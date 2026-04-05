  Умяров о словах Кахигао про судей: «Судить матчи «Спартака» особенно тяжело. Ошибаться нормально, допускаю, что они это не специально»
Умяров о словах Кахигао про судей: «Судить матчи «Спартака» особенно тяжело. Ошибаться нормально, допускаю, что они это не специально»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что судьям трудно работать на матчах красно-белых.

В сегодняшнем матче 23-го тура Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Главным арбитром встречи был Инал Танашев.

После матча спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао заявил: «Все, о чем просит «Спартак», – уважение, в Петербурге его не было. Мы не просим что-то дарить – просто не отбирайте у нас шансы».

– Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сказал, что судьи должны уважать «Спартак».

– Ошибаться – это нормально, вполне допускаю, что они не специально это делают. Судейство – это тяжелый труд, особенно тяжело судить матчи «Спартака».

– Впереди матч с «Зенитом». Сделали выводы из предыдущей игры?

– Мы все понимаем, что играть хорошо – это одно, а результат – это другое. Постараемся совместить эти два компонента. И добиться результата.

– «Спартак» удивит в среду?

– Посмотрим. Надеюсь, что как минимум результатом. Верю, что получится, – сказал Умяров.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Добрый ты, Наиль...
Наиль, как умный и воспитаный человек, давно понял, что в нашем чемпионате судьи - это неотъемлемая часть зенита, их фейковых чемпионств и хорошего настроения одного тщеславного и лживого главы газовой компании. И пока Газпром в лице Дюкова возглавляет российский футбол, ждать честной игры бесполезно.
Конечно, конечно! Когда Денисов бьёт в своей штрафной по голове игрока Локомотива - это не пенальти. Это же не Соболев из Зенита, да?
Получается что так. С рестарта чемпионата, как минимум третий похожий эпизод, который так трактуется. Соболев/Умяров, Батраков/Гальдамес и вот теперь Денисов. С моей точки зрения - это фолы, но судейский комитет рассказал, что пострадавший "подлез сзади".
