Галактионов об 1:2 со «Спартаком»: «Опять все решили нюансы, было удаление. Зимой потеряли игрока в полузащите и никого не взяли. Клубу решать, как будет дальше»

Галактионов об 1:2 со «Спартаком»: опять все решили нюансы, было удаление.

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов высказался о поражении от «Спартака » (1:2) в 23-м туре Мир РПЛ .

«В первом тайме держали ход игры под контролем, особых моментов у соперника не было. Во втором «Спартак» включился, но опять все решили нюансы. Было удаление, нужно было играть аккуратнее.

В стрессовых матчах, когда нюансы решают многое, нужно играть надежнее. Второй мяч случился тоже после нашей потери. Таймы получились разные. Старались нагнетать, завершали матч в атаке. Нам нужно быть внимательнее, не допускать ошибки на мяче, играть более надежно.

Данил Пруцев – неотъемлемая часть нашего механизма, он добавил нам качества и объема. К сожалению, [зимой] потеряли игрока, и на эту позицию никого не взяли, но ребята стараются. Пруцев, Артем Карпукас и Алексей Батраков – безальтернативные позиции. Клубу решать, как будет дальше», – сказал Галактионов.