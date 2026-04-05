  • Галактионов об 1:2 со «Спартаком»: «Опять все решили нюансы, было удаление. Зимой потеряли игрока в полузащите и никого не взяли. Клубу решать, как будет дальше»
Галактионов об 1:2 со «Спартаком»: «Опять все решили нюансы, было удаление. Зимой потеряли игрока в полузащите и никого не взяли. Клубу решать, как будет дальше»

Галактионов об 1:2 со «Спартаком»: опять все решили нюансы, было удаление.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении от «Спартака» (1:2) в 23-м туре Мир РПЛ

«В первом тайме держали ход игры под контролем, особых моментов у соперника не было. Во втором «Спартак» включился, но опять все решили нюансы. Было удаление, нужно было играть аккуратнее.

В стрессовых матчах, когда нюансы решают многое, нужно играть надежнее. Второй мяч случился тоже после нашей потери. Таймы получились разные. Старались нагнетать, завершали матч в атаке. Нам нужно быть внимательнее, не допускать ошибки на мяче, играть более надежно.

Данил Пруцев – неотъемлемая часть нашего механизма, он добавил нам качества и объема. К сожалению, [зимой] потеряли игрока, и на эту позицию никого не взяли, но ребята стараются. Пруцев, Артем Карпукас и Алексей Батраков – безальтернативные позиции. Клубу решать, как будет дальше», – сказал Галактионов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Поменять Морозова на жёлтой ну настолько очевидно было после пеналя.. Проспал Миша
Ответ Буратино55
Поменять Морозова на жёлтой ну настолько очевидно было после пеналя.. Проспал Миша
В который уже раз. Он не учится на своих же ошибках.
Ответ alexsem69
В который уже раз. Он не учится на своих же ошибках.
Чувак снимает с себя ответственость за результат, вот и все. Потеря обозначенного игрока никак не коррелирует с событиями матча.
Локомотив никак не усилился зимой, потеряв при этом ключевого игрока центра поля. На усиление по ходу матча выпускать некого. При этом если упустят место в тройке, то в адрес Галактионова снова будет необъективная критика от всякого рода экспертов, что опять провалил весну. Почему при этом никто не учитывает вот эти важные факторы о качестве состава и глубине скамьи. Тренерский штаб Локомотива из года в год выдаёт не то что максимум, а выше максимума, если сравнивать с составами других лидирующих команд. Когда уже им начнут помогать серьёзными усилениями?
Ответ Ильдар М
Локомотив никак не усилился зимой, потеряв при этом ключевого игрока центра поля. На усиление по ходу матча выпускать некого. При этом если упустят место в тройке, то в адрес Галактионова снова будет необъективная критика от всякого рода экспертов, что опять провалил весну. Почему при этом никто не учитывает вот эти важные факторы о качестве состава и глубине скамьи. Тренерский штаб Локомотива из года в год выдаёт не то что максимум, а выше максимума, если сравнивать с составами других лидирующих команд. Когда уже им начнут помогать серьёзными усилениями?
Почему у него Сарвели, Салтыков, Годяев, а теперь и Вера намертво приросли к скамейке и не могут абсолютно ничего? Давайте купим ММГ игроков, из-за этого кто-то сядет на лавку и там снова тихо загнется. Каждый год одно и то же. Он вообще тренирует тех, кто у него в запасе есть?
Ответ Ильдар М
Локомотив никак не усилился зимой, потеряв при этом ключевого игрока центра поля. На усиление по ходу матча выпускать некого. При этом если упустят место в тройке, то в адрес Галактионова снова будет необъективная критика от всякого рода экспертов, что опять провалил весну. Почему при этом никто не учитывает вот эти важные факторы о качестве состава и глубине скамьи. Тренерский штаб Локомотива из года в год выдаёт не то что максимум, а выше максимума, если сравнивать с составами других лидирующих команд. Когда уже им начнут помогать серьёзными усилениями?
Действительно. Игры с Крыльями , Ростовом и Махачкалой, просто подаренные сопернику при грамотном руководстве Михал Михалыча. Полное неумение подводить команду к весенним играм, она просто мёртвая по физике. Не способность чувствовать игру и вовремя проводить замены. Опять же третий год какие то нелепые попытки наиграть пару ЦЗ. Морозов опорник и это аксиома и лучшие сезоны и по юношам и в Воронеже он проводил на этой позиции. Ну сделай ты убойное ядро оборонительного плана в центре. Морозов- Каракас- Пруцев и защите будет легче. А зачем он сегодня выпустил Комличенко?
И главное что добился Гвллактионов с таким составом до этого. Занимал своё 6-8 место. Гений, талант, но как тренер способен руководить только молодёжкой.
Я думаю, что если бы судья не поплыл во втором тайме, то для Локо всё могло закончиться гораздо хуже. Причём я не говорю, что арбитр ангажирован. Просто опыта не хватает пока
Ответ Саввсем
Я думаю, что если бы судья не поплыл во втором тайме, то для Локо всё могло закончиться гораздо хуже. Причём я не говорю, что арбитр ангажирован. Просто опыта не хватает пока
Он как будто раньше поплыл, только говорили про идеальный дебютный сезон, а он вообще не чувствует такт игры.

Плохое судейство в обе стороны, то даёт жёлтые сразу, то придерживает. Тоже самое со свистками.

Больше всего рассмешил момент с Руденко, когда Танашев хоккейный толчок почему-то решил исполнить. Абсолютно не чувствует себя в пространстве.
Потеряли игрока?!? Только свистни, фанаты цска его на руках принесут обратно
Решают нюансы.. перестань выпускать Комличенко только потому что нужно его выпускать и перестать держать на поле без замен Руденко. Бакаев был хорош, но его стабильно меняешь на 60-70 минуте. Просто потому что сидит Комличенко.. ну и было очевидно, что Мороз поплыл. Карточка получил желтую первую. Потом пару ошибок в подряд и пенальти. Надо было менять на этом моменте. Выпал из игры и стал проигрывать единоборства. Начало второго тайма Спартак давит и цз висит на жк
Ответ Nmsh93
Решают нюансы.. перестань выпускать Комличенко только потому что нужно его выпускать и перестать держать на поле без замен Руденко. Бакаев был хорош, но его стабильно меняешь на 60-70 минуте. Просто потому что сидит Комличенко.. ну и было очевидно, что Мороз поплыл. Карточка получил желтую первую. Потом пару ошибок в подряд и пенальти. Надо было менять на этом моменте. Выпал из игры и стал проигрывать единоборства. Начало второго тайма Спартак давит и цз висит на жк
А кого ему вместо Комличенко выпускать?
Ответ igor.igorev
А кого ему вместо Комличенко выпускать?
Да и вместо Руденко?? Пиняев вечно на травмах
«В первом тайме держали ход игры под контролем, особых моментов у соперника не было(с).Под каким контролем?У вас тоже по сути ничего не было в атаке.
Ответ Spartakus1984
«В первом тайме держали ход игры под контролем, особых моментов у соперника не было(с).Под каким контролем?У вас тоже по сути ничего не было в атаке.
Комментарий скрыт
Ответ Spartakus1984
«В первом тайме держали ход игры под контролем, особых моментов у соперника не было(с).Под каким контролем?У вас тоже по сути ничего не было в атаке.
счёт первого тайма 0-1, у тебя какие вопросы ?
Понятно, что состав не позволяет достигать больших целей. Не у всех получится быть в тройке на месте Галактионова. Но накопились вопросы с Мих Миху.
1) В 3 из 5 матчах весной были удаления. Все за 2 ЖК. Все неоправданные. Нет дисциплины у игроков и чувства риска у тренера.
Команда тратит много сил на эмоции. Особенно Комличенко.
2) 4-5 игр отдали в концовках. Упустили победы с КС, Ростовом, Махачкалой, сегодня ничью. -7 очков.
3) Многие изъяны тренера закрывает Батраков, но весной Леша пока не совсем. Сразу сказывается на результате.
ох, а если б победили, как бы сейчас хвост распушил)... чи не звезда... подобосрался михалыч)))
Ответ Игорь Деньгин
ох, а если б победили, как бы сейчас хвост распушил)... чи не звезда... подобосрался михалыч)))
😆
Ни в полузащите, ни в атаке, ни в обороне по сути выпускать не кого. Глубины состава совсем нет у локомотива. А следующем матче в связи с жёлтыми Комличенко и Воробьёва в нападении по сути не кем играть.
Ответ Юрий Луговой
Ни в полузащите, ни в атаке, ни в обороне по сути выпускать не кого. Глубины состава совсем нет у локомотива. А следующем матче в связи с жёлтыми Комличенко и Воробьёва в нападении по сути не кем играть.
Руденко будет нападающим. Или сыграют без чистого напа, что вполне вероятно
Ответ Юрий Луговой
Ни в полузащите, ни в атаке, ни в обороне по сути выпускать не кого. Глубины состава совсем нет у локомотива. А следующем матче в связи с жёлтыми Комличенко и Воробьёва в нападении по сути не кем играть.
Ньямсси, Ненахов, Сарвели, Салтыков, Рамирес, Пиняев, Комличенко. Ну совсем некого выпустить.
Вот интересно как будет Мажич отмаживать рефа? Обе команды будут на него подавать жалобы.
Арбелоа о судействе: «Трудно понять, почему наступ Та на ногу Мбаппе – не красная. Есть много сомнений насчет решений арбитров в Испании. В одну неделю ВАР вмешивается, в другую – нет»
8 минут назад
Первый тренер Мостового: «По Андрею видно, что у него нет настроения играть в «Зените». Тренерский штаб не доверяет, давно пора в другую команду»
15 минут назад
Владимир Быстров: «Игра «Зенита» – это катание мяча поперек. Может, Семака устраивает. Мне неинтересно смотреть, как Дуран ходит пешком, я лучше бы наблюдал за Кондаковым»
25 минут назад
Доннарумма о слухах про то, что игроки Италии требовали бонус за выход на ЧМ: «Никто их не просил, я, как капитан, не просил ни евро. Нашим подарком была бы поездка на ЧМ»
35 минут назад
Черданцев о судействе: «Я против теории заговора, что кто-то кого-то тянет. «Зенит» и «Спартак» квиты. Адских скандалов не заметил, но решения были в пользу красно-белых в спорных ситуациях»
45 минут назад
Сафонов об ошибках в матче с «Тулузой»: «Никто ничего не говорил мне в лицо. Если критика и была, то это нормально. Играешь хорошо – все тебя поддерживают, ошибаешься – может быть наоборот»
сегодня, 10:39
Дуран пробежал 5,9 км в матче со «Спартаком» – меньше Латышонка и остальных игроков старта «Зенита»
сегодня, 10:27
Орзул о пенальти Барко: «Даже я бы так не била. Так исполняет трехлетка во дворе»
сегодня, 10:13
Только 28% читателей Спортса’’ смогли пройти наш футбольный диктант до конца без ошибок. А вы справитесь?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Кубарси извинился за удаление в матче с «Атлетико»: «Беру на себя ответственность за результат. «Барса» никогда не сдастся»
сегодня, 09:59
