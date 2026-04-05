Умяров о словах Кахигао про судей: «Судить матчи «Спартака» особенно тяжело. Ошибаться нормально, допускаю, что они это не специально»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что судьям трудно работать на матчах красно-белых.
В сегодняшнем матче 23-го тура Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Главным арбитром встречи был Инал Танашев.
После матча спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао заявил: «Все, о чем просит «Спартак», – уважение, в Петербурге его не было. Мы не просим что-то дарить – просто не отбирайте у нас шансы».
– Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сказал, что судьи должны уважать «Спартак».
– Ошибаться – это нормально, вполне допускаю, что они не специально это делают. Судейство – это тяжелый труд, особенно тяжело судить матчи «Спартака».
– Впереди матч с «Зенитом». Сделали выводы из предыдущей игры?
– Мы все понимаем, что играть хорошо – это одно, а результат – это другое. Постараемся совместить эти два компонента. И добиться результата.
– «Спартак» удивит в среду?
– Посмотрим. Надеюсь, что как минимум результатом. Верю, что получится, – сказал Умяров.