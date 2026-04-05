Николаев о стыке Денисова и Руденко в штрафной «Спартака»: «Насколько естественным было движение рук Даниила, ответит Мажич. Когда я судил, такие «телевизионные» пенальти не назначали»

Экс-арбитр Николаев о столкновении Денисова и Руденко: иаиболее спорный эпизод.

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев в эфире «Матч ТВ » оценил эпизод со столкновением Даниила Денисова и Александра Руденко в матче «Спартака» и «Локомотива ».

Дерби на «Лукойл Арене» в 23-м туре Мир РПЛ завершилось победой «Спартака» со счетом 2:1. В одном из эпизодов 2-го тайма Денисов в штрафной «Спартака» попал руками Руденко по голове в борьбе за мяч в воздухе. Арбитр Инал Танашев не зафиксировал нарушения правил.

«Наиболее спорный эпизод, потому что, с одной стороны, мы видели такие моменты и до того, когда назначаются 11‑метровые удары. С другой стороны, хочется понять динамику движения игрока, который выпрыгивает. Он не может выпрыгивать «солдатиком», есть движение руками. Насколько было естественным движение руками Денисова и насколько наказуема отмашка, ответит Милорад Мажич.

Футбол – контактный вид спорта. Мне никогда не нравилось, когда в менее очевидных ситуациях назначали 11‑метровые удары. Все говорили, что человек не может выпрыгнуть, не размахивая руками. С другой стороны, если быть последовательным, когда в подобных эпизодах ранее назначались пенальти, возможно, был повод позвать к монитору Танашева и назначить пенальти.

Я судил в то время, когда играли в футбол и не назначали такие «телевизионные» 11‑метровые», – сказал Николаев.