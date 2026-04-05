Умяров о словах Кахигао про судей: «Судить матчи «Спартака» особенно тяжело. Ошибаться нормально, допускаю, что они это не специально»

Наиль Умяров: судить матчи «Спартака» особенно тяжело.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что судьям трудно работать на матчах красно-белых.

В сегодняшнем матче 23-го тура Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Локомотив » со счетом 2:1. Главным арбитром встречи был Инал Танашев .

После матча спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао заявил: «Все, о чем просит «Спартак», – уважение, в Петербурге его не было . Мы не просим что-то дарить – просто не отбирайте у нас шансы».

– Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сказал, что судьи должны уважать «Спартак».

– Ошибаться – это нормально, вполне допускаю, что они не специально это делают. Судейство – это тяжелый труд, особенно тяжело судить матчи «Спартака ».

– Впереди матч с «Зенитом». Сделали выводы из предыдущей игры?

– Мы все понимаем, что играть хорошо – это одно, а результат – это другое. Постараемся совместить эти два компонента. И добиться результата.

– «Спартак» удивит в среду?

– Посмотрим. Надеюсь, что как минимум результатом. Верю, что получится, – сказал Умяров.