что у него уже 3 ЖК по сумме матчей, как психопат швыряет соперника на газон, получает 4 ЖК и оставляет команду без центральных нападающих на следующий матч. Руководство должно выписать существенный денежный штраф и игрокам и тренеру за этот матч.
Можно понять почему Морозова не заменили после 1 жк, можно понять даже ненахова, который карточки хватает на ровном месте..
Я не могу понять почему Митрюшкин в старте, ну понятно что одного вратаря винить не правильно, но неужели Лантратов настолько плох, ну уже столько мячей залетело за весну, еще и с капитанской повязкой…
о том чтобы не менять после жёлтой это уже вторая ошибка
Материалы по теме
Умяров о словах Кахигао про судей: «Судить матчи «Спартака» особенно тяжело. Ошибаться нормально, допускаю, что они это не специально»
5 апреля, 19:55
Колосков о дерби «Спартака» и «Локо»: «Смотрел матч «Барсы» с «Атлетико» – это разные виды спорта. Столько неразумных и лишних движений, мяч отскакивает от игроков на семь метров»
5 апреля, 19:51
Карседо о 2:1 с «Локо»: «В 1-м тайме «Спартаку» не хватало мобильности, во 2-м были лучше соперника, создали 5-6 моментов. Выиграть 1-2 матча легко – эту серию необходимо продолжать»
5 апреля, 19:45
Рекомендуем
Главные новости
Nike может стать поставщиком мячей для ЛЧ в рамках сделки на 40 млн евро в год – начались переговоры с УЕФА. Adidas производил мячи для турнира 25 лет
2 минуты назад
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
26 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
43 минуты назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
47 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
51 минуту назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
52 минуты назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
сегодня, 13:41
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
сегодня, 13:38
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
11 минут назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
16 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
21 минуту назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
31 минуту назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Рекомендуем