Галактионов об 1:2 со «Спартаком»: «Опять все решили нюансы, было удаление. Зимой потеряли игрока в полузащите и никого не взяли. Клубу решать, как будет дальше»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении от «Спартака» (1:2) в 23-м туре Мир РПЛ.
«В первом тайме держали ход игры под контролем, особых моментов у соперника не было. Во втором «Спартак» включился, но опять все решили нюансы. Было удаление, нужно было играть аккуратнее.
В стрессовых матчах, когда нюансы решают многое, нужно играть надежнее. Второй мяч случился тоже после нашей потери. Таймы получились разные. Старались нагнетать, завершали матч в атаке. Нам нужно быть внимательнее, не допускать ошибки на мяче, играть более надежно.
Данил Пруцев – неотъемлемая часть нашего механизма, он добавил нам качества и объема. К сожалению, [зимой] потеряли игрока, и на эту позицию никого не взяли, но ребята стараются. Пруцев, Артем Карпукас и Алексей Батраков – безальтернативные позиции. Клубу решать, как будет дальше», – сказал Галактионов.
И главное что добился Гвллактионов с таким составом до этого. Занимал своё 6-8 место. Гений, талант, но как тренер способен руководить только молодёжкой.
Плохое судейство в обе стороны, то даёт жёлтые сразу, то придерживает. Тоже самое со свистками.
Больше всего рассмешил момент с Руденко, когда Танашев хоккейный толчок почему-то решил исполнить. Абсолютно не чувствует себя в пространстве.
1) В 3 из 5 матчах весной были удаления. Все за 2 ЖК. Все неоправданные. Нет дисциплины у игроков и чувства риска у тренера.
Команда тратит много сил на эмоции. Особенно Комличенко.
2) 4-5 игр отдали в концовках. Упустили победы с КС, Ростовом, Махачкалой, сегодня ничью. -7 очков.
3) Многие изъяны тренера закрывает Батраков, но весной Леша пока не совсем. Сразу сказывается на результате.