Галактионов о том, почему Морозова не заменили после 1-й желтой и пенальти «Спартака»: «Надеялись, что Женя будет более аккуратен, все‑таки у него есть опыт. Много замен могут разрушить игру»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему Евгения Морозова не заменили после первой желтой в матче со «Спартаком» (1:2).
На 63-й минуте Морозов отбил мяч рукой за лицевую после удара головой Манфреда Угальде. Главный арбитр встречи Инал Танашев назначил 11-метровый, ВАР подтвердил это решение.
Футболисты «Спартака» требовали удаления Морозова, но судья не стал наказывать защитника, уже получившего желтую карточку на 58-й минуте. Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый. На 72-й Морозов получил вторую желтую карточку и был удален.
– Были ли мысли заменить Морозова после пенальти?
– Выходить сразу в стрессовый матч на такой важной позиции очень сложно. Надеялись, что Женя будет более аккуратен. Все‑таки у него есть опыт, он не первый год уже играет. Но если анализировать, то Фассон, Морозов и Воробьев висели на карточках. Много замен могут в принципе разрушить игру.
– Может, у арбитра висело уже после пенальти в голове, что он мог его удалять…
– Сложно сказать, что висело в голове у арбитра, – сказал Галактионов.
Я не могу понять почему Митрюшкин в старте, ну понятно что одного вратаря винить не правильно, но неужели Лантратов настолько плох, ну уже столько мячей залетело за весну, еще и с капитанской повязкой…