  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
43

Колосков о дерби «Спартака» и «Локо»: «Смотрел матч «Барсы» с «Атлетико» – это разные виды спорта. Столько неразумных и лишних движений, мяч отскакивает от игроков на семь метров»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков остался недоволен качеством игры в матче «Спартака» и «Локомотива» в Мир РПЛ (2:1). 

«Спартак» имел территориальное преимущество и в первом тайме, и во втором. У них мяч был больше, они активнее двигались. Счет по игре, хозяева заслуженно победили.

Но я смотрел матч «Барселоны» против «Атлетико» и игру «Спартака» с «Локомотивом». Это разные виды спорта. Столько неразумных и лишних движений, суеты, суматохи. Перед тобой стоит игрок, а ты зачем-то бьешь в него. Нет продуманных решений. Игроки порой не могут принять мяч, который отскакивает на семь метров. Напряжение, борьба, стремление победить есть, а мастерства обеим командам на хватает.

Что касается судейства, арбитр допустил несколько довольно серьезных ошибок. По моменту с пенальти должна была быть вторая желтая карточка у Морозова. Порой арбитр мешал футболистам. У наших судей почему-то есть манера быть в гуще событий, как будто он участвует в комбинации. Ну отойди на два метра в сторону. Не лучший матч в исполнении Танашева. Но сам пенальти стопроцентный», – сказал Колосков. 

На что способен «Спартак» в сезоне?13920 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoЛокомотив
logoсудьи
logoВячеслав Колосков
Инал Танашев
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
logoБарселона
logoАтлетико
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне кажется, что Колосков тоже причастен к тому, что это два разных вида спорта
Ответ Саввсем
Уровень мастерства он, я так понимаю, в расчет не берет. Одни играют в одних из лучших клубах мира, другие - в РПЛ. Уровень априори не может быть одинаковым.
Ответ Саввсем
Это из-за него к нам не приехали Ямаль и Левандовски,да и Гризманн с Рафинья тоже?)))
Покажите это Дегтяреву. Затем подборку действий наших буратин. Затем подборки матчей чемпионата Китая и их положение на футбольной карте. Затем покажите Дегтяреву - что он делает то же самое, что и Китай 10 лет назад. Затем снова покажите ему результаты Китая в футболе сегодня и за все 10 лет.

И так до тех пор, пока у него все опилки не выветрятся из головы и он наконец не прозреет по поводу футбола.

Других рецептов спасти наш футбол я просто не вижу. Таких упрямым невменяхам нужно все на пальцах объяснять. И раз 20, чтобы хоть какие-то мысли появились.
Ответ ivannumber1
Китай - хоккейная держава !
Хватит приплетать !
Ответ ivannumber1
Пока режим не сменится, ничего не будет
Согласен с Колосковым насчёт уровня приёма и обработки мяча. Только отличались этим в основном наши паспортисты. Давайте ещё побольше детей лимита на поле. Вместе понаслаждаемся.
Какой то непатриотичный пенсионер.
Ответ Ю. Евгеньевич
Чемодан , вокзал , Испания - если так её любит !
Почему Бернарду Силву в матче лиги чемпионов удаляют за руку и ставят пенальти, а Морозова не награждают даже желтой?
Вот это действительно будто 2 разных вида спорта
Ответ nCuXpalata13
Комментаторы во время матча всё популярно объяснили, хотя это и так было очевидно. Не удалили потому что это не был фол последней надежды(вратарь был на линии) а ЖК не дали потому что именно ИГРУ рукой там тоже сложно определить. Хотя конечно же большинство судей ЖК дали бы
Действительно, разительные отличия, прям катастрофические. Особенно по темпу. По насыщенности, движению Барса улетела лет на 20 вперед по сравнению с командами РПЛ.
А я недоволен работой Коскова во время его длительного правления в РФС. Все мины в наш футбол заложил именно он, расплодил агентов и коррупционеров.
Ответ Konstantin Zorin
В проклятые 90-е работал , гаденыш !
Хорошо , что в нулевых его разоблачили и уволили .
А как упирался !
Ответ OldRedWhite
Ему Газпром дал откат и поставил своих. Колосков и не сопротивлялся. Всё равно на банкеты за казённый счёт летал до недавнего
Ну и пусть смотрит другие лиги. При всём уважении к зарубежным (замечу, далеко не всем, а только некоторым), мне РПЛ смотреть интереснее, просто другие эмоции, как болельщика.
Слава, так ты и начинал убивать рос футбол
Читайте новости футбола в любимой соцсети
7 минут назад
сегодня, 13:00
