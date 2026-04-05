  • Николаев о стыке Денисова и Руденко в штрафной «Спартака»: «Насколько естественным было движение рук Даниила, ответит Мажич. Когда я судил, такие «телевизионные» пенальти не назначали»
Николаев о стыке Денисова и Руденко в штрафной «Спартака»: «Насколько естественным было движение рук Даниила, ответит Мажич. Когда я судил, такие «телевизионные» пенальти не назначали»

Экс-арбитр Николаев о столкновении Денисова и Руденко: иаиболее спорный эпизод.

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев в эфире «Матч ТВ» оценил эпизод со столкновением Даниила Денисова и Александра Руденко в матче «Спартака» и «Локомотива».

Дерби на «Лукойл Арене» в 23-м туре Мир РПЛ завершилось победой «Спартака» со счетом 2:1. В одном из эпизодов 2-го тайма Денисов в штрафной «Спартака» попал руками Руденко по голове в борьбе за мяч в воздухе. Арбитр Инал Танашев не зафиксировал нарушения правил.

«Наиболее спорный эпизод, потому что, с одной стороны, мы видели такие моменты и до того, когда назначаются 11‑метровые удары. С другой стороны, хочется понять динамику движения игрока, который выпрыгивает. Он не может выпрыгивать «солдатиком», есть движение руками. Насколько было естественным движение руками Денисова и насколько наказуема отмашка, ответит Милорад Мажич.

Футбол – контактный вид спорта. Мне никогда не нравилось, когда в менее очевидных ситуациях назначали 11‑метровые удары. Все говорили, что человек не может выпрыгнуть, не размахивая руками. С другой стороны, если быть последовательным, когда в подобных эпизодах ранее назначались пенальти, возможно, был повод позвать к монитору Танашева и назначить пенальти.

Я судил в то время, когда играли в футбол и не назначали такие «телевизионные» 11‑метровые», – сказал Николаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
126 комментариев
О чем тут вообще можно говорить? Денисов играет в мяч, там даже борьбы не было, Руденко прыгает ему за спину и по касательной получает по голове.
Комментарий скрыт
Нет, потому что здесь Денисов УЖЕ сыграл в мяч, после чего произошло столкновение, а в эпизоде с Соболевым сначала был удар локтем, а потом игра в мяч
Денисов играл в мяч и никак не видел сзади Руденко…Руденко ни имел никакой возможности сыграть в мяч так как выпрыгивал за спиной Денисова и был где-то в метре о мяча…. Когда Денисов его играл…Ни в коем случае не пенальти … он скорее подлез под этот удар.
И еще Денисов с разбега прыгнул и рука естественно уходит в ту сторону, в какую сторону он бежал, он никак не уберет эту руку
Я и про удаления, когда играют в мяч, а потом по инерции попадают в ногу, также писал, что в таких случаях лучше не удалять игроков, потому что он никуда уже не уберет ногу, так и тут руку просто нереально было убрать
А еще пишут про эпизод с Соболевым, совсем разные моменты, Соболев бежит и останавливается, выпирая локти и даже в мяч не сыграл
По мне так Денисов спокойно играет в мяч, и тут в него врезается Руденко. Не уверен, что любой из требующих пенальти, не развернулся бы также, естественно, отставив руку в сторону. По сути, Руденко своим фолом, себе же и привез по голове.
Денисов всеми силами пытался привезти в простом моменте еще один глупый пенальти в ворота Спартака этой весной, но судьи подумали, что пока со Спартака хватит.
Вот я не верю, что существуют люди, которые реально считают, что в этом эпизоде было нарушение. Но оказывается такие «одаренные» действительно есть.
Да регулярно свистятся такие фолы и даются за это жёлтые.
Локти в РПЛ - одна из самых непоследовательных вещей в плане судейства. Абсолютно одинаковые моменты постоянно трактуются по разному
нам все разъяснили в эпизоде с соболевым. он не видел, смотрел на мяч, Денисов большой а Руденко маленький и сам поднырнул под руку.
Короче, дельфин оправдан)
Ну или Спартаку простили пенальти.
Тут уж выбирайте сами)
однозначно
Сравнивать эти моменты надо быть прям ну очень недалеким человеком.
Считать это пенкой могут только наши питерские поклонники. Те же самые, которые не увидели ничего ужасного в отмашке Соболева:)
Когда раздавали логику, они стояли за ненавистью к Спартаку🤣
Локоть Соболева а центре поля - вой неделю. Локоть Денисова в штрафной - тишина везде
Так а чем ты недоволен? Там тишина и здесь тишина - всё по чесноку. А на счёт "воя" - мы не волки, мы свиньи. Смешаем с говном и затопчем кого угодно!
надеюсь, ты понимаешь, что помогали не спартаку, а топили Локо и завтра, вас будут судить также?
Судьи совсем забыли,что бывают назначения свободных ударов в штрафной
Короче этот матч в ту же копилку, где находятся матчи с Пари НН, Ахматом и Рубином. Покажите хоть один стоп кадр, где видно, что Морозов явно рукой выбил мяч? Там было или рукой или плечом но нам не показали ни одного точного стоп-кадра. В любом случае назначил пенальти а за другой эпизод таки показали 2 желтую и удалили Морозова. Получается единственный момент, где нас простили, это не удаление Ворбьева. По моменту Денисова и Руденко не согласен с отмазками красно-бледных. Всем кроме нас дают за такое пенальти.
кому дали , найди такой же момент.
про Морозова , ты наверное плох матч смотрел, там раз 15 показали, пока вар думал , давать красную или нет.
Неудаление Комличенко, 2 раза свистком остановил опасные атаки
