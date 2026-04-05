Колосков о дерби «Спартака» и «Локо»: «Смотрел матч «Барсы» с «Атлетико» – это разные виды спорта. Столько неразумных и лишних движений, мяч отскакивает от игроков на семь метров»

Колосков о дерби «Спартака» и «Локо»: мяч отскакивает от игроков на семь метров.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков остался недоволен качеством игры в матче «Спартака» и «Локомотива » в Мир РПЛ (2:1).

«Спартак » имел территориальное преимущество и в первом тайме, и во втором. У них мяч был больше, они активнее двигались. Счет по игре, хозяева заслуженно победили.

Но я смотрел матч «Барселоны» против «Атлетико» и игру «Спартака» с «Локомотивом». Это разные виды спорта. Столько неразумных и лишних движений, суеты, суматохи. Перед тобой стоит игрок, а ты зачем-то бьешь в него. Нет продуманных решений. Игроки порой не могут принять мяч, который отскакивает на семь метров. Напряжение, борьба, стремление победить есть, а мастерства обеим командам на хватает.

Что касается судейства, арбитр допустил несколько довольно серьезных ошибок. По моменту с пенальти должна была быть вторая желтая карточка у Морозова. Порой арбитр мешал футболистам. У наших судей почему-то есть манера быть в гуще событий, как будто он участвует в комбинации. Ну отойди на два метра в сторону. Не лучший матч в исполнении Танашева . Но сам пенальти стопроцентный», – сказал Колосков.