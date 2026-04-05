Николаев о стыке Денисова и Руденко в штрафной «Спартака»: «Насколько естественным было движение рук Даниила, ответит Мажич. Когда я судил, такие «телевизионные» пенальти не назначали»
Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев в эфире «Матч ТВ» оценил эпизод со столкновением Даниила Денисова и Александра Руденко в матче «Спартака» и «Локомотива».
Дерби на «Лукойл Арене» в 23-м туре Мир РПЛ завершилось победой «Спартака» со счетом 2:1. В одном из эпизодов 2-го тайма Денисов в штрафной «Спартака» попал руками Руденко по голове в борьбе за мяч в воздухе. Арбитр Инал Танашев не зафиксировал нарушения правил.
«Наиболее спорный эпизод, потому что, с одной стороны, мы видели такие моменты и до того, когда назначаются 11‑метровые удары. С другой стороны, хочется понять динамику движения игрока, который выпрыгивает. Он не может выпрыгивать «солдатиком», есть движение руками. Насколько было естественным движение руками Денисова и насколько наказуема отмашка, ответит Милорад Мажич.
Футбол – контактный вид спорта. Мне никогда не нравилось, когда в менее очевидных ситуациях назначали 11‑метровые удары. Все говорили, что человек не может выпрыгнуть, не размахивая руками. С другой стороны, если быть последовательным, когда в подобных эпизодах ранее назначались пенальти, возможно, был повод позвать к монитору Танашева и назначить пенальти.
Я судил в то время, когда играли в футбол и не назначали такие «телевизионные» 11‑метровые», – сказал Николаев.
Я и про удаления, когда играют в мяч, а потом по инерции попадают в ногу, также писал, что в таких случаях лучше не удалять игроков, потому что он никуда уже не уберет ногу, так и тут руку просто нереально было убрать
А еще пишут про эпизод с Соболевым, совсем разные моменты, Соболев бежит и останавливается, выпирая локти и даже в мяч не сыграл
Локти в РПЛ - одна из самых непоследовательных вещей в плане судейства. Абсолютно одинаковые моменты постоянно трактуются по разному
Ну или Спартаку простили пенальти.
Тут уж выбирайте сами)
Когда раздавали логику, они стояли за ненавистью к Спартаку🤣
про Морозова , ты наверное плох матч смотрел, там раз 15 показали, пока вар думал , давать красную или нет.