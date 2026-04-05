Колосков о дерби «Спартака» и «Локо»: «Смотрел матч «Барсы» с «Атлетико» – это разные виды спорта. Столько неразумных и лишних движений, мяч отскакивает от игроков на семь метров»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков остался недоволен качеством игры в матче «Спартака» и «Локомотива» в Мир РПЛ (2:1).
«Спартак» имел территориальное преимущество и в первом тайме, и во втором. У них мяч был больше, они активнее двигались. Счет по игре, хозяева заслуженно победили.
Но я смотрел матч «Барселоны» против «Атлетико» и игру «Спартака» с «Локомотивом». Это разные виды спорта. Столько неразумных и лишних движений, суеты, суматохи. Перед тобой стоит игрок, а ты зачем-то бьешь в него. Нет продуманных решений. Игроки порой не могут принять мяч, который отскакивает на семь метров. Напряжение, борьба, стремление победить есть, а мастерства обеим командам на хватает.
Что касается судейства, арбитр допустил несколько довольно серьезных ошибок. По моменту с пенальти должна была быть вторая желтая карточка у Морозова. Порой арбитр мешал футболистам. У наших судей почему-то есть манера быть в гуще событий, как будто он участвует в комбинации. Ну отойди на два метра в сторону. Не лучший матч в исполнении Танашева. Но сам пенальти стопроцентный», – сказал Колосков.
И так до тех пор, пока у него все опилки не выветрятся из головы и он наконец не прозреет по поводу футбола.
Других рецептов спасти наш футбол я просто не вижу. Таких упрямым невменяхам нужно все на пальцах объяснять. И раз 20, чтобы хоть какие-то мысли появились.
Хватит приплетать !
Вот это действительно будто 2 разных вида спорта
Хорошо , что в нулевых его разоблачили и уволили .
А как упирался !